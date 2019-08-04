‫شركة رأس مال استثماريه بدبي تقوم بتحويل فكرة ما إلى شركة ناشئة مدرة للعوائد خلال 7 أيام ضمن سلسلة جديدة من الحلقات علي موقع ويب –اليوتيوب

في إطار سلسلة من الحلقات علي موقع ويب – اليوتيوب –، التي يُطلق عليها“ تحدي الأيام السبعة“حيث يتحد فريق عمل شركة ASA Ventures والتي تقوم علي – رأس المال الاستثماري- مع أحد رواد الأعمال لتحويل فكرة ما إلى شركة ناشئة مدرة للعوائد خلال 7 أيام فقط.

ومن المقرر أن تصدر شركة ASA Ventures، وهي شركة قائمة علي – رأس المال الاستثماري- ومقرها في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، سلسلة من الحلقات على موقع ويب –اليوتيوب- ويُطلق عليها “تحدي الأيام السبعة” لتروي لنا كيف حولت فكرة “مدرب اللياقة البدنية ورائد الأعمال “جوني ميجاجلوفيتش”، المعروف باسم “المدرب جوني” إلى شركة مدرة للعوائد خلال سبعة أيام فقط. وسوف ينطلق الموسم الأول بأكمله عبر قناة ASA Ventures الرسمية على – اليوتيوب – في منتصف ليل 29 يوليو 2019 بتوقيت منطقة الخليج العربي.

تبدأ الحلقه الأولى من تحدي الأيام السبعة “سامرين شيخ” أحد الأعضاء الأصغر سن في شركة – رأس المال الاستثماري – حيث تواجه تحدي تحويل فكرة “ميجاجلوفيتش” التي تنطوي على منصة للتدريب الشخصي المنزلي واللياقة البدنية إلى واقع ملموس. تستفيد سمرين شيخ من موارد الشركة حيث تتعاون مع خبرائها المختصين في الاستراتيجيات التجارية والتسويق والعلاقات العامة والمبيعات. وقد تحدث “عارف سيد”، الرئيس التنفيذي لشركة ASA Ventures في هذا الشأن فقال إن الفكرة الباعثة على هذا التحدي هي “وضع صغار القادة في الصدارة وفي بوتقة العمل لأنهم ينظرون إلى الأمور من منظور جديد لم يتطرق إليه غيرهم، وبذلك نضمن أن يتخذوا مسلكًا مختلفًا في التعامل مع تلك الأمور”. كما أفاد “سيد” أن جيل الألفية الجديدة معروف بقدرته على العثور على حلول سريعة وشاملة في مكان العمل، ومن هنا جاء قراره بفكرة “تحدي الأيام السبعة” “لسمرين شيخ”.

ووفقًا” للشيخ” فقالت ان مهمة بناء كل شيء من نقطة الصفر فكرة يستحيل تنفيذها في أول الأمر بسبب القيود و ضيق الوقت والعوامل الخارجية ألأخرى. لكن الفريق بأكمله الذي يقف وراء هذه المهمه كان يرى فيها فرصة ليظهر لدبي ولبقية العالم ما نفعله داخل مقرنا في المعتاد.” وأردفت: “بصرف النظر عن امتلاكنا فريقًا داخليًا متمكنًا، نعتبر أنفسنأ محظوظين لأننا نعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بلد يرعى ريادة الأعمال والاستثمار حيث جمعت دولة الإمارات العربية المتحدة 625 مليون دولار أمريكي في صورة تمويل للشركات الناشئة في عام 2018، مما يجعلها أفضل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار في المشروعات الناشئة.

وقد أكدت شركة ASA Ventures البدء في تصوير الحلقه الثانيه من سلسلة “تحدي الأيام السبعة”. وجدير بالذكر أن ASA Ventures عبارة عن شركة -رأس مال استثماريه- من الجيل الثاني توفر الشراكه و التمويل للمشروعات الناشئة منذ تأسيسها في عام 2003 في البرتغال.

نبذة عن ASA Ventures: شركة تعمل -برأس مال استثماري– تأسست في البرتغال عام 2003. توفر الشركة التمويل والتعاون التشغيلي “الشراكه” للشركات الناشئة عن طريق مؤسساتها المترابطه والمتعدده.

جهة الاتصال الإعلامي:

ليا ريلون

مدير الاتصالات التجارية لدى ASA Ventures،