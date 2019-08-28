‫شركة شيري تتألق في دراسة النوعية الأولية لجي دي باور 2019

بكين، 28 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — صعدت شركة صناعة السيارات الصينية شيري إلى مرتبة أعلى بـ 26 درجة مقارنة بالعام الماضي، وذلك في دراسة النوعية الأولية لجي دي باور 2019 التي أصدرتها شركة استشارات السوق والاستطلاعات العالمية جي دي باور.

يكشف التقرير أن العلامات التجارية الصينية لصناعة السيارات قد ارتقت بدرجة كبيرة في القائمة.

حققت سلسلة موديلات تيغو من شيري وسيارات الطاقة الجديدة من الشركة أداءً استثنائيًا، حيث احتلت مكانة رائدة في العديد من الفئات. في العام 2019، احتلت تيغو 2 وتيغو 3 المركزين الأولين في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في دراسة النوعية الأولية، متصدرة جميع المنافسين. كما فازت تيغو 2 بلقب الموديل الحائز على الجوائز في دراسة النوعية الأولية للعام 2019 . واحتلت سيارتا تيغو 8 وتيغو 4 المركز الرابع في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم وفئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة التي تحتوي على العديد من العلامات التجارية المشهورة عالميًا.

في دراسة النوعية الأولية 2019 لسيارات الطاقة الجديدة، صعدت سيارات الطاقة الجديدة من شيري بشكل مفاجئ لتحتل المرتبة الثالثة، بعد شركتي أن آي أو وبي أم دبليو. في فئة شاحنات النقل الصغيرة، حازت سيارة شيري إي كيو 1 على المركز الأول لوفائها بأعلى مستويات التوقعات.

منذ إطلاق أول سيارة دفع رباعي من سلسلة تيغو في العام 2005، تم إنشاء خط إنتاج كامل لهذا النوع من السيارات. تم منح سلسلة تيغو ميزة الإعفاء من فحص الصادرات ومرت أكثر من 50 قطعة من دبليو في تي أيه إلى الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فهي أيضًا أول سيارة دفع رباعي صينية الصنع تدخل السوق الأوروبية. حتى اليوم، يبلغ عدد مستخدمي منتجات سلسلة تيغو 1.6 مليون مستخدم عالمي وأصبحت العلامة التجارية الصينية الأكثر موثوقية التي تلبي معايير السوق العالمية.

يمكن أن يُعزى التقدم الذي أحرزته شيري إلى نظامها الإيجابي لتطوير المنتجات وعملية الإنتاج المتقيدة بالمعايير الدولية فضلاً عن نظام وعملية إدارة الجودة العالمية الراسخة. كجزء من قدرة نظام شيري، يشير نظام إدارة الجودة العالمية من شيري إلى إدارة الجودة بنفس النظام والمعيار الذي يغطي دورة حياة منتجاتها العالمية بالكامل بدءًا من تخطيط المنتج والتصميم والبحث والتطوير وإدارة سلسلة التوريد والإنتاج، إلى نظام التصنيع والتسويق والخدمة والجودة.

كمصدر رئيسي للسيارات من الصين، تقوم شيري باستمرار باستكشاف الأسواق الخارجية. إلى جانب ذلك، ساهمت شيري في جهودها وحكمتها في بناء الصين لتصبح قوة سيارات قوية. وفقًا لبيانات المبيعات التي كشفت عنها شيري، باعت المجموعة 49000 وحدة من المركبات في شهر تموز/يوليو، مع ارتفاع المبيعات المحلية للعلامة التجارية الصينية بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي.

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