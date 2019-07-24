‫شركة سيانزو تعقد “ندوة بي دي أيه آي” في كوريا

تستعرض تقنياتها في معرض إكسبو بكوريا

سيؤول، 25 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تم مؤخرا بنجاح عقد معرض إكسبو كوريا، الذي تنظمه جمعية الذكاء الاصطناعي الكورية ومؤسسة الذكاء الاصطناعي للإعلام الكورية، في مركز المؤتمرات كويكس في سيؤول، واجتذب المعرض أكثر من 100 شركة عارضة، بما ذلك الشركات الراعية إنتل، آي بي أم، فضلا عن شركة سيانزو لإدارة الأرصدة المحدودة. وهذه هي السنة الثانية التي يعقد فيها هذا المعرض الذي يستغرق ثلاثة أيام، وهو المعرض الذي أصبح بسرعة المعرض الرائد لصناعة الذكاء الاصطناعي. وتشارك في المعرض شركات من مختلف دول العالم تقوم بعرض منتجاتها فيه أمام الآلاف من الزوار يوميا. ويعتبر المعرض موقع التسويق الأمثل للعملاء الذين يريدون تحسين كفاءة أعمالهم ووضع نماذج أعمال جديدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكجزء من خطط التوسع العالمي لشركة سيانزو، كانت الشركة الصينية حريصة على عرض تكنولوجيتها في معرض الذكاء الاصطناعي بكوريا. ووجهت الدعوة للمدير التنفيذي للشركة بليك يونغ للمشاركة في حفل افتتاح المعرض (صورة). خلال خطاب افتتاح الحفل، أعرب بليك يونغ عن آرائه حول المشهد الحالي للذكاء الاصطناعي وكيف سيؤثر ذلك على العالم المالي تحديدا. وقال: “سيكون أكبر ابتكار في الذكاء الاصطناعى في المستقبل في القطاع المالي. سوف تهيمن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوكتشين على مستقبل التطوير المالي الجديد. ومن المهم أن نواصل تطوير وتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة. وتعتزم سيانزو بقوة أن تكون لاعباً أساسياً في تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي “.

ونظمت سيانزو أيضًا ندوة حول الذكاء الاصطناعى في 19 تموز/يوليو، اجتذبت أكثر من ألف مشارك متحمس، تم خلالها مناقشة مفاهيم تقنية البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي. وكان من بين المتحدثين الضيوف في الندوة بليك يونغ، ومدير أمن النظام في سيانزو أندري بتروف والمدير الإقليمي لشركة سيانزو الكورية جاك لوه.

ومثل التنظيم الناجح لكلا الحدثين خطوة مهمة في سعي سيانزو لإثبات وجودها في كوريا، فضلاً عن كونهما بيانا أكيدا بأن سيانزو مستعدة الآن للتقدم على الساحة الدولية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/951477/Qianze_AI_Expo_Korea.jpg

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