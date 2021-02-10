‫شركة فاليولابس تعلن خيارات مرتبطة بعملة البيتكوين للموظفين عالميا

حيدرأباد، الهند، 10 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — في اليوم الذي تتزايد فيه الإثارة بشأن طاقة العملة الرقمية داخل شبكة المتعاملين بعملة اليبتكوين، يسر شركة فاليولابس، وهي شركة عالمية مزودة للتكنولوجيا، أن تعلن عن إطلاق منتج تعتقد أنه سيكون ذا فائدة كبيرة للموظفين في المؤسسات في أنحاء العالم كله: الخيارات المرتبطة بالبيتكوين. الخيارات المرتبطة بالبيتكوين

تنمو عملة البيتكوين بمعدل ضخم جدا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ويمكن اعتبارها أسرع الأسهم نموًا في العالم اليوم. تعتبر الخيارات المرتبطة بالبيتكوين فريدة أيضًا لأنها قابلة للتحويل بطبيعتها، بغض النظر عن مكان عملك ولا ترتبط بشكل أساسي بالشركة التي تعمل بها.

تعتزم فاليولابس تقديم هذا العرض كمنصة قائمة على السحابة ذاتية الخدمة، مدعومة بالعقود الذكية، مع الاستفادة من الثقة المتأصلة في تقنية بلوكتشين. في البلدان التي توجد بها مشكلات تنظيمية، ستجد شركة فاليولابس خيارات عملة محلية مرتبطة بسعر البيتكوين.

وقال أرجون راو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليولابس، “لقد دخلنا الآن إلى عالم تغيرت فيه سرعة الساعة للتو – يمكن الآن إحداث نفس القيمة التي كان يمكن إحداثها في عام في الماضي في غضون دقائق الآن طالما أننا مرتبطون بالطاقة النقدية وشبكة البيتكوين. في حوالي 5-10 سنوات، يمكن أن تصل قيمة 1 Bitcoin إلى مليون. الهدف هو جعل موظفينا أصحاب ملايين.”

كشركة عالمية، لديها 31 موقعًا حول العالم، ستوفر فاليولابس الخيارات المرتبطة ببيتكوين لقاعدة موظفيها العالمية التي تضم أكثر من 5500 موظف للمساعدة في تكوين ثروة مستدامة لموظفيها.

حول فاليو لابس

فاليو لابس هي شركة تقنية عالمية تركز على تطوير المنتجات وتكنولوجيا البيانات والخدمات الرقمية. بدعم من ديجيتال فلايويل، توفر فاليو لابس حلولًا شاملة في مجالات تجربة العملاء والبيانات والتحليلات وتطوير المنتجات والأتمتة. على مدار الـ 23 عامًا الماضية، توسعت الشركة إلى 31 موقعًا، و5500 موظف و150 عميلًا حول العالم. وقد أدى تركيزها على الموظفين والعملاء إلى الحصول على أعلى درجات الترويج للعميل الرائدة في الصناعة بلغت أكثر من 60 و80 على التوالي.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

فيفيك راجو

[email protected]

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