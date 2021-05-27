‫شركة ساني صُنّفت من قِبل مؤسسة فوربس بأنها أكبر شركة لتصنيع المعدات الثقيلة في الصين لعام 2021 والثانية على مستوى العالم

تشانغشا، الصين, 27 مايو 2021 /بي آر نيوزواير/ — تصنّف قائمة فوربس جلوبال 2000 السنوية للسنة التاسعة عشر أكبر الشركات العامة على مستوى العالم باستخدام مقاييس تشمل القيمة السوقية، والمبيعات، والأرباح والأصول. تحتل شركة ساني (SANY) – المُصنفة في المرتبة 468 – المرتبة الأولى بين شركات تصنيع المعدات الثقيلة في الصين والثانية على مستوى العالم، بعد شركة كاتربيلر (Caterpillar)،

حيث تخطت شركة ساني هذا العام 235 مرتبة لتنضم بذلك إلى نادي فوربس لأفضل 500 شركة لأول مرة بقيمة مبيعات سنوية تبلغ 14.4 مليار دولار أمريكي، وعائد يصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، وقيمة أصول تبلغ 19.3 مليار دولار أمريكي، وقيمة سوقية مقدارها 41.2 مليار دولار أمريكي.

فعلى الرغم من أنها عانت من انحفاض بمقدار 27% في السوق العالمية لآلات البناء عند بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الربع الأول من عام 2020، وهي أكبر ضربة على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، إلا إن الشركة قد حافظت على نموها المطرد، مع تخطيط مستنير عالمي للأعمال ووضع استراتيجية شاملة للتشغيل وإدارة الأعمال.

هذا وقد حافظت شركة ساني على زخم جيد للنمو في الربع الأول من عام 2021 حيث وصلت الأرباح الربع سنوية لشركة ساني إلى 5.17 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 90% سنويًا. تواصل خطوط الإنتاج الرئيسية للشركة أدائها الجيد على مستوى العالم مما يعزز مكانة شركة ساني الرائدة في المجال.

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