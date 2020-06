Libya: Landmines Left After Armed Group Withdraws [EN/AR]

You are here:

‫شركة سنيورة للصناعات الغذائية توزع أرباح على مساهميها بقيمة 4.5 مليون دينار أردني (6.35 مليون دولار أمريكي) ما نسبته 18% من رأس مال الشركة; 10% كأرباح نقدية بقيمة 2.5 مليون دينار أردني (3.53 مليون دولار أمريكي) و8% على شكل أسهم مجانية عددها 2 مليون سهم