‫شركة ريفبيتس تفوز بعدة من جوائز أنفوسيك المرموقة خلال مؤتمر آر أس أيه 2021

شركة ريفبيتس المزودة لحلول الأمن السيبراني تفوز بعدة جوائز في الاحتفال التاسع لجوائز إنفوسيك السنوية العالمية التاسعة في #RSAC 2021

مينيولا، نيويورك، 17 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire / — تفخر شركة ريفبيتس RevBits بالإعلان عن فوزها بالجائزة (الجوائز) التالية من مجلة سايبر ديفنس (سي دي أم)، وهي مجلة أمن المعلومات الإلكترونية الرائدة في الصناعة:

الأكثر ابتكارًا في أمان البريد الإلكتروني

الأكثر ابتكارًا في اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة

اختيار المحرر في أمان نقطة النهاية

أفضل منتج في إدارة الوصول المميز

وقال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي للشركة: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى أنه في بيئة تنافسية للغاية، يتم تقديرنا على الابتكار الذي نقدمه.” ” فقد حصل كل منتج نقدمه تقريبًا على جائزة في فئته، وذلك بفضل الموهبة العظيمة لمؤسسنا المشارك وكبير مسؤولي المعلوماتية لدينا مكتبا جيليك. فمع تمتعه بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني ومع تسجيل العديد من براءات الاختراع الأمريكية، يكون هو مهندس كل شيء نقوم بإنشائه. ومع الارتفاع المستمر في حوادث أمن الفضاء الإلكتروني، سنواصل جهودنا لجلب المزيد من الابتكارات وبالتالي زيادة برمجيات أمن الفضاء الإلكتروني الفعالة لحماية عملائنا بصورة أفضل.”

“يسعدنا الحصول على جائزة الأمن السيبراني المرموقة والمطلوبة من مجلة سايبر ديفنس. نحن نعرف أن المنافسة ستكون صعبة، ومع وجود حكام كبار يقودون خبراء تقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة،” كما قال مكتبا جيليك، كبير مسؤولي المعلوماتية في ريفبيتس. “يشرنا أن تم ضمنا إلى قائمة الفائزين من بين أفضل شركات الأمن السيبراني.”

تأسست شركة ريفبيتس في عام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. من خلال تقديم أربع أدوات أمان متقدمة، تتكون من عشر وحدات مختلفة، توفر شركة ريف بيتس الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات. تستمر التطورات التكنولوجية في شركة ريف بيتس من خلال العرض القادم لمنصة متكاملة لإدارة جميع الحلول الأربعة والتحكم فيها في لوحة معلومات تسجيل دخول واحدة – منصة الاستخبارات الإلكترونية التابعة لشركة ريف بيتس. يقع المقر الرئيسي لشركة ريفبيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

حول جوائز إنفو سيك من مجلة سايبر ديفنسهذا هو العام التاسع لمجلة سايبر ديفنس لتكريم مبتكري إنفوسيك (الأمن المعلوماتي) العالميين. متطلبات مشاركاتنا هي نفس متطلبات أي شركة ناشئة، المرحلة المبكرة، المرحلة اللاحقة، أو شركات عامة في مجال أمن المعلومات التي تعتقد أن لديها عرض قيمة فريدا ومقنعا لمنتجها أو خدمتها. تعرف على المزيد على www.cyberdefenseawards.com

عن التحكيم

الحكام هم CISSP، FMDHS، CEH، وهم متخصصون أمنيون معتمدون صوتوا بناءً على مراجعتهم المستقلة للمواد المقدمة من الشركة على موقع الويب لكل مشاركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أوراق البيانات والأوراق البيضاء وأدبيات المنتجات ومتغيرات السوق الأخرى. لدى مجلة سايبر ديفنس فلسفة مرنة لناحية إيجاد لاعبين أكثر إبداعًا لديهم تقنيات جديدة وفريدة من نوعها أكثر من تلك التي لديها عدد أكبر من العملاء أو الأموال. السؤال الدائم لمجلة سايبر ديفنس هو، “ماذا بعد؟” لذلك نحن نبحث عن حلول الجيل القادم من حلول أمن المعلومات.

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

نيل هستربيرغ

نائب الرئيس لتطوير الأعمال

ريفبيتس

neal.hesterberg@revbits.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1508861/Global_InfoSec_ Awards_for_2021_Winner.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1222447/revbits_logo__ 002.jpg