Thursday, 13/6/2019 | 4:39 UTC+0
Libyan Newswire

From around the world

Breaking news
ticket title
AL Sarraj meets high level European Committee and briefs them on details of Tripoli attack
Minister of Interior decision on visa enforced
European fact finding committee meet mayors and political activists of western region
Salame and Sawan discuss problems encountering political track
Gender-Based Violence Sub-Sector – Libya Update, May 2019
You are here:  / Arabic / Press Release / ‫شركة غيمتشينج سولار تضيف قدرة تصنيعية دولية قدرها 6.4 جيغاواط ما يزيد من قدرة الشركة التصنيعية الدولية إلى 15 غيغاواط عالميا

‫شركة غيمتشينج سولار تضيف قدرة تصنيعية دولية قدرها 6.4 جيغاواط ما يزيد من قدرة الشركة التصنيعية الدولية إلى 15 غيغاواط عالميا

June 13, 2019   

Post by relatedRelated post

نيويورك، 13 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيمتشينج اليوم عن إضافة 6.4 غيغاواط من خطوط إنتاج تصنيع الخلايا المتتبعة والمنحرفة الثابتة في الصين التي سيتم استخدامها للنمو في الأسواق الدولية مثل الصين والشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا وأفريقيا. وتزيد هذه القدرة الإضافية من قدرة غيمتشينج سولار التصنيعية الدولية إلى 15 غيغاواط على الصعيد العالمي.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_nbc6sz5i/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

وقال ديريك بوثا، كبير المسؤولين التجارييين بالشركة: “من خلال أخذ حلولنا المُعقدة ذات الجودة العالية من منتجات التتبع والانحراف المائل الثابت إلى قاعدتنا التصنيعية المنخفضة التكلفة في الصين، يمكننا تقديم نفس منتجات غيمتشينج المتفوقة إلى الأسواق العالمية بأسعار ذات قيمة. هذه الأسعار هي أخفض من جميع عروض السوق الحالية مع الحفاظ على معايير السلامة عالية الجودة والهندسة وأوقات التركيب السريعة لمنتجاتنا التي نقدمها في سوق الولايات المتحدة.”

الاتصال واستفسارات الإعلام يمكن توجيهها إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302)
إيميل: derick.botha@gamechangesolar.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/901988/GameChange_Solar_Grows_to_Over_15_GW_Globally.jpg

 

Tags:
-->
   
   

We share news on our website despite being worried about its size, means that we do not differentiate in news whether it is a small or any big news. Each news that is affecting people’s lives has to be published and discussed in different forums. With this state of mind, we share news on our website, because our ultimate goal is to witness that concerned authorities taking notice of the issue which has been raised in the shape of news on our website.

Read More!

Contact Us

Email: info@libyannewswire.com

Monthly Archives