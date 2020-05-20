‫شركة غيم تشينج سولار تتجاوز حاجز الـ 10 غيغاواط في مبيعاتها

نيويورك، 20 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيم تشينج سولار اليوم أنها اجتازت حاجز الـ 10 غيغاواط لناحية المبيعات منذ تأسيس الشركة في العام 2012. وقد سرع من توسع الشركة النمو في خطي إنتاج اللوحات المثبتة المائلة وأجهزة التتبع لأجهزة تتبع ماكس سبان وجينيوس على التوالي. وقد تزايد اعتماد الزبائن لمنتجات الشركة عالميا بسبب أنظمة غيم تشينج سولار ذات الجدوى الاقتصادية والتركيب السريع، الذين تجاوزا متطلبات التأهل للتمويل البنكي حتى لأكثر المشاريع صرامة التي تملك شركات المرافق العامة وشركات توفير الطاقة المستقلة في أنحاء العالم.

وقال ديريك بوثا، كبير المسؤولين التجاريين في غيم تشينج سولار: “نحن مسرورون جدا لتجاوز حاجز الـ 10 غيغاواط ونتطلع قدما لنمو أكبر وأن نواصل كوننا شركة مبتكرة رائدة في السوق. نحن مدفوعون بمهمتنا لخفض تكاليف مشاريع الطاقة الكهربائية على مستوى المرافق من أجل دفع النمو في الصناعة عالميا.”

يمكن توجيه استفسارات الإعلام إلى ديريك بوثا +1 (302) 528-2125 ، إيميل: derick.botha@gamechangesolar. com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1168564/GameChange_ Solar_10_GW.jpg