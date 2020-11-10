‫شركة زد تي إي وشركة Analysys Mason تصدران وثيقة بيضاء عن SuperDSS

شنجن، الصين، 9 نوفمبر 2020، /PRNewswire/ — أصدرت شركة زد تي إي كوربوريشن (0763‎.HK / 000063.SZ) وهي المزود الدولي الرئيسي لأنظمة الاتصالات المتقدمة وحلول التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات والمستهلكين للحصول على خدمة الإنترنت النقالة، اليوم وثيقة بيضاء “حيث يمكن للمشغلين استخدام SuperDSS لتتبع مسار عمليات نشر شبكات الجيل الخامس بشكل سريع”. كلفت شركة زد تي إي شركة Analysys Mason، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الإدارية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، بتقديم مشورة متخصصة ومستقلة.

تتناول الوثيقة البيضاء التحديات التي يواجهها المشغلون أثناء إطلاق شبكات الجيل الخامس وتوضح سيناريوهات تطبيق SuperDSS. علاوة على ذلك، فإنها تقدم أيضًا توصيات للنشر من منظور النشر السريع لشبكات الجيل الخامس، وضمان تجربة الخدمة الصوتية القديمة، والتشغيل والصيانة البسيطين للشبكة إضافة إلى خفض التكلفة الإجمالية للملكية، وكل هذا يأتي في إطار محاولة تهدف إلى تعزيز عمليات إطلاق شبكات الجيل الخامس للمشغلين واستكشاف المزيد من الفرص السوقية.

في فبراير 2020، أطلقت شركة زد تي إي SuperDSS، وهو أول حل صناعي للمشاركة الديناميكية عبر الطيف الخاص بتكنولوجيا الوصول اللاسلكية الثلاثية (Tri-RAT) والذي يغطي المشاركة الديناميكية لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. لا يوفر هذا الحل مشاركة ديناميكية لشبكات الجيل الرابع والخامس فحسب، لكن أيضًا يغطي شبكات الجيل الثاني والثالث القديمة، مما يساعد مشغلي شبكات الهاتف المحمول على تسهيل عمليات نشر شبكات الجيل الخامس باستخدام الطيف الحالي مع الحفاظ على الخدمات القديمة.

قال باي يانمين، نائب رئيس شركة زد تي إي: “إنه مع التزام شركة زد تي إي الكبير بابتكار المشاركة عبر الطيف بين عدد من أنظمة (تكنولوجيا الوصول اللاسلكية)، اكتسبت شركة زد تي إي خبرة وفيرة في العديد من المجالات، بما في ذلك GSM/UMTS/LTE/NB-IoT وNR.” “يوفر SuperDSS للمشغلين مزيدًا من المرونة في النشر السريع والفعال لشبكات الجيل الخامس. وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث سيعمل SuperDSS على تمكين المشغلين من بناء شبكة أكثر ذكاءً وكفاءة.”

ما يلي هو رابط الوصول إلى الوثيقة البيضاء “يمكن للمشغلين استخدام SuperDSS لتتبع مسار عمليات نشر شبكات الجيل الخامس بشكل سريع”:

https://res-www.zte.com.cn/ mediares/zte/Files/PDF/white_ book/202011041635.pdf

شركة زد تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. ولقد التزمت الشركة بتزويد العملاء بابتكارات متكاملة وشاملة لتقديم التميز والقيمة مع تقارب قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تبيع شركة زد تي إي المُدرجة في بورصات هونغ كونغ وشنتشن (تحت رمز الأسهم إتش: 0763.HK / رمز الأسهم أيه: 000063.SZ)، منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

للتواصل الإعلامي:

مارغريت ما

زد تي إي كوربوريشن

هاتف:26775189 755 86+

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