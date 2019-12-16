‫شركة غيمتشينج سولار تتلقى أوامر شراء بقدرة 200 ميغاواط من أنظمة Genius Tracker لأميركا الجنوبية

نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيمتشينج سولار للطاقة الشمسية اليوم تسلمها أوامر شراء بأكثر من 200 ميغاواط من أنظمة Genius Tracker (جينياس تراكر) لأميركا الجنوبية. وقد بدأ شحن النظام الأول هذا الشهر. ومكنت فرق غيمتشينج من الخبراء الميدانيين المحليين من الإكمال الناجح والسريع لبناء وتشغيل مرافق الطاقة الشمسية القوية على مستوى شركات المرافق عالميا.

وقال أرتورو هيرورو، كبير مسؤولي تطوير الأعمال في غيمتشينج، “نحن متحمسون أن تم اختيارنا لهذه المشاريع المهمة في سوق أميركا الجنوبية. وبصفتنا الشركة الرائدة عالميا لأجهزة التتبع ذات المحور المنفرد، نتوقع نموا كبيرا متواصلا في الأسواق الرائدة في العالم كله. هذه الطلبات تدفعنا إلى ما يفوق الـ 3 غيغاواط من الطلبات التي تم تلقيها في العام 2019.”

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1044865/GameChange_Solar___Genius_Tracker_South_America.jpg