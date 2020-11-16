‫شركة “ستاش أواي” تبدأ العمل رسميًا في الإمارات العربية المتحدة

تقدم شركة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، الحائزة على عدة جوائز، خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة , 15 نوفمبر. 2020 /PRNewswire/ — بدأت شركة “ستاش أواي” العمل في مركز دبي المالي العالمي، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، تقدم خدماتها للعملاء الأفراد وللمحترفين وهي تُعد الشركة الأكبر والأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا. هذا يجعل “ستاش أواي” أول شركة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية التي تحصل على الترخيص اللازم لإدارة الأصول مع اعتماد البيع بالتجزئة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. المنصة متاحة لكل من العملاء المحليين والدوليين في المنطقة.

تأسست “ستاش أواي” في عام 2016 في سنغافورة وأصبح لديها عمليات في ماليزيا والآن في الإمارات العربية المتحدة، كما أن لديها مستخدمين من أكثر من 145 دولة و 174 جنسية. تلعب الشركة دوراً رئيسياً في السوق، فقد شهدت نمو أصولها الخاضعة للإدارة بأكثر من 4.3 أضعاف في الـ 12 شهراً الماضية، وبكل هذا الزخم دفعاً للأمام تخطط للبناء مع التطوير المستمر للمنتجات على مدى الأشهر والسنوات القليلة المقبلة.

يمكن لعملاء “ستاش أواي” الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المحافظ الاستثمارية العالمية الموجهة نحو النمو، وذلك بناءً على مدى رغبة وقدرة كل عميل على تحمل المخاطر علاوة على الأهداف والموقف المالي الخاص به. منذ بداية عمل “ستاش أواي” في يوليو 2017، تفوق أداء جميع المحافظ الاستثمارية الموجهة نحو النمو على معايير المخاطر والمؤشرات الخاصة بها مع عائد سنوي بالدولار الأمريكي * بلغ 11.1٪ على المحفظة ذات المخاطر العالية و4.3٪ على المحفظة ذات المخاطر المنخفضة. كما أن لديها منتجًا لإدارة النقود، “ستاش أواي سيمبل” (StashAway Simple™)، بمعدل متوقع يبلغ 1.2 ٪ بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي وذلك على أي مبلغ نقدي بدون فترة تجميد.

صرح رمزي خليف، المدير العام لشركة “ستاش أواي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: “بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة “ستاش أواي” في جنوب شرق آسيا، كان من الطبيعي أن تتوسع الشركة في أكثر المناطق ازدهاراً مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتماداً على الإمارات العربية المتحدة كنقطة انطلاق ومنفذ رئيسي لتقديم خدماتنا. إن الإمارات العربية المتحدة لديها شريحة ضخمة من الأثرياء الذين لم يكن متاحا أمامهم العديد من مجالات الاستثمار بخلاف المنتجات الاستثمارية التقليدية العامة التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن. ولقد قمنا بتحديد تلك الفجوة في السوق لخيارات الاستثمار العالمية المتطورة المتاحة والتي يسهل الوصول إليها، ونحن متحمسون لإطلاق خدماتنا هنا في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن عمل المنصة لا يقتصر فقط على تقديم حلولًا استثمارية فحسب، بل تجمع أيضًا مجموعة من حلول إدارة الثروات المصممة خصيصاً وفق احتياجات العملاء، ومصدراً واسعًا وشاملاً من المقالات ومقاطع الفيديو التعليمية بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية من خلال خدمة العملاء المتاحة طوال أيام الأسبوع”.

وعلق ميشيل فيراريو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “ستاش أواي”، قائلاً: “لقد أطلقنا “ستاش أواي” في سنغافورة في عام 2017 لتوفير منصة فعالة تساعد الأفراد في بناء ثرواتهم، إذ كنا نشعر بالإحباط بشكل شخصي بسبب الافتقار إلى خيارات الاستثمار الفعالة التي تقدمها المؤسسات المالية. لقد أصبحت منصتنا في وقت قياسي مؤشراً ومعيارًا مرجعياً لقطاع الخدمات المالية في جنوب شرق آسيا، وهذا ليس فقط بسبب قدرتنا على تقديم عائد قوي، ولكن أيضًا لأننا نوفر لعملائنا متطلباتهم من خلال تجربة استثمار يحتاجون إليها: تتصف بسهولة الوصول، الشفافية والتعليم غير المتحيز لفئة معينة. عندما أدركنا أن الفجوة في خيارات إدارة الثروات موجودة أيضًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان قرارًا بديهياً وواضحًا لتوسيع خدماتنا، حيث بدأنا في الحصول على الترخيص من قبل مركز دبي المالي العالمي. تتكون الشركة الآن من فريق عمل يضم أكثر من 140 شخصًا عبر 5 دول؛ يعملون جميعهم على تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء لدى الشركة. نحن نتطلع إلى مد يد الخبرة والعون لهم ليتجاوزوا حالات صعود وهبوط الأسواق ولبناء ثرواتهم على المدى الطويل”.

توفر تقنية “ستاش أواي” استثمارًا متطورًا عبر منصة سهلة الاستخدام، مع رسوم منخفضة للغاية بمزايا رائعة، إذ لا يوجد حد أدنى للرصيد وعمليات سحب غير محدودة. إن الواجهة الرقمية الخاصة بتلك التقنية، التي توجد على كل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف النقالة “الجوال”، تجعل الاستثمار يناسب كل عميل بشكل شخصي ويعكس أهداف الاستثمار لديه. يُنصح أيضًا بمحفظة استثمار تعكس تفضيلات المخاطر المختلفة لدى العملاء ومدى رغبتهم وقدرتهم على تحملها، بالإضافة إلى خطة استثمار تساعدهم على تحقيق أهدافهم المنشودة.

* من الإطلاق في يوليو 2017 وحتى نهاية يونيو 2020، العائد بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي (الناجمة عن “ربط العملة” ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي)

ملاحظات للمحررين

حول “ستاش أواي”

“ستاش أواي” هي عبارة عن منصة رقمية لإدارة الثروات تقدم إدارة المحافظ الاستثمارية ومحافظ الأوراق المالية لكل من العملاء الأفراد والمحترفين. توفر تقنيتها الحديثة إدارة المحافظ بشكل تلقائي وهي مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل من العملاء ومناسبة لكل محفظة فردية لكل منهم. المنصة تقدم محافظ استثمارية عالمية موجهة نحو النمو تستهدف مستويات مختلفة من المخاطر، و”ستاش أواي سيمبل” (StashAway SimpleTM)، هو حل مباشر لإدارة النقود.

تأسست شركة “ستاش أواي” في سنغافورة في عام 2016، وهي تعمل في كل من سنغافورة، ماليزيا، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “ستاش أواي” لديها ترخيص لمزاولة النشاط في سوق رأس المال لإدارة الخدمات المصرفية بالتجزئة من سلطة النقد في سنغافورة، ترخيص لمزاولة النشاط في سوق رأس المال لإدارة الخدمات المصرفية بالتجزئة من هيئة الأوراق المالية في ماليزيا، وهي منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لتقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول.

جمعت “ستاش أواي” 36.4 مليون دولار أمريكي في أربع جولات تمويل. ومن بين الداعمين الماليين للشركة “أيت رودز” (Eight Roads)، شركة الاستثمار العالمية المدعومة من “فيديليتي” (Fidelity) ومن أوائل المستثمرين في “علي بابا” (Alibaba) و”سكوير بيج” (Square Peg)، أكبر صندوق لتوفير رأس المال الاستثماري في أستراليا. حصلت الشركة على جائزة الريادة التكنولوجية من المنتدى الاقتصادي العالمي وهي ضمن أعلى 10 شركات ناشئة على “لينكد إن” (LinkedIn) في عام 2020.

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