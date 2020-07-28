‫شركة سونرو تعلن الاستحواذ عليها من قبل منصة توظيف الشركات “مودرن هاير”

بصمة الشركتين الجغرافية الموسعة وخبرتهما الخاصة وقدراتهما التقنية ترفع قيمة العملاء إلى مستوى أعلى، وتحدث أساليب مقابلات التوظيف والتوظيف لمئات الشركات في العالم

ويكسفورد، أيرلندا، 28 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “سونرو”، الشركة الرائدة المقدمة لخدمات تقنيات المقابلة المؤتمتة بالفيديو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا المحيط الهادي، اليوم أنه تم الاستحواذ عليها من قبل شركة “مودرن هاير”، منصة التوظيف الشاملة التي تمكن الشركات من تحسين خبرات التوظيف والنتائج بصورة مستمرة بفضل التقنيات العلمية والتقنية الموثوقة. خبرات الشركتين المشتركة وبصمتاهما الموسعتان توفران للعملاء تقنية التوظيف الأكثر شمولية للشركات في السوق العالمي.

وقال إد هندريك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سونرو: “إن قرار سونرو الاستراتيجي الانضمام إلى مودرن هاير هو الخطوة المنطقية التالية في قصة شركتنا، وعمل تحويلي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمشركات من أجل التوظيف الحديث وحلول المقابلات. لقد اختارت سونرو الانضمام إلىمودرن هاير بسبب تركيزنا المشترك على تجربة المرشح للوظيفة، والالتزام المشترك بدعم عملائنا من خلال الابتكار المتسق. لقد حولتمودرن هاير التوظيف لتحسين كل من التجارب والنتائج. الرؤية الاستراتيجية لشركتنا المشتركة هي تزويد عملائنا وعملائنا المستقبليين بأقوى التقنيات والفرق والوصول في السوق “.

تتشارك مودرن هاير مع مئات العلامات التجارية العالمية الرائدة – بما في ذلك 47 من شركات الفورتشن 100– لتحديث عملية التوظيف الافتراضية الخاصة بهم. وإذ يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تعمل تقنية مقابلات أس أي أيه أسالخاصة بالشركة، وأتمتة سير العمل، وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية وتقييمات التوظيف معًا لتمكين المؤسسات من تحسين نتائج التوظيف باستمرار لأكثر من 300 شركة رائدة في الصناعة، بما في ذلكأمازون، كابيتال وان، سي في أس هيلث، فيديكس، هيومانا، بروكتور أند غامبل، سيمنز، وولمارت التي تعتمد علىمودرن هاير لتوظيف المرشحين المناسبين بسرعة وإنصاف على نطاق واسع.

تجمعمودرن هاير بين العلوم الموثوقة والتكنولوجيا المثبتة لتزويد فرق التوظيف بتوازن مثالي بين الإنصاف والسرعة والجودة لتحديد المواهب وجذبها والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع ضمان تجربة مرشح محسنة. تلبي تجاربها المستندة إلى البيانات احتياجات المرشحين العصريين والقوى العاملة المستقبلية وأصحاب الأعمال على حد سواء. من خلال الاندماج معمودرن هاير، يمكن لعملاءسونروالوصول إلى عرض المقابلات الرقمية الكامل منمودرن هاير الكامل، الذي يتضمن حلول النص والمقابلة عبر الهاتف والمحادثة والجدولة التلقائية. يوفر تقييم تجربة العمل الافتراضي فيمودرن هاير المسح قبل التوظيف. هذه المجموعة الشاملة من القدرات تفوق كل الحلول الأخرى في السوق.

وقال بريان ستيرن، رئيس شركة مودرن هاير، “إن ماركة سونرو وتراثها مكملان مثاليان لـمودرن هاير، نظرًا لالتزام كلتا الشركتين بإيجاد حلول تركز على العميل والمرشح لمواجهة تحديات توظيف المواهب الجديدة اليوم. ومعًا، نشكل المنصة الأكثر شمولاً لخدمات التوظيف للشركات. سيمكن اندماجنا عملاء سونرو من الاستفادة من استمرارية الشراكة مع التوافق مع شركة رائدة عالمية معروفة بسجلها الحافل والتزامها باستمرار بالابتكار. نتطلع إلى الترحيب بسونرو في فريق التوظيف الحديث، وتمكين انتقال سلس لعملائنا “.

على مدار العقد الماضي، أسست سونرو إرثًا لها كرائد في مجال تكنولوجيا حيازة المواهب الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. يعمل حل المقابلات عبر الفيديو على زيادة تجربة المرشح إلى أقصى حد ويتيح لموظفي التوظيف تكرار مقابلة مباشرة عن طريق استبدال المقابلات في المرحلة المبكرة من المقابلات عبر الهاتف أو سكايب أو المقابلات الشخصية. وهذا يقلل من وقت الفحص في المرحلة المبكرة، مما يحرر أخصائيي التوظيف للتركيز على المزيد من المهام الاستراتيجية وضمان الاتساق والإنصاف وتطبيق أفضل الممارسات. تقلل تقنيةسونرومن وقت دورة التوظيف والتكاليف بنسبة 50 بالمئة. يأتي عملاء سونرو من مجموعة متنوعة من الصناعة، بما في ذلك العديد من شركات الفورتشن 500 مثل دي أتش أل، نستله، الخطوط الجوية القطرية، رولز رويس، يو بس أس وويست باك.

ووفقًا لمؤسسة غارتنر، “يجب على قادة التطبيقات في المؤسسات التي يقع مقرها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي تدعم التحول في تكنولوجياأتش سي أم تسريع رحلتهم نحو تطبيقاتأتش سي أمالسحابية من خلال تقييم حافظة واستراتيجية تكنولوجياأتش سي أمالخاصة بهم، مع التركيز على ابتكار البائعين وقدرات تجربة المستخدم.” 1

حول سونرو

لأكثر من عقد من الزمان، ظلت سونرو قوة عالمية رائدة في مجال المقابلات عبر الفيديو واختيار الموظفين الجدد للشركات. غيرت أداة التوظيف المبتكرة والحائزة على الجوائز المتعددة من سونرو عملية التوظيف لمئات المنظمات وسهلت التطلعات المهنية لأكثر من مليون مرشح في جميع أنحاء العالم. مع عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، فإن سونرو شغوفة بتجربة إجراء المقابلات مع العملاء والمرشحين.

1. غارتنر، “استراتيجية تكنولوجيا أتش سي أم للمنظمات التي تتخذ من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مقراً لها: اعتبارات رئيسية عند الاستثمار.” هيلين بويتفين وآخرون، 25 حزيران/يونيو 2020

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