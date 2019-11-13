‫شركة صنوين للباصات تقدم خدمة نقل ذكية تعمل بمساعدة إنترنت الأشياء على مدار الساعة للترحيب بالزوار إلى معرض الاستيراد الصيني الدولي 2019

شنغهاي، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — فيما تقاطرت شركات الأعمال من حول العالم على شنغهاي بحثا عن فرص تجارية جديدة، استقبل ممثلو هذه الشركات من قبل شركة صنوين للباصات، وهي شركة رائدة موفرة لخدمات النقل العام وشريك النقل الرسمي لمعرض الاستيراد الصيني الدولي 2019. واستقبل المشاركون بأسطول الشركة من الباصات البالغ عددها 500، وطولها 12 مترا العاملة بالطاقة الكهربائية والصديقة للبيئة لتقوم الشركة بالدور الرئيسي المتمثل في تعزيز الارتباطية في المعرض التجاري العالمي.

وقال كيفن وانغ، من إدارة الأعمال الدولية في صنوين للباصات: “من مؤتمر آسيا المحيط الهادي العام 2001 ومعرض شنغهاي الدولي 2010 إلى خط شنغهاي فنغغبو السريع 2018، عملت صنوين للباصات كلاعب نشط في تحسين نوعية الحياة لجميع المقيمين والزوار في هذه المدينة. نحن فخورون بتشغيل حافلات المدن الذكية الخالية من الانبعاثات في معرض الاستيراد الصيني الدولي هذا العام كجزء من مبادرتنا التي تساعد شنغهاي على أن تصبح مدينة ذكية منخفضة الانبعاثات.”

وقال كيفن وانغ “من التصميم الداخلي البسيط إلى الميزات الخارجية القابلة للتخصيص الجديدة، أعدنا صياغة كل التفاصيل في أحدث حافلة ذكية منخفضة الارتفاع بطول 12 متراً iEV12 لتلبية احتياجات التنقل الإلكتروني في المستقبل، وتحقيق الاستدامة لحياة حضرية أفضل.”

وإذ هي مدعومة بنظام بانورامي 360 درجة، تم تصميم الحافلة لضمان سلامة الركاب والمركبات القريبة من خلال التحقق تلقائيا من النقاط العمياء للسائقين. بالإضافة إلى أنظمة الاصطدام الأمامي والمسافة الأمامية والحد الأقصى للسرعة وأنظمة تنبيه مغادرة المسار أثناء السير، تم تجهيز الحافلات بمجموعة من الأجهزة لحل تحديات السلامة وتحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك التعرف على الوجه وتقنيات مراقبة الأجسام المتحركة والالتحام الدقيق.

لتقديم أفضل خدمة في المعرض، عيّنت صنوين للباصات فريقًا للدعم الفني يعمل جنبًا إلى جنب مع اللجنة المنظمة لضمان الكفاءة والالتزام بالمواعيد. بفضل الخدمة في الموقع على مدار 24 ساعة والدعم الفني، وبفضل تقنية الشبكات الخاصة بشركة صنوين للباصات، تمكن الأسطول من تحقيق المراقبة في الوقت الفعلي لكل حافلة للبقاء في المقدمة.

مع تجمع العارضين العالميين تحت سقف واحد في معرض الاستيراد الصيني الدولي، قامت صنوين للباصات بتحسين نظام النقل الحضري من خلال ربط طرق المدينة بمزايا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وبهدف وضع معيار للصناعة، تهدف الشركة إلى توفير حلول نقل آمنة ومبتكرة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة.

شركة صنوين شنغهاي للباصات

شركةة صنوين شنغهاي للباصات، وهي شركة رائدة في مجال النقل العام، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أس أيه آي سي موتور تركز على سيارات الطاقة الجديدة باستثمارات إجمالية تبلغ 320 مليون دولار. مع مصنعها الذي تبلغ مساحته 140،000 متر مربع، وصلت صنوين للباصات إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغـ 2000 حافلة و 3000 هيكل على أساس خلية الوقود، التشغيل الكامل بالكهرباء، الهجين، والديزل.

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