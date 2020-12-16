‫شركة شنغهاي إلكتريك تحصل على التصنيف الإئتماني AAA للمشاريع الدولية

شنغهاي، 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — حققت شركة شنغهاي إلكتريك(Shanghai Electric) (ويُشار إليها في ما يلي باسم “الشركة”) (SEHK: 02727, SSE: 601727) الشركة العالمية الرائدة في تصنيع وتزويد معدات توليد الطاقة الكهربائية، والمعدات الصناعية وخدمات التكامل، مؤخرا التصنيف الائتماني AAA للمشاريع الدولية. وإذ نُشر في تقرير تقييم ائتمان الشركات الصيني الدولي للمقاولين (CHINCA) “تشينكا” للعام 2020 للمقاولين الصينيين وشركات خدمات العمل، يُعتبر التقييم الائتماني AAA أعلى تصنيف ائتماني يُمنح وهو يميز شركة شنغهاي إلكتريك كشريك موثوق للمشاريع الدولية.

التصنيفات الائتمانية التي تمنحها تشينكا هي المقياس الرسمي للجدارة الائتمانية في الصين وهي معترف بها رسميًا من قبل وزارة التجارة الصينية. تفحص هذه الدائرة عن كثب الجودة الشاملة للمؤسسة، والقدرة التنافسية، والوضع المالي، والتاريخ الائتماني، وتطوير الأسواق الخارجية، وإجراءات تنفيذ المشاريع الفعلية. نتائج هذا التقييم هي شهادة مهمة على الجودة التنظيمية لشركة شنغهاي إلكتريك وقدرة المجموعة على العمل في الخارج وتنفيذ المشاريع الخارجية.

على الرغم من جائحة كوفيد-19، ظلت الشركة تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها السنوية للعام 2020. في ما يتعلق بالمشاريع الخارجية البارزة، ركزت الشركة على ضمان معايير الصحة والسلامة المهنية المناسبة، وتنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الأوبئة في جميع المجالات. وعلى الرغم من قيود السفر الدولية والوصول المحدود إلى مواقع البناء، تضمن شنغهاي إلكتريك وصول الموارد والمواد إلى مواقع البناء من خلال التنظيم الدقيق والتخطيط الاستراتيجي الشامل، ما يضمن إكمال الأجزاء المهمة من المشاريع دون تأخير مفرط في الوقت أو تكاليف زائدة.

أحد أكبر المشاريع الدولية لشركة شنغهاي إلكتريك، مشروع محطة توليد الكهرباء ثار بالفحم في باكستان، Block-1 2x660MW ، يسير قدمًا في التركيب الناجح للهيكل الفولاذي للغلاية الثانية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر. وبالنسبة إلى منجم الفحم ثار القريب، أدى الحفر بمعدل يومي قدره 330 ألف متر مربع إلى إخراج ما مجموعه 28.75 مليون متر مربع من التراب، وهو ما يمثل 70 في المئة من الإجمالي المخطط له. من المقرر أن يدخل المشروع الباكستاني الصيني المشترك المراحل النهائية قريبًا، مع بدء بناء سطح التدفئة وإزاحة ألـ 30 بالمئة المتبقية من التراب قريبًا.

قال مدير العلاقات العامة للمشروع، شيان سياولي، “من أجل ضمان رفع الوحدة في الوقت المحدد، كان على قسم تخطيط المشروع التغلب على العديد من التحديات. بدءًا من التخطيط الأولي والتنسيق إلى نشر موارد البناء في الموقع، حرصنا على إجراء رفع آمن وسلس في الموقع “.

وتشارك الشركة أيضًا في انتقال الطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة من خلال مشروع توليد الطاقة الهجين الطاقة الشمسية المركزة/فوتوفولتيك، 950 ميغاواط. محطة الطاقة الشمسية، المؤلفة من 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، 250 ميغاواط فوتوفولتيك، هي المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو مشروع طورته هيئة دبي للمياه والكهرباء كجزء من “استراتيجية الطاقة النظيفة” في دبي. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حقق التقدم في إنشاء مشروع توليد الطاقة الهجين بقوة 950 ميغاواط الطاقة الشمسية المركزة/فوتوفولتيك في دبي إنجازًا جديدًا من خلال التركيب الناجح لدعامات السقف الفولاذية التي يبلغ وزنها 1,600 طن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في زيارة قام بها مؤخرا لموقع محطة الطاقة، إن مجمع الطاقة الشمسية سيساهم في تطوير الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في السنوات الأخيرة، تخطط الشركة لزيادة تسريع وتيرتها لدعم تطوير صناعة الطاقة الشمسية. في تموز/يوليو، وقعت المجموعة اتفاقية بشأن المرحلة الخامسة لمقاول الهندسة والبناء والمشتريات لمشروع الـ 900 ميغاواط في دبي. بصفتها الشريك الرسمي لدبي إكسبو 2021، تعمل شنغهاي إلكتريك على تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط، متطلعةً إلى إظهار التزام العالم بالطاقة الجديدة والتعاون الدولي.

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