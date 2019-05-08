‫شركة كليتن، أول مشروع بلوكتشين بملايين المستخدمين المحتملين، تأتي إلى نيويورك للمشاركة في كونسنساس 2019

جيسون هان، مؤسس والرئيس التنفيذي لغراوند أكس، الذي يترأس تطوير كليتن، سيتحدث أمام كونسنساس 2019 يوم 13 مايو

شبكة كليتن الرئيسية تنطلق في الربع الثاني بعد النشر الناجح للشبكات الخاصة والعامة خلال الستة أشهر الماضية

كليتن تخطط لإطلاق جولة تمويل جديدة

سيؤول، كوريا الجنوبية، 10 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تنطلق شركة كليتن، المشروع العالمي العام للبلوكتشين التابعة لمنصة الهاتف الجوال الرائدة في كوريا كاكاو، في نيويورك خلال قمة تكنولوجيا البلوكتشين السنوية الخامسة لكوين ديسك، قمة كونسنساس 2019 في فندق هيلتون ميدتاون بمنهاتن، نيويورك يوم الإثنين 13 أيار/مايو.

كليتن تجمع 90 مليون دولار في تمويل أولي لدفع التبني العام لبلوكتشين

أغلقت كليتن الجولة الأولى من التمويل بنجاح بمبلغ 90 مليون دولار في شهر آذار/مارس. وشارك في الجولة العديد من شركات رأس المال المغامر التي تحظى باحترام كبير، بما في ذلك آي دي تشاينا، والتي تشمل استثماراتها الاستثمار في شركة ريبل في العام 2013، إلى جانب شركة كريسيندو إيكويتي بارتنرز المدعومة من بيتر ثيل وترانسلينك كابيتال. وعلى الرغم من تراجع سوق التشفير مع انخفاض أسعار عملة بيتكوين وتسريح الموظفين السائد بين شركات العملات المشفرة، فإن كليتن تخطط للقيام بجولة تمويلها الأولى.

نجحت كليتن أيضًا في جذب شركاء استشاريين رئيسيين يتمتعون بنفوذ كبير في مناطقهم على مستوى العالم. توفر ويندوز، وهي شركة استشارية تركز على التكنولوجيا ولها مكاتب في هونغ كونغ وسنغافورة وسيول وسيليكون فالي، إستراتيجية مالية واستشارات قانونية إلى جانب استقطاب شريك محتمل لـ كليتن مع شركات رائدة في كل من قطاعي التكنولوجيا والأعمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة واندونيسيا. شركة حاشد، أقوى مسرع في بناء البلوكتشين في كوريا والشركة البانية لمجتمعات بلوكتشين، هي أيضا شريك آخر يدعم كليتن في رسم خريطتها لاقتصاد العملات المشفرة وبناء المجتمع مع شبكتها التي تشمل أكبر شركات رؤوس الأموال المغامرة العالمية والشركاء الذين يركزون على صناعة العملات المشفرة. تدعم شركة ليدجر كابيتال، وهي شركة استشارية متخصصة في البلوكتشين يتحدر أعضاؤها من شركة واربورغ بينكوس وأن إي أيه (شركاء المشاريع الجديدة)، كليتن في توسيع نظامها الإيكولوجي من خلال الشركات الناشئة والشركات العالمية التي تتمتع بنفوذ كبير عبر آسيا.

كليتن، منصة على مستوى المؤسسات، تتمحور حول الخدمة وتقدم تجربة بلوكتشين سهلة الاستخدام إلى الملايين

تجمع كليتن بين أفضل الميزات لكل من البلوكتشين العامة – البيانات والتحكم اللامركزي، والحوكمة الموزعة – والبلوكتشين الخاصة – الكمون المنخفض، والتدرجية العالية – من خلال تصميم “هجين” فعال. علاوة على ذلك، يتم تأمين كليتن بفضل المشاركة فيها من قبل العديد من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة في جميع أنحاء العالم، والعمل معًا لإنشاء منصة أعمال موثوقة. مع مهمة لتحفيز الاعتماد الشامل لخبرات بلوكتشين لملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، تركز كليتن على تمكين الشركات ورجال الأعمال من الوصول إلى تطبيقات بلوكتشين، التي تتمتع بالاستجابة والمتانة وسهولة الاستخدام على قدم المساواة مع تلك التي تعتمد على التقنيات القديمة من أجل إزالة جميع العقبات للاعتماد.

بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للشبكة الخاصة “Aspen”، التي استخدمها الشركاء حصريًا طوال الأشهر السبعة الماضية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أطلقت كليتن شبكة الاختبار العامة “Baobab” في 29 آذار/مارس. بالإضافة إلى تحقيق أكثر من 3000 عملية في الثانية من الإنتاجية ووقت كمون لمدة ثانية واحدة، تعرض كليتن أيضًا وظائف وأدوات مطورة جديدة تعزز الأمان وسهولة الاستخدام، كما توفر أعلى أداء وقابلية مرنة للتوسعة. يمكن لأي من مقدمي الخدمات أو المطورين المهتمين باستخدام Baobab زيارة صفحة كليتن الرسمية على www.klaytn.com . من المقرر أن يتم إطلاق الشبكة الرئيسية لكليتن بحلول نهاية حزيران/يونيو من هذا العام.

كليتن تنطلق لأول مرة في كونسنساس بنيويورك 2019

سيلقي جيسون هان، الرئيس التنفيذي غراوند أكس، الذي يرأس عملية تطوير وتشغيل منصة كليتن، خطابًا في كونسنساس 2019 يوم الاثنين، 13 أيار/مايو، الساعة 16:00. وهو يخطط لتقديم ومناقشة كيف تخطط كليتن للاستفادة من قاعدة المستخدمين التي يبلغ قوامها 50 مليون مستخدم في كاكاو لدفع التبني الشامل لبلوكتشين. وعلق جيسون قائلا: “كليتن تمكّن الشركات وأصحاب المشاريع اليوم من التحقق من كليتن كمنصة مستقرة يمكنهم من خلالها تطوير خدمات بلوكتشين، والأهم من ذلك تحقيق القيمة باستخدام تقنية بلوكتشين.” كما سيتحدث عن الأعمال والتكنولوجيا في كليتن بعمق في جلسة منفصلة للصحفيين والمسؤولين المهتمين في 14 أيار/مايو. تخطط كليتن أيضًا لعقد معرض لها في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو في فندق هيلتون نيويورك في وسط مدينة مانهاتن حيث يمكن للمشاركين زيارة كشكها لتجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية بما في ذلك حدث إسقاط في الموقع.

عن كليتن

كليتن هي عبارة عن منصة بلوكتشين عامة تابعة لمنصة الهاتف الجوال الرائدة في كوريا الجنوبية، كاكاو. وإذ هي مكرسة للتحقق من صحة قيمة وفائدة تقنية بلوكتشين من خلال توفير خدمة بلوكتشين لاعتمادها على نطاق واسع، توفر كليتن بيئة تطوير سهلة الاستخدام وتجربة سهلة الاستخدام. تسعى كليتن إلى مواصلة تطوير النظام الأساسي لتقديم خدمات بلوكتشين لملايين المستخدمين.

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