‫شركة زيوس تعلن منتجات أنابيب بوليميد ممتثلة لمعاييلا “ريتش” و”أم دي آر” الأوروبي

منتجات البوليميد “بي آي” و”بي آي غلايد” تمثل أول منتجات أنابيب بوليميد متوافقة مع “ريتش” و”أم دي آر” الأوروبي في السوق العالمي

أورنجبيرغ، ساوث كارولينا، 2 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زيوس للمنتجات الصناعية (زيوس)، وهي شركة رائدة مزودة لحلول البوليميرات ومبتكرة للعلوم المادية، اليوم أن أول منتجات بوليميد متوافقة مع متطلبات “ريتش”REACH و”أم دي آر” الأوروبية EU MDR، ستكون متوفرة فورا في السوق العالمي. وتثبتت الشركة من امتثال منتجيها “بي آي” و”بي آي غلايد” عبر مختبر مستقل.

REACH (ريتش) هي اختصار لكلمات تسجيل وتقييم وترخيص وفرض القيود على المواد الكيميائية، وهي شهادة تقيد استقدام المواد الضارة إلى الاتحاد الأوروبي. اعتمد الاتحاد الأوروبي هذه القاعدة المنظمة لحماية صحة الإنسان والبيئة من التهديدات الكيميائية. يتطلب”ريتش”من جميع الشركات إدارة المخاطر المرتبطة بالمواد التي تصنعها وتسوقها في الاتحاد الأوروبي.

أما شهادة MDR “أم دي آر” الأوروبية فتشير إلى قواعد تنظيم الأجهزة الطبية الأوروبية، وتضمن معايير عالية من الجودة والسلامة للأجهزة الطبية المنتجة في أوروبا أو الموردة إليها. بينما تركز شهادة REACH على تكوين المواد، فإن التنظيم الأكثر شمولاً للاتحاد الأوروبي MDR خاص بالأجهزة الطبية.

البوليميدات هي فئة من البوليمرات عالية الأداء معروفة بخصائصها الكيميائية والحرارية والميكانيكية الاستثنائية. يتم استخدام هذه المواد على نطاق واسع في التطبيقات الطبية، وخاصة في بناء القسطرة الوعائية وغير الوعائية الدموية. تقدمشركة زيوسمجموعة واسعة من منتجات أنابيب البوليميد of polyimide tubing products القابلة للتخصيص من حيث الحجم والسماكة واللون ومستوى التشحيم.

تعليقات

“نحن نتفهم أن عملاءنا يواجهون أعباء تنظيمية ونحن ملتزمون بمساعدتهم على التغلب على هذه التحديات. وبدون وجود مورد لـ”بي آي”متوافق، قد تضطر الشركات إلى تقييم مواد أخرى أو خطط رفوف لتوزيع المنتجات في أوروبا. ولا توفر منتجات البوليميد المتوافقة لدينا السلام فقط- ولكنها يمكن أن توفر مئات الآلاف من الدولارات عن طريق تجنب إعادة تقييم المواد، وإعادة تصميم المنتجات والتأخير في الإطلاق.” – بوب تشاني، نائب الرئيس الأول، التسويق والمبيعات العالمية، شركةزيوس للمنتجات الصناعية.

“من خلال التحسين والتنقيح المستمر لعمليات التصنيع لدينا، أصبحت زيوس الآن قادرة على توفير أنابيب بوليميد متوافقة مع معايير”ريتش” و”أم دي آر”. نحن المورد الوحيد على مستوى العالم الذي يمكنه القيام بذلك، ولم يؤد تحقيق هذا الامتثال إلى تغيير منتجنا النهائي بأي شكل من الأشكال. من خلال الاختبارات المعملية الشاملة، أكدت زيوس أن التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية لمنتجات أنابيب البوليميد لا تتأثر.” – مات ألين، مدير أول للمنتجات، شركةزيوس للمنتجات الصناعية.

حقائق سريعة

زيوس هو المورد الوحيد الذي يمكنه توفير أنابيب بوليميد متوافقة مع معايير”ريتش” و”أم دي آر”، والتي تتوفر على الفور في الأسواق العالمية .

تقيد معايير ريتشتوريد المواد الضارة إلى الاتحاد الأوروبي .

تضمن معايير أم دي آر للاتحاد الأوروبي للأجهزة الطبية معايير عالية للجودة والسلامة للأجهزة الطبية المنتجة في أوروبا أو الموردة إليها .

تُستخدم مادة البوليميد على نطاق واسع في التطبيقات الطبية، لا سيما في إنتاج أجهزة القسطرة .

تسمح منتجاتزيوسالمتوافقة “بي آي” و”بي آي غلايد” للعملاء بتجنب إعادة تقييم المواد وإعادة تصميم المنتج وتأخير الإطلاق .

تقدم زيوس مجموعة كبيرة من منتجات أنابيب البوليميد القابلة للتخصيص من حيث الحجم والسماكة واللون ومستوى التشحيم.

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تعرف على المزيد حول الشركة ومنتجاتها على موقع زيوس الإلكتروني website؛ أو اتصل بالرقم المجاني 1-800-526-3842 أو +1-803-268-9500 خارج الولايات المتحدة

حول زيوس للمنتجات الصناعية

يقع المقر الرئيسي لشركة زيوس للمنتجات الصناعية في أورنجبيرغ، ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية. يتمثل عملها الأساسي في التطوير والبثق الدقيق للمواد البوليمرية المتقدمة. توظف الشركة أكثر من 1700 شخص في جميع أنحاء العالم مع مرافق تصنيع ومبيعات في أيكن وكولومبيا وجاستون وأورانجبيرغ بولاية ساوث كارولينا؛ برانشبرغ، نيو جيرسي؛ تشاتانوغا، تينيسي؛ غوانغجو، الصين؛ و ليتيركيني، أيرلندا. تخدم منتجات وخدمات زيوس الشركات في الأسواق الطبية، والسيارات، والفضاء، والألياف البصرية، والطاقة، وإدارة السوائل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.zeusinc.com.

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