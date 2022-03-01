‫شركة كاسيو تطلق السلسلة الأولى لساعات MR-G التي تتميز بالتصميم الأيقوني لساعات G-SHOCK الأصلية

طوكيو، 1 مارس 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة ( Casio Computer Co., Ltd .) اليوم عن إطلاق إضافة جديدة إلى مجموعة MR-G ، والتي تعد الخط الرئيسي للعلامة التجارية لساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. تعد ساعة MRG-B5000 الجديدة هي أول ساعة من طراز MR-G التي تتميز بالتصميم الأيقوني لأول ساعة من مجموعة G-SHOCK .

أُطلقت أول مجموعة ساعات G-SHOCK من نوعها في 1983 في إشارة إلى تصميم DW-5000C ، ويجلب طراز MRG-B5000 الآن تألقًا مذهلًا وتميزًا جديرًا للساعة المقاومة للصدمات من خلال استخدام معادن متطورة ومنتهية بمهارة تلميع متقنة.

طورت شركة كاسيو الهيكل متعدد الواقيات الجديد لتطبيق تشطيبات مصقولة متطورة حتى على أصغر الزوايا لهيكل الإطار المعقد، والذي يتكون من 25 مكونًا مختلفًا. يشتمل الهيكل الجديد على أجزاء ماصة للصدمات في الإطار متعدد المكونات لضمان مقاومة ممتازة للصدمات، ويسمح في نفس الوقت بتطبيق التشطيبات المصقولة على كل مكون بمفرده، وصولًا إلى أكثر المناطق صعوبة، للحصول على شكل نهائي رائع الجمال. تستخدم المجموعة هيكلًا خاصًا أيضًا، مع مسامير منفصلة منغرسة في ثقوب دائرية في كل رابط معدني، للسماح بتلميع تفصيلي للحصول على شكل نهائي جميل أيضًا على المجموعة.

تظهر جودة مهارة التلميع المتقنة حقًا على المواد المتطورة المصنوعة في اليابان والمستخدمة في مجموعة MRG-B5000 . يستخدم COBARION ، الذي يتميز بصلابة تبلغ حوالي أربعة أضعاف صلابة التيتانيوم الخالص وبريق لامع مماثل للبلاتينيوم، للسطح العلوي من الإطار. صنعت المجموعة من DAT55G ، وهي سبيكة تيتانيوم أقوى بثلاث مرات من التيتانيوم الخالص وفعالة للغاية، مما يجعله مقاومًا للخدش ويضمن شكل نهائي جميل ويدوم لفترة طويلة.

تجتمع مواد التلميع المصنّعة ببراعة والمواد المختارة بدقة معًا لإنشاء ساعة جديرة بهذا التصميم الأصلي، ولكن بجودة العلامة التجارية لمجموعة MR-G ، التي تتربع على قمة مجموعة ساعات G-SHOCK المتنوعة.

عندما يتعلق الأمر بالوظيفة، يتميز MRG-B5000 بمعايرة يتم التحكم فيها عن طريق الراديو والتواصل باستخدام تطبيق Smartphone Link . تتصل الساعة بتطبيق الهاتف الذكي CASIO WATCHES المخصص لضبط الوقت الصحيح تلقائيًا. ويأتي أيضًا مزودًا بنظام شحن شمسي ومصباح ثنائي باعث للضوء عالي السطوع لمزيد من الراحة.

صُنعت MRG-B5000 في خط الإنتاج المتميز الراقي في شركة Yamagata Casio ، “المصنع الأم” لإنتاج ساعات كاسيو، كما هو الحال مع ساعات MR-G الأخرى.

* COBARION هي علامة تجارية لسبائك الكوبالت والكروم المصنعة حصريًا بواسطة شركة Eiwa Corporation . DAT هي علامة تجارية مسجلة لشركة Daido Steel المحدودة، في اليابان.

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