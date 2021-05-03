‫شركة شنغهاي إليكتريك تصدر تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة للعام 2020

شنغهاي, 3 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة شنغهاي إليكتريك (Shanghai Electric) (SEHK: 02727، SSE: 601727)، وهي الشركة المصنعة والموردة الرائدة في العالم لمعدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية، تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة للعام 2020 (“التقرير”). يفصل التقرير، وهو التقرير الثاني عشر للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتقرير الخامس الخاص بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة لشركة شنغهاي إليكتريك، البيانات التي تم الكشف عنها من مقر شنغهاي إليكتريك، والمؤسسات الداخلية، والفروع، والشركات التابعة المملوكة للشركة بالكامل والشركات القابضة.

يوضح التقرير التزام المجموعة بحوكمة الشركات وأداء المنتجات، مع التركيز على تصنيف أم أس سي آي البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ومؤشر هانغ سنغ لاستدامة الشركات. وهو يسلط الضوء على الأداء المتميز لشركة شنغهاي إليكتريك حتى الآن في مجال الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والمدن الذكية، فضلاً عن مشوارها لتحويل العديد من المجالات الرئيسية لأعمالها باستخدام تقنيات ذكية مبتكرة. يوضح التقرير أيضًا الجهود الرئيسية التي بذلتها شنغهاي إليكتريك في مكافحة وباء كوفيد-19.

“لقد وفر العام 2020 مشهدًا معقدًا للتطوير، لا سيما في ضوء التأثير الهائل للوباء. وفي مواجهة هذه البيئة الصعبة، ظلت شنغهاي إليكتريك ملتزمة بمهمتنا المتمثلة في دعم الحلول الخضراء والذكية والمترابطة والشاملة. بصفتنا إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات الطاقة، نواصل البحث عن طرق جديدة للوفاء بمسؤوليتنا تجاه مساهمينا وعملائنا وشركائنا وموظفينا والبيئة والمجتمع الأوسع”، كما قال تشنغ جيانهوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شنغهاي إلكتريك .

حوكمة الشركات: نظام حوكمة البيئة والمجتمع والشركات الشامل الذي يدمج الاستدامة في الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى لشركة شنغهاي إليكتريك

أسست شنغهاي إليكتريك هيكل حوكمة للبيئة والمجتمع والشركات خاص بها لضمان دمج التنمية المستدامة في التخطيط الإستراتيجي للمجموعة. يتكون الهيكل المبني نزولا من أعلى من أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة إدارة نظام حوكمة البيئة والمجتمع والشركات بما في ذلك لجنة خبراء نظام حوكمة البيئة والمجتمع والشركات، وفرقة عمل نظام حوكمة البيئة والمجتمع والشركات التي تحتوي على مجلس الإدارة وثلاث مجموعات فرعية.

تطوير المنتج: الجمع بين الذكاء والابتكار

بالاعتماد على مزاياها في صناعة تصنيع المعدات، سعت شنغهاي إليكتريك جاهدة لبناء “نظام بيئي صناعي ثلاثي الأضلاع” يتألف من المعدات الذكية، الإنترنت الصناعي، وسلاسل التوريد الذكية. داخليًا، استفادت الشركة من التحول الرقمي لدعم تطوير التصنيع الذكي والطاقة الذكية والنقل الذكي؛ بينما تدعم برامج التمكين الخارجية تطوير مدينة ذكية شاملة ومتعددة الأبعاد.

وعلى صعيد الابتكار، حولت شنغهاي إليكتريك تركيزها نحو التصنيع عالي التقنية والصناعات الاستراتيجية الناشئة. واصلت الشركة دعم البحث التكنولوجي وتطوير المنتجات في المجالات الرئيسية، واستكشفت وطورت بنشاط صناعات وتقنيات جديدة. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، التزمت شنغهاي إليكتريك بمبلغ 4.75 مليار يوان للبحث والتطوير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.55٪ على أساس سنوي ويمثل 3.47٪ من إجمالي الدخل التشغيلي السنوي للشركة.

المسؤولية البيئية: الحفاظ على الطاقة وتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات

على مر السنين، واظبت شنغهاي إليكتريك على الإيمان بأن الحفاظ على البيئة أمر محوري للتنمية المستدامة، وقامت الشركة بتضمين الاعتبارات البيئية في كل رابط ضمن سلسلتها الصناعية. يوضح التقرير أن شنغهاي إليكتريك تستكشف باستمرار نماذج تشغيل صديقة للبيئة للإدارة الخضراء، والحفاظ على الطاقة، وتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

شجعت الشركة بنشاط على تطوير مشاريع توفير الطاقة عالية الكفاءة، بما في ذلك: محطة تخزين الطاقة التابعة لشنغهاي إليكتريك، غولمود ميمان منهانغ، 32MW / 64MWh ؛ أول طوربين بخاري فائق الأهمية 1000 ميغاواط في العالم، الذي يوفر استهلاك أكثر من 200000 طن من الفحم القياسي كل عام؛ والوحدة 5 و 6 (2×1240MW ميغاواط) في مشروع المرحلة الثانية لمحطة الطاقة غواندونغ هواشيا، التي تم فيها بالفعل تقليل استهلاك الحرارة للوحدة رقم 5 بنسبة 1.65٪ من ظروف العمل المبخوسة القيمة.

أكملت شنغهاي إليكتريك أيضًا تطبيق وتسجيل تصاريح تصريف الملوثات لـ 107 شركة، واستفادت من هذه التصاريح لتعزيز الامتثال، ودخلت في شراكة مع الإدارات الحكومية لتنفيذ عمليات تدقيق الإنتاج الأخضر لست شركات. في العام 2020، أجرت المجموعة تحقيقًا شاملاً للانبعاثات في 86 شركة إنتاج وستة مصانع وخمس قطع أراضي، حيث تم اقتراح عدد من الفرص والمبادئ التوجيهية للتحسين.

المسؤولية الاجتماعية: تقديم المساعدة أثناء جائحة كوفيد-19

في أعقاب الوباء، ظهر عدد من الحالات الحرجة خارج شنغهاي إليكتريك وداخلها – مما عزز عزم الشركة على القيام بدورها في المعركة ضد كوفيد-19.

في باكستان، حيث أكملت شنغهاي إليكتريك مؤخرًا مشروع محطة توليد الطاقة ثار للفحم بلوك 1 2x660MW، حيث تبرعت شركة توليد الطاقة ثار للفحم بلوك 1 بإمدادات للجيش الباكستاني باسم المجموعة. كما تبرعت الشركة بمبلغ 6 ملايين روبية لموقع المشروع وأرسلت موظفين إضافيين إلى باكستان لتسريع التقدم في المشروع.

كما حشدت شنغهاي إليكتريك أعضاء الحزب والهيئات لديها بشكل عفوي للتبرع بمبلغ 8.8 مليون يوان لدعم مكافحة الوباء. علاوة على ذلك، شحنت الشركة أكثر من 300 آلة لتصنيع الكمامات في جميع أنحاء البلاد، وسرعت من تطوير خطوط إنتاج الكمامات الآلية – والتي تم إرسال أكثر من 621 منها على الصعيد الوطني – وتبرعت بأكثر من 100,000 كمامة ومعدات حماية شخصية لشركاء لها في الخارج.