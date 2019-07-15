‫شركة سبنسر ستوارت تطلق وحدة أعمال جديدة مكونة من شركات المواهب التي استحوذت عليها من شركة أون

شيكاغو، 15 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سبنسر ستوارت، وهي شركة رائدة في ميدان الأبحاث والقيادة التنفيذية، اليوم عن إطلاق وحدة أعمال جديدة مكونة من الشركات المتخصصة في الثقافة والمشاركة، تقييم القيادة والتطوير والموارد البشرية التي استحوذت عليها من شركة أون في صفقة أتمتها يوم 1 تموز/يوليو. وتشكل هذه الشركات مجتمعة وحدة أعمال مميزة تعرف اليوم باسم كنسنتريك: إحدى شركات سبنسر ستوارت.

على الرغم من أن اسمها جديد، إلا أن كنسنتريك لها تاريخ حافل في مساعدة العملاء على تعزيز التغيير وتسريع النجاح من خلال فريق الخبراء العالمي، والرؤى المثبتة والتقنيات البديهية.

وقال كيفن كونيلي، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة كنسينتريك، والرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة سبنسر ستيوارت: “اسمنا الجديد، كنسنتريك، يضع الناس في مركز الأعمال. سنواصل التركيز على مساعدة المؤسسات على التغيير من الداخل، وتقديم طرق جديدة لإطلاق العنان لقوة العاملين والفرق في الشركات.”

تكمل خبرة كنسنتريك العميقة مجموعة الخدمات الاستشارية القيادية التي تقدمها سبنسر ستوارت – بما في ذلك التقييم التنفيذي والتطوير، وخلافة المدراء التنفيذيين، وفعالية الفرق، وتشكيل الثقافة، وفعالية مجالس الإدارة، والجانب المتعلق بالأفراد في عمليات الاندماج.

وأشار بن وليامز، الرئيس التنفيذي لشركة سبنسر ستيوارت: “هذه خطوة أخرى في رحلتنا لتوسيع قدراتنا الاستشارية القيادية لعملائنا. ومع تركيز القادة بشكل متزايد على القيادة والثقافة والمشاركة لدفع التغيير والنتائج الإيجابية في مؤسساتهم، فإن سبنسر ستوارت وكنسنتريك تتمتعان معا بمكانة فريدة للتعامل مع المجالس والقيادات الشركاتية بشكل أعمق على هذه المستويات الحرجة.”

لمعرفة المزيد حول هذه الشركة الجديدة، يرجى زيارة www.kincentric.com.

عن سبنسر ستيوارت

في شركة سبنسر ستيوارت، نعرف مدى أهمية القيادة. نحن نحظى بثقة المؤسسات التجارية في جميع أنحاء العالم لمساعدتها على اتخاذ قرارات القيادة العليا التي لها تأثير دائم على شركاتهم. من خلال خدماتنا الاستشارية في مجال البحث التنفيذي والمجالس والقيادة، نساعد في بناء وتعزيز الفرق العالية الأداء لعملاء مختارين بدءاً من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى إلى الشركات الناشئة إلى المؤسسات غير الربحية.

وإذ هي مملوكة للقطاع الخاص منذ العام 1956، نحن نركز على تقديم المعرفة والبصيرة والنتائج من خلال الجهود التعاونية لفريق من الخبراء – المنتشرين الآن في أكثر من 60 مكتبًا وأكثر من 30 دولة وأكثر من 50 تخصص عمل. تتجه المجالس والقادة باستمرار إلى سبنسر ستوارت للمساعدة في تلبية احتياجاتهم القيادية المتطورة في مجالات مثل البحث التنفيذي العالي المستوى، وتوظيف مجالس الإدارة، وفعالية مجالس الإدارة، وتخطيط التعاقب في قيادة الشركات، وتقييم الإدارة العليا المتعمق، ومشاركة الموظفين والعديد من الجوانب الأخرى للثقافة والفعالية التنظيمية. لمزيد من المعلومات حول سبنسر ستيوارت، يرجى زيارة www.spencerstuart.com.

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