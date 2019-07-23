‫شركة سيانزو تعقد “ندوة بي دي أيه آي” بنجاح في جامعة صن يتسن

غوانغجو، الصين، 24 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 13 تموز/يوليو، عقدت شركة سيانزو لإدارة الأرصدة المحدودة، وهي شركة استثمارات صينية متخصصة في الاستراتيجيات التجارية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ندوتها الافتتاحية بي دي أيه آي في جامعة صن يتسن يوم السبت الماضي. الندوة التي استهدفت تثقيف الجمهور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في التقنية المالية، اجتذبت أكثر من 150 من المشاركين المهتمين، بمن في ذلك أشخاص من الجمهور العام وطلاب. وأدار الندوة الخبير في الذكاء الاصطناعي وو يفنغ من جامعة ينان، الذي يمتلك أكثر من 15 عاما من الخبرة في الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

غطت الندوة تاريخ تطوير الذكاء الاصطناعى والمبادرات المختلفة من مختلف البلدان حول العالم في المجال، بالإضافة إلى تقديم وتحليل الآفاق الحالية والمستقبلية للبيانات الضخمة والحوسبة القائمة على المعرفة والذكاء الاصطناعي. في السنوات الأخيرة، انتشر تطور الذكاء الاصطناعي بشكل هائل، ودخلت تقنيات مثل المركبات غير المأهولة والطائرات والسفن بسرعة في مختلف مراحل التنفيذ العملي. الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بالبيانات الكبيرة، يجلب الأمل في لعبة معقدة للإنسان. وأشار البروفيسور وو يفنغ إلى التحديات والفرص الحالية للذكاء الاصطناعي، وأوضح القوة الدافعة لتطورها.

كما حضر المدير التنفيذي لشركة سيانزو لإدارة الأرصدة، بليك يونغ الندوة. وقال في الندوة: “تأمل سيانزو في تثقيف المزيد من الطلاب وعامة الجمهور من أجل رفع مستوى الوعي العام بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الاستثمارات المالية، من خلال تنظيم المزيد من الجلسات مثل هذه. والهدف هو رعاية وتطوير الجيل القادم من مواهب الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بتقنية الذكاء الاصطناعي في الصين إلى المستوى التالي.”

وأضاف: “لا يمكن التقليل من أهمية هذه (الندوة). إننا نشعر بالسرور الشديد من استجابة المشاركين ونتطلع الآن إلى نجاح مماثل على المستوى الدولي، بدءًا من كوريا في وقت مبكر من يوم الأربعاء القادم حيث تشارك سيانزو في معرض دولي للذكاء الاصطناعي لعرض تقنيتها في المجال.”

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/949719/Qianze_BDAI_Seminar_Held_at_Sun_Yat_Sen_University.jpg