‫شركة زيفرتل تأتي ببرمجيتها CloudForward إلى أفريقيا لتسريع ثورة السحابة في القارة

كيبتاون، جنوب أفريقيا، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة زيفرتل، وهي شركة برمجيات مكرسة لخدمة مشغلي الاتصالات العالميين، أن تعلن عن إطلاق برمجيتها CloudForward في أفريقيا خلال حدث أفريكاكوم الذي ينعقد في كيبتاون في الفترة بين 12-14 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019.

وإذ تلتزم التزاما تاما بتوفير جناح متكامل من تطبيقات الاتصالات المتوفر على موقع خدمات أمازون شركة زيفرتل تهدف إلى حل مشكلات البنية التحتية القديمة الخاصة بالشركات لكل من الشبكة وتكنولوجيا المعلومات، مما يزيد من القدرة على التنافس مع بائعي أوتي تي وتمكين شركات الاتصالات من تقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 50 ٪. تم تصميم برنامج CloudForward لتأهيل الشركات خلال المرحلة التالية من ثورة السحاب الكمبيوترية.

ويقول مايك شينيا، الرئيس التنفيذي لشركة زيفرتل، “ستستمر استراتيجيتنا المتمثلة في الاستحواذ على شركات برمجيات الاتصالات المتخصصة لخدمة خطط محفظتنا السحابية الخاصة مع الحفاظ على استقرار العميل. لدينا حلول لإنترنت الأشياء و5 جي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جاهزة للنشر باستخدام موقع خدمات أمازون ونقوم بالحصول على مجموعة Billing & Charging لاستكمال حلولنا الحالية.

كانت منصة ResponseTek للاتصالات، وهي منصة إدارة تجربة العملاء الرائدة في الصناعة من زيفرتل، أول حل يتم طرحه من زيفرتل على موقع خدمات أمازون، ليليه إطلاق Mobilogy Now Software، وهو حل البرمجيات المجدي اقتصاديا لناحية التكلفة. والعمل جار بالفعل على ترحيل حلول زيفرتل الأخرى إلى موقع خدمات أمازون، بما في ذلك OASIS Cloud Contact Center، VoltDelta 360 Directory Assistance، وكذلك NewNet Messaging Lithium SMS.

يعرض مركز زيفرتل للابتكار أيضًا مشاريع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على موقع خدمات أمازون، مما سيزيد من توسع بصمة زيفرتل على موقع خدمات أمازون مع شركات الاتصالات.

تلتزم زيفرتل بالشراكة مع 330 من عملاء مشغلي الاتصالات العالميين في رحلتهم للتحول إلى السحابة، وذلك باستخدام إمكانيات Software Factory لتحسين المنتجات المستحوذة وتطوير برامج سحابية أصلية تمامًا، والاستفادة الكاملة من إمكانيات السحابة على موقع خدمات أمازون، وبالتالي تحسين الأداء والمرونة، والتدرجية والإنتاجية.

عن زيفرتل

نمت زيفرتل، التي تم إطلاقها في أوائل العام 2018، بسرعة لتصل عائداتها إلى 70 مليون دولار، ويشمل عملاؤها أكثر من 330 من مشغلي الاتصالات الرائدين عالمياً. تخدم زيفرتل حاليًا صناعة الاتصالات في جميع أنحاء العالم من خلال حلول سحابية للهواتف الجوالة والبنية التحتية وتجارة التجزئة وتجربة العملاء، وتوسّع نطاق منتجات شركات الاتصالات باستمرار. لمعلومات اكثر: www.zephyrtel.com

الاتصال: مارتن لامبرت، كبير مسؤولي التسويق، martyn.lambert@zephyrtel.com