‫شركة سنيورة للصناعات الغذائية تحقق صافي أرباح بقيمة 2.775 مليون دينار أردني (3.913 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2019 بنسبة نمو بلغت 25% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

6 آب 2019- عمان، الأردن

أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م، الرائدة في صناعة اللحوم المبردة والمجمدة والمعلبة في المنطقة والمدرجة في بورصة عمان عن نتائج أعمالها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2019، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.775 مليون دينار أردني (3.913 مليون دولار أمريكي) ، بنمو بلغت نسبته 25% مقارنة مع نفس الفترة من 2018، كما حققت صافي مبيعات وصلت إلى 30.369 مليون دينار أردني (42.834 مليون دولار أمريكي) بنمو نسبته 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تصريحه قال السيد طارق عمر العقاد رئيس مجلس إدارة سنيورة أن هذا النمو في نتائج الشركة كان نتيجة كفاءة ونجاح خطط الشركة في كافة المواقع، حيث استطاعت تحقيق نمو في المبيعات الاقليمية بنسبة بلغت 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، اضافة الى نمو حصة علامة “سنيورة” المتخصصة في اللحوم المبردة بنسبة 8% في السوق الاردني وبنسبة 6% في السوق الفلسطيني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك تعزيز نمو حصتها السوقية وموقعها الريادي في كافة الاسواق التي تعمل بها. مضيفاً أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ في مبيعات اللحوم المجمدة وخاصة في اسواق التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم حيث بلغت نسبة النمو 32% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي.

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف بأن الخطط الموضوعة وجهود الادارة التنفيذية العليا وتوجيهات مجلس الادارة في مصنع الماسة لتصنيع اللحوم في دبي تكللت بالنجاح حيث تم تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي أثر ايجابا على النتائج المالية للشركة وارباحها بامتياز. وأضاف الشريف بأن النجاح الباهر الذي تحقق منذ انطلاق خط اللحوم المجمدة في الاردن في العام 2016 واستمرار تحقيق نتائج مبيعات مميزة أدى الى بدء الشركة بالتجهيز لاطلاق خط المنتجات المجمدة في السوق الفلسطيني خلال الربع الاخير من العام الحالي 2019 ، واختتم الشريف بأن الشركة ستواصل العمل لتعزيز مكانتها الريادية وزيادة حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي.

يذكر بأن شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، وتمتلك علامة سنيورة القدس وعلامة يونيوم المشهورتين في مجال اللحوم المبردة واللانشون. بدأت عملها في القدس، فلسطين منذ عام 1920، ومن ثم افتتحت مصانعها في الأردن في عام 1992. وقامت شركة سنيورة بالاستحواذ على شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي في عام 2016. تعتبر شركة سنيورة من أولى وأكبر شركات إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم بالانتاج من خلال ثلاثة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات، الأول يقع في القدس الشرقية بفلسطين، والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبد الله الثاني في الأردن والثالث في دبي الامارات العربية المتحدة. في العام 2015 أنشأت الشركة خط انتاج جديد لانتاج كافة انواع اللحوم المجمدة في الأردن. تحافظ مصانع شركة سنيورة للصناعات الغذائية في فلسطين والأردن على أعلى شهادة دولية في سلامة الغذاء FSSC: Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1). ويُعد الحفاظ على هذه الشهادة تأكيداً على أن شركة سنيورة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية خصوصاً بأن هذه الشهادة معتمدة من أبرز الهيئات الدولية، ومن أهمها جمعية الأغذية والمشروبات الأوروبية، ورابطة التصنيع الأمريكية، والمبادرة العالمية لسلامة الأغذية، إضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار الحلال الاردني الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية. كما تحافظ مصانع الشركة في الأردن وفلسطين على شهادتي OHSAS 18001: 2007 لإدارة لأنظمة السلامة والصحة المهنية و ISO14001: 2004 لإدارة انظمة البيئة منذ العام 2014. تسوّق الشركة منتجاتها من خلال شبكة تجار واسعة، ومتاجر كبيرة ومراكز تسوّق في فلسطين والأردن والسعودية والامارات وعدد من الدول في الشرق الأوسط. كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية وآخر في الإمارات العربية المتحدة، وقسم خاص بالتصدير لأسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي. سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA)

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industries_Logo.jpg