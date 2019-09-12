‫شركة شنغهاي إليكتريك تعرض تقنيات تقنية ذكية ابتكارية في مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — قدمت شركة شنغهاي إليكتريك غروب (“شنغهاي إليكتريك” أو “المجموعة”)، وهي شركة عالمية رائدة متعددة الجنسيات متخصصة في توليد الطاقة وتصنيع المعدات الكهربائية، مجموعة من الحلول والتقنيات الابتكارية الذكية، المرتبطة والخضراء في مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مؤتمر الطاقة العالمي، الذي يعرف باسم “أولمبياد الطاقة”، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، هو أكبر حدث للطاقة وأكثرها نفوذاً على مستوى العالم. كلاعب حيوي في صناعة الطاقة في الصين، عرضت شنغهاي إليكتريك أحدث تقنياتها لحلول الطاقة الذكية إلى جانب معداتها لحماية البيئة في هذا الحدث.

وقال تشنغ جيانهوا، رئيس شركة شنغهاي إلكتريك: “يسرنا أن نعرض مرة أخرى إلى جانب قادة الطاقة العالميين في مؤتمر الطاقة العالمي. وبصفتنا الشركة الصينية الرائدة في مجال الطاقة الذكية، فهذه هي فرصتنا لإظهار الابتكار والتقدم الذي حققته بلادنا للعالم، مع فتح الأبواب لمزيد من فرص التعاون الدولي في المستقبل.”

وإذ أقيمت على أساس مفهوم “إنشاء مستقبلنا معًا”، تلتزم شنغهاي إليكتريك بتزويد العالم بحلول طاقة ذكية مبتكرة. تتميز محطة الطاقة الشمسية المركزة للمجموعة بتكنولوجيا برج التخزين الحراري الرائد وتقنيات توليد الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة مع تقليل الانبعاثات، ويستخدم منتج الطاقة النووية لديها تقنية الجيل الثاني والثالث والرابع لتوفير سلسلة التوريد الأكثر شمولاً وأالمعدات الأكبر قدرة في الصين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هندسة توليد الطاقة وأنظمة تحلية المياه المتقدمة لدى الشركة على تسخير الطاقة الشمسية لتحسين كفاءة الطاقة وتوفير حلول طاقة متكاملة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة.

توفر شنغهاي إليكتريك أيضًا منصات ذكية متصلة تعمل على الاستفادة من إنترنت الأشياء والبيانات في الوقت الفعلي لتوفير قدر أكبر من الطاقة والتشغيل الأكثر أمانًا والإدارة الأكثر بساطة. تسمح منصتها للإدارة المتكاملة للطاقة لمستخدمي الطاقة بقياس استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة والطاقة؛ في حين تستخدم مزرعة الريح الرقمية ثلاثية الأبعاد توربينات الرياح والبيانات الجغرافية لمساعدة المهندسين عبر دورة حياة المشروع بأكملها، من التخطيط إلى إدارة الأصول والمراقبة عن بُعد واستكشاف الأعطال وإصلاحها.

تأتي مشاركة شنغهاي إليكتريك إلى الدورة الـ 42 من مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي في أعقاب الجهود المستمرة لتوسيع نطاق أعمال المجموعة في الخارج. في العام 2018، تجاوز عدد الطلبات على مشاريع الهندسة البحرية للشركة الطلبات المحلية لأول مرة. وتشمل العقود الأخيرة التي فازت بها الشركة عددًا من المشاريع البارزة على طول دول مبادرة الحزام والطريق في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

حول شنغهاي إليكتريك غروب

شنغهاي إليكتريك، المدرجة على مؤشري شنغهاي وهونغ كونغ، هي شركة كبيرة متكاملة لتصنيع المعدات متخصصة في تصنيع معدات الطاقة والمعدات الصناعية وخدمات التكامل. منذ إدراجها، احتلت إيرادات مبيعات شنغهاي إليكتريك المرتبة الأولى بين أكبر 3 شركات تصنيع للمعدات الصينية. في العام 2017، تم اختيار شنغهاي إليكتريك كواحدة من أفضل 500 شركة تصنيع عالمية، حيث دخلت قائمة أفضل 500 شركة صينية على فورتشن في نفس العام. وحيث أن قيمتها تبلغ 81.276 مليار يوان في العام 2019، صنفت المجموعة ضمن أفضل 100 شركة من بين أفضل 250 مقاولًا دوليًا على أن إي آر في العام 2018.

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