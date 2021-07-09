‫شركة شنغهاي إلكتريك من أعلى 50 علامة تجارية من حيث القيمة في الصين بقيمة 145 مليار رنمينبي صيني، بزيادة قدرها 37.4٪ على أساس سنوي

شنغهاي, 9 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ — تم اختيار شنغهاي إلكتريك (“شنغهاي إلكتريك” أو “الشركة”) (601727.SS و02727.HK) كواحدة من أفضل 50 علامة تجارية من حيث القيمة في الصين، وفقًا لـ أحدث قائمة “أكثر 500 علامة تجارية صينية قيمة” الصادرة عنWorld Brand Lab. يُظهر التصنيف بأن قيمة العلامة التجارية لشركة شنغهاي إلكتريك قد تجاوزت 145 مليار رنمينبي صيني في عام 2021، بزيادة قدرها% 37.4 عن العام الماضي، ما يضع الشركة في طليعة صناعة الآلات بالصين. وبوصفها شركة صينية رائدة يمكننا تتبع تاريخها إلى عام 1902، فقد لعبت الشركة البالغ عمرها قرنًا من الزمان دورًا محوريًا في تشكيل التطور التكنولوجي في الصين، وهي تواصل قيادة الإبداع التكنولوجي في تسريع عملية انتقال الطاقة للمساعدة في بناء مستقبل صديق للبيئة بشكل كبير وأكثر واستدامة.

بناء نظام بيئي للطاقة متعدد الأبعاد لتحقيق أهداف ذروة الحياد الكربوني

تسعى شنغهاي إلكتريك عن طريق الطاقة المتجددة ونظام تخزين وإدارة الطاقة في صميم تركيزها التكنولوجي، إلى اتباع التكنولوجيا الخضراء التي تنتج طاقة متجددة بنسبة% 100 بينما تكون رائدة في تقنيات ومنتجات الطاقة المتكاملة التي تدمج الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة و الشبكات المصغرة الذكية. قام مشروع الطاقة المتجددة في مدينة تشونج مينج شانج المدعوم من شركة شنغهاي إلكتريك لحلول الطاقة النظيفة المتكاملة بإنتاج أكثر من 400 ميجاوات من الكهرباء الخضراء منذ أن بدأ العمل في عام 2018 وقلل ما يقرب من 400 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

اعتمادًا على تكنولوجيا التحكم والإدارة الديناميكية “لتوليد الشبكة وتحميلها وتخزينها”، يضمن مشروع شانتو للطاقة الذكية من Shanghai Electric مصدر طاقة مستقر وعالي الجودة مع الاستفادة الكاملة من موارد الرياح الطبيعية والطاقة الشمسية الوفيرة في المنطقة من أجل تحقيق توازن الطاقة والتحسين الذاتي. مما يتيح للمشروع توليد طاقة متجددة بنسبة تقارب% 100 وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6500 طن سنويًا.

تعزيز التعاون المربح للجميع من خلال جلب المزيد من القيمة للعملاء

من المقرر أن تصبح واحدة من أكثر المحطات الشمسية تقدمًا في العالم والمجهزة بأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة (CSP) عند اكتمالها، فإن مشروع دبي الذي شيدته شنغهاي إلكتريك يطبق أعلى معايير الجودة ويتميز بأكبر سعة شمسية مركبة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة شنغهاي إلكتريك، بوصفها موردًا رئيسيًا لـ هوالونج وان 1 (HPR1000) بمحطة كراتشي للطاقة النووية الباكستانية، بتوفير المعدات الرئيسية مثل المعدات الداخلية للمفاعلات ووحدات توليد التوربينات البخارية إلى المحطة. يمكن للمشروع أن يولد ما يقرب من 10 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا، مما يلبي استهلاك الطاقة لمليون من السكان المحليين. وهو يعادل الحد من استهلاك 3.12 مليون طن من الفحم العادي و8.16 مليون طن من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون سنويًا.

تصوّر شركة شنغهاي الكهربائية نموذجاً جديداً للإدارة الحضرية الرقمية يقوم على أساس من التكنولوجيات الرقمية القوية والهياكل الأساسية المرنة لتكنولوجيا المعلومات. تم تصميم حل الإدارة الحضرية الرقمية للشركة لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه الإدارة الحضرية من خلال الجمع بين إنترنت الأشياء (IoT) والأدوات الرقمية القوية والبنى التحتية الذكية لإنشاء نظام يمكّن المدن من مشاركة الموارد. يتصل نظام خدمة القطاع العام بشبكة المدينة الذكية، مما يزيل حواجز البيانات الموجودة بين المدن للسماح لأنظمة الحكم والإدارة الحضرية لتصبح أكثر أمانًا وكفاءة ومرونة.

التمكين الرقمي يسرّع من وتيرة الابتكار التكنولوجي

تقوم شركة شنغهاي إلكتريك، المصممة لتحقيق الخدمات المثلى لقطاع المعدات الراقية، باستخدام منصة SEunicloud الصناعية على الإنترنت الإنترنت القابلة للتطوير والقائمة على السحابة اعتمادًا على خبرة الشركة الصناعية والحالات الناجحة لتطوير مجموعة متنوعة من الحلول بما في ذلك الرياح الذكية للتشغيل والصيانة الطاقة الحرارية عن بعد التشغيل والصيانة بعد – خدمات بيع الأدوات الآلية والإدارة المتكاملة لبطاريات تخزين الطاقة وروبوتات العلاج ومعالجة المياه الموزعة.

تم نشر المنصة في 15 تطبيقًا صناعيًا وركزت على ثمانية حلول صناعية التي تشمل رقمنة الطاقة الهجينة لتخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وإدارة أصول معدات المؤسسات ومصنع إدارة عمليات التصنيع الرقمي وحماية البيئة الذكية والتي تغطي أكثر من 100،000 جهاز ذكي بقيمة إجمالية 140 مليار يوان.

توفر المنصة سلسلة التوريد الذكية والتجارة الإلكترونية التابعة لشركة شنغهاي إلكتريك خدمات إدارة سلسلة التوريد القائمة إلى الإنترنت والتي تغطي روابط الأعمال الكاملة في المنبع والمصب من العملاء والموردين والمبيعات والتسليم والمشتريات. توفر المنصة الموحدة حماية شاملة للمعاملات وتعمل كموقع تجاري محوري لخدمات الطاقة وتصنيع المعدات والمكونات المتوافقة مع المعايير الصناعية.

قال تشنغ جيان هوا، رئيس شركة شنغهاي إلكتريك.”في ظل حقبة تكنولوجية جديدة مدعومة بإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والتكنولوجيا السحابية، تركز شنغهاي إلكتريك استراتيجيتها على التصنيع الذكي والرقمنة الصناعية وبناء نظام بيئي صناعي فريد لتدعيم مستقبل الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والمدينة الذكية

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