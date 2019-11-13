‫شركة زيفرتل تطلق تطبيق PeerApp SaveShare مع توفيره في أفريقيا فورا

كيبتاون، جنوب أفريقيا، 13 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة زيفرتل ZephyrTel، وهي شركة برمجيات مكرسة لخدمة مشغلي الاتصالات العالميين، أن تعلن عن إطلاق برمجية PeerApp SaveShare، وهو نموذج تسعير محسن لتطبيق PeerApp، منصة توصيل المحتوى.

إن النمو الهائل للمحتوى الرقمي والطلب غير المشبع من المستهلكين يغير بشكل أساسي عادات المشاهدة. يؤثر ازدحام الشبكة سلبًا على تجربة العملاء وصورة العلامة التجارية والولاء.

يقوم PeerApp بتقريب بيانات المحتوى الشعبية إلى المستخدمين، من خلال تسريع عملية تقديم المحتوى وتوطينه افتراضيا. يتم توفير البيانات المقدمة من نظام التخزين المؤقت محليًا، مما يتيح التسليم بسرعات أعلى بكثير، مما يقلل من تكاليف الشبكة ويحافظ على جودة عالية من الخبرة.

يوفر PeerApp حلولًا مفتوحة وقابلة للتكيف للتسليم المحلي لمقاطع الفيديو المتدفقة ومحتويات OTT الأخرى لمشغلي الهواتف المحمولة والكابلات والاتصالات، والذين يحتاجون إلى تحسين استثماراتهم في شبكات الجيل التالي.

من خلال PeerApp SaveShare، يتم فرض رسوم على الخدمة كنسبة من إجمالي تكاليف عرض النطاق الترددي لبروتوكولات الإنترنت التي يوفرها PeerApp للمشغل. وبالتالي، كلما زادوا من استخدام PeerApp، كلما زادت الوفورات في تكاليف عرض النطاق الترددي وحصولهم على تجربة شبكة أفضل لمستخدميهم.

يقول كن موبي، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات في زيفرتل: “الأحداث المباشرة الكبيرة مثل مباريات كأس العالم، أو إصدارات أنظمة تشغيل الآي فون، أو تحديث البرنامج الخاص بلعبة شعبية، تسببت في زيادة حنق المستهلكين. وزاد الطلب على المحتوى الرقمي وتترجم هذه الزيادات الحادة في عدد زيارات الشبكة إلى عدد كبير من المشتركين غير الراضين. ومع PeerApp SaveShare، يمكن للمشغلين توفير تكاليف عرض النطاق الترددي مع تحسين تجربة العملاء، وتعزيز صورة العلامة التجارية وتقليل الزبد.”

تشمل حلول PeerApp Ultraband ما يلي:

PACache – يشحن أي شبكة، ويزيد من سرعة تقديم المحتوى ويمكّن المشغلين من تزويد مشتركيهم بملاذ من الاستمرارية الرقمية

– يشحن أي شبكة، ويزيد من سرعة تقديم المحتوى ويمكّن المشغلين من تزويد مشتركيهم بملاذ من الاستمرارية الرقمية PALive – يقوم تلقائيًا بتعريف البث الحي لأحداث شعبية وتقديمها محليًا من حافة الشبكة

بالإضافة إلى PeerApp SaveShare، تقدم زيفرتل للعملاء الحاليين ترقية إلى PeerApp All-Inclusive، مما يوفر الاستفادة من جميع ميزات PeerApp بما في ذلك تراخيص PACache و PALive.

عن زيفرتل

نمت زيفرتل، التي تم إطلاقها في أوائل العام 2018، بسرعة لتصل عائداتها إلى 70 مليون دولار، ويشمل عملاؤها أكثر من 330 من مشغلي الاتصالات الرائدين عالمياً. تخدم زيفرتل حاليًا صناعة الاتصالات في جميع أنحاء العالم من خلال حلول سحابية للهواتف الجوالة والبنية التحتية وتجارة التجزئة وتجربة العملاء، وتوسّع نطاق منتجات شركات الاتصالات باستمرار. لمعلومات اكثر: www.zephyrtel.com

الاتصال: مارتن لامبرت، كبير مسؤولي التسويق، martyn.lambert@zephyrtel.com