‫شركة زومليون تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 27، مروجة للتنمية العالية النوعية المعززة بالتصنيع الذكي

شانغشا، الصين، 1 أكتوبر 2019/ بي آر نيوزواير / — احتفلت شركة زومليون لعلوم وتقنية الصناعات الثقيلة (زومليون) بذكرى تأسيسها الـ 27 يوم 28 أيلول/سبتمبر، بنمو استثنائي وإنجازات متفوقة عالية الأداء في الصناعة. وأظهر تقرير زومليون نصف السنوي عائدات بقيمة 22.26 مليار يوان (حوالي 3.12 مليار دولار)، ما مثل زيادة سنوية قدرها 51.23، وذلك بفضل تطبيق استراتيجية التصنيع الذكي التي اتبعتها. وهذه الاستراتيجية، التي تتضمن المنتجات الذكية والمصانع الذكية والخدمات الذكية، هي القوة الرئيسية الدافعة للنمو السريع للشركة في العام الماضي.

إيرادات المبيعات مدفوعة بمنتجات ذكية تبيع بصورة عالية

من بين المنتجات الأكثر مبيعًا، استحوذت منتجات معدات الجيل 4.0 الذكية من زومليون على أكثر من 80 في المئة من إجمالي إيرادات المبيعات، حيث أن هيكل منتجات العلامة التجارية قد تحول تدريجياً نحو فئات العتبات التقنية الأعلى منذ العام 2014.

ركزت زومليون دائمًا على التطبيق الذكي لمنتجات الآلات الثقيلة. تمتلك أجهزتها الآن القدرة على الكشف والتفكير بمفردها وتحقيق التشخيص الذاتي والتكيف الذاتي والتعديل الذاتي. في سياق الإنترنت الصناعي، كانت شركة زومليون رائدة في استراتيجية “المنتجات عبر الإنترنت، والبيانات على السحابة والخدمات على راحة اليد” مع الذكاء باعتباره طفرة في تطوير المنتجات.

ركبت الشاحنة المضخة من زومليون البالغ طولها 56 مترًا 4.0، وهي مثال نموذجي لمشروع Intelligent 4.0، 31 مستشعرًا لاستكمال 61 برنامجًا للفحص الذاتي في الأنظمة الخمسة الرئيسية بما في ذلك المضخة والذراع، وكذلك إجراء تشخيص الأعطال عن بُعد أثناء البناء. وقد ولد المنتج 62 براءة اختراع في المجموع، بما في ذلك 41 خاصة بالاختراع، 18 لنموذج المرافق وثلاث للتصميم.

عروض زومليون العالمية الغنية بالإنتاج والخدمات الذكية

بهدف بناء بيئة دولية ذكية للإنتاج، أطلقت زومليون بالكامل بناء “مدينة زومليون الذكية” التي تضم 6 منصات وطنية للابتكار، وقاعدة حضانة للإنتاج، ومركزا للبحث والتطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي. كما أنشأت زومليون مصنعًا ذكيًا للرافعات البرجية وبدأت في تخطيط وبناء المجمع الصناعي للمكونات الهيدروليكية الرئيسية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2018، كشفت زومليون عن أول خط تجميع ذكي في الصين يغطي جميع روابط إنتاج منصات العمل الجوية المقصية، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 12000 منصة عمل جوية مقصية، وأظهرت أحدث تقنيات التصنيع وإدارة أكثر صرامة للعمليات .

إن تحول زومليون من شركة مصنعة تقليدية إلى مزود خدمة تصنيع ذكي متطور يشمل أيضًا إنشاء شركة الإنترنت الصناعية زفالي، ومكّن تطبيقها المحمول إدارة عالية الكفاءة لما يقرب من 10،000 قطعة من المعدات لأكثر من 5000 عميل، وتمت تلبية طلبات 95٪ من طلبات الخدمة في الوقت الفعلي في غضون 15 دقيقة.

تنفيذ استراتيجية “2+2+3” باستمرار لدفع المزيد من النمو

وبالنظر إلى المستقبل، تؤكد زومليون على استراتيجية “2+2+3“، الراسخة في سوقي المنتجات ورأس المال، مما يعزز التقارب بين صناعة التصنيع مع الإنترنت والمنتجات والتمويل، وتعزيز القطاعات الثلاثة، آلات البناء والآلات الزراعية والخدمات المالية لتصبح الشركة المصنعة للمعدات العالمية الراقية.