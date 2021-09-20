‫شركة شنغهاي إليكتريك تُصنف  في المرتبة 51 على قائمة مجلة سجل أخبار الهندسة (إي أن آر) لأفضل 250 مقاولًا دوليًا للعام 2021

تصنف قائمة مطبوعة إي أن آر، التي تعتبر مقياسا للصناعة على نطاق واسع، شركات البناء العالمية بناءً على الإيرادات المتأتية من مشاريعها الخارجية. وفقًا للقائمة السنوية، كان العام 2020 عامًا آخر صعبًا لشركات الإنشاء في قطاع البنية التحتية العالمية، وملء السوق بالشكوك والمخاطر قصيرة الأجل. تشير تقارير إي أن آر إلى أن إجمالي إيرادات التعاقدات الدولية للشركات الأفضل الـ 250 قد انخفض بنسبة 11.1٪ إلى 420.4 مليار دولار في العام 2020، من 473.1 مليار دولار في العام 2019، وهو أكبر انخفاض في عام واحد تم تسجيله في بيانات التعاقدات الدولية التي سجلتها إي أن آر في العام 2003. وسط هذا المناخ المعقد والسوق المليء بالتحديات، نفذت شنغهاي إليكتريك استراتيجيات عمل استباقية في الداخل والخارج، في محاولة لحماية الموظفين في الموقع مع الحفاظ على معدل نمو مرتفع للإيرادات لمشروعاتها الدولية الكبرى، بما في ذلك مشروع دبي للطاقة الشمسية المكثفة، ومشروع ثار بلوك1 لمنجم الفحم والطاقة المدمجة في باكستان، ومشروع صربيا بانشيفو، ومشروع فورتي الفيتنامي، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في اليونان، ومشاريع صيانة هواشايد في العراق.

وبالنظر إلى الوراء وإلى العام 2020، حيث انتعشت شنغهاي إليكتريك من جائحة كوفيد-19، صرح المتحدث باسم شنغهاي إليكتريك، أن شنغهاي إليكتريك أظهرت مرة أخرى صلابتها في الأوقات الصعبة لصناعة الهندسة العالمية. “في مواجهة بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار وتوقعات الصناعة التي سادتها الشكوك خلال العام الماضي، اتخذت شنغهاي إليكتريك إجراءات سريعة لتقليل تأخير البناء، ومعالجة سلامة العمال في الموقع ونقصهم، وضمان معدل تسليم مرتفع لمشاريعها الخارجية. إن التقدير الذي حصلت عليه الشركة من إي أن آر هو شهادة أخرى على الجهود الاستثنائية التي بذلناها، فضلاً عن إدارتنا الفعالة وجودة المنتجات الرائدة في الصناعة نتيجة لسعينا الدؤوب لتحقيق التميز”، كما قال.

وفي الوقت نفسه، فإن بناء المشاريع الخارجية الرئيسية التي تقوم بها شنغهاي إليكتريك جار على قدم وساق وأن هذه المشاريع تتقدم نحو مواعيدها المحددة بانتظام.

· أكملت المرحلة الأولى بقدرة 300 ميغاواط من المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميغاواط في حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية اختبار أداء لمدة 10 أيام في أواخر شهر تموز/يوليو من هذا العام ودخلت حيز التشغيل التجاري قبل الموعد المحدد في منتصف أغسطس.

· تم الانتهاء من أول طبقة مياه جوفية من منجم الفحم المفتوح في مشروع ثار بلوك -1 منجم الفحم المتكامل والطاقة الباكستانية في نهاية شهر حزيران/يونيو.

· أكملت محطة التبديل بجهد 220 كيلو فولت في محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة للغاز بانشيفو في صربيا عملية التغذية العكسية في 19 آب/أغسطس. حالة التشغيل لجميع الأجهزة المعنية مستقرة وأظهرت نتائج واعدة، مما وضع الأساس لتوليد الطاقة المتصلة بالشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، حطمت الوحدة 1 من مشروع الـ ميغاواط لمحطة دين باندو شوتو رام الحرارية للطاقة، يامونا نجار من شركة هاريانا لتوليد الطاقة المحدودة الأرقام القياسية من خلال إكمال عملية مستمرة لمدة 145 يومًا في 19 نيسان/أبريل 2021، وهو ما قام به مهندسو شنغهاي إليكتريك.

جاءت مهمة الصيانة وسط وقت صعب عندما كانت الهند تشهد موجة جديدة من كوفيد-19. وقد عمل عمل مهندسو أتش بي جي سي أل وشنغهاي إليكتريك تحت ضغط هائل وفي مواجهة كل الصعاب، لتوحيد جهودهم لإجراء إصلاح شامل للوحدة، مما سمح للوحدة بالعمل دون أي مشاكل فنية خلال الأشهر الخمسة المقبلة. في آذار/مارس 2021، سجلت الوحدة معامل أحمال مصنع شهري بنسبة 86.32 في المئة، وهو من بين أفضل معايير محطة توليد الكهرباء أداءً في جميع أنحاء البلاد.

سجلت الوحدة 4 من محطة توليد الطاقة بالفحم جندال 4X300MW في الهند أيضًا عملية خالية من الأعطال لمدة 711 يومًا في أيلول/سبتمبر 2020، محطمة الرقم القياسي السابق للتشغيل لمدة 684 يومًا دون أعطال ما وضع معيارًا جديدًا للبلد بأكمله. في كانون الثاني/يناير 2021، حصد مشروع محطة الطاقة الهندية وارورا2X300 MW الذي يعمل بالفحم “جائزة أفضل أداء”، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها محطة الطاقة على هذا التقدير.

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