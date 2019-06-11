‫شركة غيمتشينج سولار تضيف قدرة تصنيعية دولية قدرها 6.4 جيغاواط ما يزيد من قدرة الشركة التصنيعية الدولية إلى 15 غيغاواط عالميا

نيويورك، 13 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيمتشينج اليوم عن إضافة 6.4 غيغاواط من خطوط إنتاج تصنيع الخلايا المتتبعة والمنحرفة الثابتة في الصين التي سيتم استخدامها للنمو في الأسواق الدولية مثل الصين والشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا وأفريقيا. وتزيد هذه القدرة الإضافية من قدرة غيمتشينج سولار التصنيعية الدولية إلى 15 غيغاواط على الصعيد العالمي.

وقال ديريك بوثا، كبير المسؤولين التجارييين بالشركة: “من خلال أخذ حلولنا المُعقدة ذات الجودة العالية من منتجات التتبع والانحراف المائل الثابت إلى قاعدتنا التصنيعية المنخفضة التكلفة في الصين، يمكننا تقديم نفس منتجات غيمتشينج المتفوقة إلى الأسواق العالمية بأسعار ذات قيمة. هذه الأسعار هي أخفض من جميع عروض السوق الحالية مع الحفاظ على معايير السلامة عالية الجودة والهندسة وأوقات التركيب السريعة لمنتجاتنا التي نقدمها في سوق الولايات المتحدة.”

الاتصال واستفسارات الإعلام يمكن توجيهها إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302)

إيميل: derick.botha@gamechangesolar.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/901988/GameChange_Solar_Grows_to_Over_15_GW_Globally.jpg