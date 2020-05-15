‫شركة سنانبيو وهود أغ تيك تعلنان عن شراكة استراتيجية لإقامة مشاريع زراعة داخلية في قطر

كدولة تتألف من أرض صحراوية، وفصول صيف جافة حارة محمّلة بالرياح المتربة وفصول شتاء أبرد، تعتبر قطر مثالية لإنتاج المنتجات الزراعية الداخلية. حاليا، يتم استيراد حوالي 90 ٪ من جميع المنتجات الزراعية إلى قطر. ومع وجود عوامل سياسية وعوامل بيئية قيد التأثير، برز قادة الصناعة للمساهمة في حل هذه التحديات لضمان الحصول على أغذية طازجة وكثيفة التغذية لـ 2.7 مليون نسمة في قطر.

الزراعة الداخلية، ويشار إليها أيضًا باسم زراعة البيئة المراقبة، هي طريقة زراعية حديثة تستخدم أضواء الليد الخاصة بنمو المحاصيل الزراعية وتقنيات الزراعة المتطورة لزراعة المحاصيل في مساحة بيئة مراقبة توفر للنباتات كل ما تحتاجه لتزدهر. أحد الجوانب الإيجابية العديدة للمزارع الداخلية هو أنها قد تعمل بشكل مستقل عن الظروف المناخية المحلية، مما يتيح نتائج محاصيل متسقة على مدار العام. من خلال شراكة مثل تلك التي بين شركتي سنان بيو وهود أغ تيك، يصبح إرساء أسس الإنتاج الزراعي المحلي في قطر ممكنًا.

حول سنانبيو

سنانبيو هي مشروع تجاري مشترك بين سنان أوبتو إلكترونيكس، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمصابيح الليد في العالم، ومعهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وهو معهد رائد في علوم النبات، مؤلف من خبراء ليد وعلماء النبات. وسنان بيو قادرة على توفير حلول زراعية داخلية بسيطة للمزارعين العالميين. تم اعتماد RADIX، وهو نظام مائي رأسي حاصل على براءة اختراع، على نطاق واسع من قبل المزارعين من أكثر من عشرين دولة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.sananbio.com

عن شركة هود أغ تيك

هود أغ تيك ملتزمة بتطوير التقنيات الزراعية والترويج لها في جميع أنحاء العالم. يتألف فريق هود أغ تيك من خبراء زراعيين وخبراء في الإدارة، مكرسين لاستثمار وإدارة المشاريع الزراعية في جميع أنحاء العالم. وقد شكلت هود أغ تيك شراكات استراتيجية مع مؤسسات زراعية رائدة من البر الرئيسي الصيني وستستمر في كونها قوة رائدة في الصناعة.