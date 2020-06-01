‫شركة شنغهاي إلكتريك تسرع التصنيع الرقمي في مرافقها مع ترقيات لمنصة SEunicloud

شنغهاي، 1 يونيو / حزيران 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة شنغهاي إلكتريك، الشركة الرائدة في العالم في تصنيع وتوليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية، عن ترقيات لمنصتها للحلول الرقمية SEunicloud على أمل تسريع تطوير أعمالها وإعادة تنشيط الصناعة.

وإذ تم تطوير المنصة من قبل شركة شنغهاي إلكتريك للتقنية الرقمية وتم إطلاقها رسميًا في العام 2019، وهي منصة قابلة للنشر عبر سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تشغيل طاقة الرياح الذكية، وتشغيل الطاقة الحرارية عن بعد، وصيانة أدوات الآلات، وتخزين الطاقة وتوزيعها. وتوفر المنصة حلولاً فعالة بما في ذلك استكشاف الأخطاء وإصلاحها والعمليات عن بعد والصيانة وتخطيط الطاقة لتلبية الطلبات في مختلف السيناريوهات.

تم تصميم حل سلسلة الإمداد الذكي بشنغهاي إلكتريك لمنصة SEunicloud لمطابقة إنتاج المصنع مع طلب محطة الطاقة مباشرة. وتعاقدت الشركة على 1781 مشروع شراء عبر الإنترنت، بقيمة عطاء نهائي تزيد عن 800 مليون يوان منذ استئناف أعمالها في شباط/فبراير.

كمنصة رقمية متقدمة متعددة الأوجه، يمكن للمستخدمين تسريع عملية إعادة الإعمار من خلال حل الضغوط على سلسلة التوريد الضيقة عن طريق تشغيل تشخيص المعدات عن بعد، وشراء وإدارة سلاسل التوريد ومراقبة عقود الموردين، وتقديم عطاءات المصدر، والشراء عبر الإنترنت وتنسيق الطلبات. توفر منصة سلسلة التوريد الذكية أيضًا المطابقة بين البائعين والمشترين من خلال تحليل البيانات التاريخية في عملية تسعير المشتريات وتتبع الأداء التاريخي للموردين وتوثيقه تلقائيًا، مع أخذها في الاعتبار في عملية إدارة سلسلة التوريد الشاملة للعناية الواجبة.

تم تطوير حل تخطيط الطاقة DES-PSO لمنصة SEunicloud بشكل مشترك من قبلشنغهاي إلكتريك للتقنية الرقمية ومختبر لورنس بيركلي الوطني. ويتضمن وظائف التصميم والتخطيط وتحليل الاستثمار وتقييم المخاطر، مما يتيح للعملاء تقييم الجدوى المالية لمشاريع إنتاج الطاقة على نطاق واسع قبل أمر التكليف بإنشائها.

يغطي حل شنغهاي إلكتريك للتجارة الإلكترونية لمنصة SEunicloud 90% من قائمة منتجات قطع غيار محطة توليد الكهرباء “الأساسية”، وهي منصة وقفة واحدة مجهزة بقطع الغيار وخدمات الصيانة وتحسين التحويل والكثير غير ذلك. يمكن أن تسهل عملية التسليم عبر الإنترنت لأكثر من 22000 من منتجات قطع الغيار و 70 حزمة إصلاح قياسية – كل ذلك بسعر قريب من أسعار المصنع. يمكن للعملاء استخدام تنسيق موحد للمتطلبات. وهذا يحسن كفاءة المعاملات من خلال تبسيط عملية الاتصال بين المشترين والبائعين. من خلال تحليل البيانات الضخمة، تحفز منصة التجارة الإلكترونية الأمل في احتضان حل متكامل قائم على البيانات للمنتجات والخدمات الذكية والمخصصة.

وقال هوانغ أوو، المدير والرئيس التنفيذي لشركة شنغهاي إلكتريك: “في ظل الصورة الكبيرة للبنية التحتية الجديدة”، تستفيد شنغهاي إلكتريك من ميزتها التنافسية في البيانات الضخمة في خطوط الأنابيب المتعددة، وتمهد الطريق لحلول متكاملة قائمة على المنصات لصناعة الطاقة بأكملها. هدفنا هو تمكين الشركات عبر الصناعات المختلفة بهذه التكنولوجيا في المستقبل المنظور.”

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على قسم معدات الطاقة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، معدات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، معدات الطاقة النووية، معدات طاقة الرياح، معدات تخزين الطاقة، أعمال المعدات الصناعية بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد، المحركات الكهربائية المتوسطة والكبيرة الحجم، معدات التصنيع الذكي، قطع الغيار الأساسية الصناعية، معدات حماية البيئة وأعمال الخدمات المتكاملة بما في ذلك خدمات حماية البيئة والهندسة المؤتمتة، والخدمات الصناعية الداخلية، والخدمات المالية، وخدمات التجارة الدولية، وخدمات الممتلكات الراقية وغير ذلك.

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