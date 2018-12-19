‫شركة شيري الصينية تفوز بجائزة على أدائها المتميز في الأرجنتين

بيونس آيرس، الأرجنتين، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة شيري لصناعة السيارات الصينية مؤخرا بجائزة أفضل صورة في الخارج للعام 2018 في قمة خاصة بصور الشركات الصينية في الخارج عقدت يوم 12 كانون الأول/ديسمبر. وقد فازت شيري بالمرتبة الخامسة من 20 شركة صينية كبرى فازت بجائزة أفضل صورة في الخارج للعام. وتعزو شيري فوزها بالجائزة لسمعتها المتميزة في الخارج، خصوصا في الأرجنتين. وكانت الشركة صانعة السيارات الصينية قد دخلت السوق الأرجنتيني قبل عشر سنوات حيث أظهرت أداء إيجابيا هناك، ما مكنها من الفوز بالجائزة، كما قالت الشركة.

ودخلت الشركة السوق الأرجنتيني في العام 2008. ومنذ ذلك التاريخ وهي تكرس نفسها لتوسيع عملها التجاري في سوق السيارات المحلي الذي يتمتع بإمكانية تطوير ضخمة. وبعد عشر سنوات من التطوير، فازت منتجاتها وخدماتها تدريجيا بالاعتراف والثقة من قبل المستهلكين الأرجنتينيين.

وقال مارسيلو بوديسيتا، السكرتير في السفارة الأرجنتينية في الصين إن سيارة شيري تيغو 8 تتمتع بقدر استثنائي من الراحة والقدرة على المناورة على الطريق. وحين سئل عن الشعور لدى قيادتها، قال: “جيدة جدا، عليك أن تشتريها.”

وقالت شيري إنها ستواصل استكشاف السوق الأرجنتيني في السنوات المقبلة في مسعى لتحسين جودة منتجاتها وتأثير ماركتها التجارية.

ومع تعمق التعاون الصيني الأرجنتيني بصورة متزايدة في مجالات واسعة، ستتساهم شيري بصورة أكبر في تعميق الصداقة بين البلدين.

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