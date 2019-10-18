‫شركة ريالمي تنطلق في أوروبا بمنتجات رباعية النواة: realme 5 Pro، realme X2 و realme X2 Pro

وصلت ريالمي إلى أوروبا رسميا عارضة محفظة منتجاتها الجديدة: realme 5 Pro، — من 199 يورو، realme X2 – من 299 يورو، و realme X2 Pro – من 399 يورو

احتفال إطلاق المنتجات تم في مدريد، مقر الشركة الجديد لعملياتها الأوروبية

ريالمي تنطلق في أوروبا بعد نجاحها الكبير في السوق الآسيوي، حيث أصبحت الآن واحدة من الماركات الأربع الأولى في الهند، والخمس الأولى في إندونيسيا وواحدة من الماركات العشر في العالم

مدريد، 18 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — وصلت شركة ريال مي realme، وهي ماركة هواتف جوالة ذكية ناشئة، إلى أوروبا وأطلقت محفظة منتجاتها المؤلفة من ثلاثة هواتف في احتفال أقامته الشركة في مدريد، التي ستكون مقر الشركة لعملياتها الأوروبية. وبعد نجاحها الكبير في الأسواق الآسيوية مثل الهند التي أصبحت فيها ريالمي واحدة من ماركات الهواتف الجوالة الذكية الأربع الأولى، ومن بين الشركات الخمس الأولى في إندونيسيا، أطلقت ريالمي عملياتها رسميا في أوروبا. ومع 17 مليون شحنة هواتف عالميا، تستعد ريالمي لاقتحام السوق الأوروبي.

تهدف العلامة التجارية الابتكارية إلى ضخ الحيوية في سوق هواتف جوالة متجانس بشكل متزايد، يجمع بين السرعة والقوة والأداء، مع تصميم جذاب ومثير للدهشة. لهذا السبب، تطلق الشركة في أوروبا هذه المجموعة الجديدة من أجهزتها المتسمة بالقوة والتصميم الحديث والجودة العالية، ولكن بنطاق سعر معقول، مما يمثل نقطة تحول في الفئة.

تأتي ريالمي إلى أوروبا بإستراتيجية قوية تضم ثلاثة منتجات مختلفة من الفئة المتوسطة​​، كل منها يهدف إلى جذب جمهوره المسهدف الخاص: realme 5 Pro — الخيار الأفضل بتسعيرة أقل من 200 يورو الذي يجمع بين الجهاز الرائع و 4 كاميرات؛ realme X2 — الهاتف الذكي المثالي لمحبي التصوير الفوتوغرافي؛ و realme X2 Pro، أول هاتف ورائد حقيقي بأسعار معقولة في السوق.

مجموعة منتجات رباعية النواة لتحريك فئة الهواتف المتوسطة

realme X2 Pro، الذي يعتبر المنتج الرئيسي ذا السرعة الكاملة للعلامة التجارية، يصل ليصبح نموذج ريالمي الرئيسي الحقيقي. فهو يجمع بين السرعة والقوة والأداء، مع تصميم جذاب للغاية. ومع منصة Snapdragon 855+ الجوالة – التي تضمن أداءً قويًا – وببطاريته السريعة الشحن بقوة 50 واط — التي يمكن شحنها بالكامل في 35 دقيقة – وشاشة معدل تحديث 90 هرتز – ما سيمنح المستخدمين تجربة متكاملة سريعة وممتعة، ما يمكن ريالمي من أن تصبح واحدة من أكثر الشركات الرائدة تنافسية في السوق. كما أن هاتفها يحتوي على كاميرا بدقة 64 ميغابكسل رباعية النواة – التي هي الأولى في أوروبا – والزوم الهجين 20X بزاوية عرض 115درجة وعدسة كاميرا تليفونية وعدسة صورة.

سيكون Realme X2 Pro متوفرًا بألوان الأبيض الفضي، والأزرق النبتون، وبثلاثة تكوينات: 6GB+64GB / 8GB+128GB /12GB+256GB وسعره يبدأ من 399 يورو.

realme X2 هو هاتف كاميرا 64 ميغابكسل رباعية من نوع إكسبرت. تشتمل الكاميرا الرئيسية على كاميرا GW1 من سامسونغ بدقة 64 ميغابكسل وعدسة بزاوية عريضة 119 درجة وعدسة ماكرو 4 سم وعدسة عمودية، مما يوفر جودة صورة واضحة للغاية وتجربة فوتوغرافية متعددة الوظائف تغطي جميع السيناريوهات. بالإضافة إلى ذلك، يتميز realme X2 بعدسات سيلفي 32 ميغابكسل والتي تضمن تأثيرات سيلفي طبيعية وأصلية، سواء في النهار الساطع أو في بيئة الإضاءة المنخفضة. تتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بوضع نايتسكيب الذي يزيد بشكل كبير من الضوء وتفاصيل الصور الشخصية الليلية. كما أنه يحتوي على بطارية 30 واط 4.0 -ب وقت الشحن أقصر بـ 12٪ من الجيل السابق ومنصة Snapdragon 730G الجوالة. بالإضافة إلى ذلك، فمن خلال بصمة Super AMOLED in-display ، فهو بالتأكيد الخيار الأمثل للمستهلكين الشباب المغرمين بالتصوير والتصميم والأداء.

سيكون هاتف Realme X2 متوفر باللون الأزرق اللؤلؤي والأبيض اللؤلؤي وبتكوين واحد: 8GB+128GB بسعر 299 يورو.

realme 5 Pro هو الهاتف الذي يحتوي على أول أول كاميرا رباعية 48 ميغابكسل بسعر يقل عن 200 يورو في السوق. فهو يجمع بين الأداء المتميز والتصميم الجميل لترك بصمة قوية في فئة الهواتف المتوسطة. وهو يشتمل على الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميغابكسل، ومنصة Snapdragon 712 AIE للهواتف الجوالة – التي تعمل على تحسين الأداء الشامل بنسبة 10 ٪ – و بطارية 20 واط 3.0، ليصبح الخيار الأفضل بأقل من 200 يورو. كما يحتوي على شاشة FHD بحجم 6.3 بوصة (2340×1080) والتي توفر رؤية أوسع وأكثر وضوحًا مع “تصميم القطرة” الأنيق.

سيكون Realme 5 Pro متوفرا باللون الأخضر البلوري والأزرق اللامع وبتكوينين: 4GB+128GB / 8GB+128GB بسعر 199 يورو.

حول ريالمي

ريالمي هي العلامة التجارية التكنولوجية المتخصصة في تقديم الهواتف الذكية عالية الجودة بأفضل تصميم وأداء. منذ إطلاقها في السوق الآسيوية، حظيت منتجات ريالميب استقبال جيدً في السوق الآسيوية من حيث أدائها وأسلوبها، حيث حققت مبيعات مميزة بلغت مليون هاتف محمول في 3 أيام في الهند وحدها. تعد ريالمي الآن من أفضل 4 علامات تجارية في الهند، و 5 أعلى العلامات التجارية في إندونيسيا كما أصبحت واحدة من أفضل 10 علامات تجارية عالمية.

تعمل الشركة حاليًا في 20 دولة في أوروبا وآسيا.

www.realme.com

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