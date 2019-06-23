‫شركة سيرتيكس ميديكال تبلغ علامة الـ 100,000 جرعة من تسليم علاج المجهريات الراتنجية SIR-Spheres® Y-90

الإعراب عن التقدير للأطباء والموظفين على دورهم في تحقيق هذه العلامة الفارقة والتأثير الذي يتركه ذلك على حياة المرضى

ووبرن، مساتشوستس، 24 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سيرتيكس ميديكال Sirtex Medical ، وهي شركة رائدة مصنعة لعلاجات استهداف سرطان الكبد، اليوم عن وصولها علامة تسليم 100,000 جرعة من مجهريات الراتنج SIR-Spheres® Y-90، وهو علاج للمرضى الذين يعانون من مرض سرطان الكبد.* يقدم هذا العلاج من سيرتيكس أكثر من 1000 من مزودي الرعاية الصحية والمستشفيات عبر العالم.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg

وقال كيفن سميث، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سيرتيكس: “لم يكن تحقيق هذا المعلم ممكناً لولا دعم أخصائيي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب استثمارات سيرتيكس الكبيرة في برنامجنا السريري التدخلي لعلاج الأورام. ونحن أيضًا فخورون للغاية بوجود مثل هؤلاء الموظفين المتفانين الذين يضعون المرضى في المقدمة ويركزون على تحقيق التميز في جهودهم لتحسين جودة وطول عمر المرضى. ومع ذلك، فهذا ليس سوى المعلم الأول من بين العديد من المعالم الرئيسية التي نريد تحقيقها فيما نسعى باستمرار لتطوير طرق جديدة لتحسين تقديم المجهريات الراتنجية SIR-Spheres Y-90 والنهوض بمستوى الرعاية.”

منذ إنشاء الشركة، التزمت سيرتيكس بتقديم أفضل تدريب ودعم وتعليم للفرق متعددة التخصصات التي ترعى مرضى سرطان الكبد لضمان حصول أولئك الذين سيستفيدون أكثر من العلاج الإشعاعي الداخلي على العلاج والرعاية. يعتبر الوصول إلى علامة الجرعة رقم 100,000 بمثابة اعتراف بالجهود المبذولة في جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق العلاج الذي يستهدف سرطان الكبد عن طريق العلاج بالمجهريات الراتنجية SIR-Spheres Y-90.

قال الدكتور تشارلز نوتينغ، أخصائي الأشعة التدخلي المرخص من البورد الأميركي والزميل المدرّب في برنامج أخصائيي علاجات التدخل الأدنى في كولورادو، حيث يركز على العلاجات التي تستهدف سرطانات الكبد، “لقد أظهر البحث السريري منذ فترة طويلة فوائد العلاج الإشعاعي الداخلي الانتقائي بواسطة المجهريات الراتينجية SIR-Spheres Y-90 للمرضى الذين يعانون من ورم خبيث في الكبد والقولون في الولايات المتحدة.” هذا الإجراء المتميز بالتدخل الأدنى تم تصميمه للسيطرة على أورام الكبد، مع تميزه بسهولة تحمله وحفاظه على جودة حياة المريض. 1.2 في العام 2002، كان الدكتور نوتينغ أول طبيب يستخدم علاج المجهرية الراتنجية SIR-Spheres Y-90 في الولايات المتحدة. وقال: “يشرفني ويسعدني أن أواصل الشراكة مع سيرتيكس لتقديم هذا العلاج للمرضى في الولايات المتحدة.”

وأجرى البروفيسور توماس هيلمبرغر، رئيس قسم الأشعة، علم الأعصاب والطب النووي في مستشفى كلينكوم بوغنهوسن في ميونيخ بألمانيا، أول اختبار على استعمال العلاج الإشعاعي الداخلي الانتقائي (سيرت) في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالمجهريات الراتنجية SIR-Spheres Y-90 في العام 2002. وقال الدكتور هلمبرغر: “هذا هو خيار علاج قابل للتطبيق أشجع المرضى على النظر إليه كجزء من خطة الرعاية الخاصة بهم. إنني فخور بالانضمام إلى سيرتيكس والمجتمع الطبي في الاحتفال بهذا المعلم الهام.”

كان البروفيسور غاي فان هيزل، أخصائي الأورام في مستشفى ماونت في ويست بيرث، وأستاذ الطب السريري في كلية الطب والصيدلة بجامعة أستراليا الغربية، جزءًا من التطوير المبكر للمجهريات الراتنجية SIR-Spheres Y-90 . وعلق قائلاً: “هذا خيار علاجي مهم لمرضاي ومعلم رئيسي يسعدني أن أكون جزءًا منه.”

* في الولايات المتحدة، تلقى علاج المجهرية الراتنجية SIR-Spheres Y-90 موافقة ما قبل التسويق من إدارة الأغذية والعقاقير، وهي علاجات توصف لعلاج أورام الكبد النقيلي غير القابلة للشفاء من سرطان القولون مع العلاج الكيميائي الشرياني للكبد باستخدام العلاج الكيميائي فلوكسوريدين. تمت الموافقة على علاج المجهريات الراتنجية SIR-Spheres Y-90 لعلاج أورام الكبد غير القابلة للعمليات الجراحية في أستراليا والاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وكندا وعدة دول في آسيا، مثل الهند وسنغافورة.

حول العلاج الإشعاعي الداخلي الانتقائي (سيرت) باستخدام المجهريات الراتنجية SIR-Spheres Y-90

المجهريات الراتنجية SIR-Spheres Y-90 هي جهاز وصفة طبية لعلاج أورام الكبد غير القابلة للعمليات الجراحية. وهو علاج يتميز بالتدخل الأدنى يقدم جرعات عالية من إشعاعات بيتا عالية الطاقة مباشرة إلى الأورام. تقدم مجهريات سيرت للمرضى من قبل أخصائيي الأشعة التداخلية، الذين يزرعون الملايين من المجهريات الراتنجية المشعة عن طريق قسطرة في شرايين الكبد التي تزود الأورام بالدم. باستخدام إمدادات الدم للأورام، تستهدف المجهريات بشكل انتقائي أورام الكبد بجرعة من الإشعاع أعلى بما يصل إلى 40 مرة من العلاج الإشعاعي التقليدي، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.

حول سيرتكس

سيرتيكس ميديكال هي شركة عالمية للرعاية الصحية لها مكاتب في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وسنغافورة، وتعمل على تحسين النتائج لدى المصابين بالسرطان. منتجنا الرئيسي الحالي هو علاج إشعاعي موجه لسرطان الكبد يسمى المجهرية الراتنجية SIR-Spheres Y-90 . تم توفير أكثر من 100,000 جرعة لعلاج مرضى سرطان الكبد في أكثر من 1000 مركز طبي في أكثر من 40 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sirtex.com.

SIR-Spheres® هي علامة تجارية مسجلة لشركة سيرتيكس سير سفيرز بي تي واي المحدودة.

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هوية الوثيقة: 196-EUA-0619