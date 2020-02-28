‫شركة دايك تعلن عن خطط للتوسع في الخارج عبر 12K Wide View

سيؤول، كوريا الجنوبية، 28 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — في العام 2020، تخطط شركة دايك كو المحدودة (الرئيس التنفيذي كيم يونغ) لتوسيع نشر منتجها الأساسي “12K Wide View“. وإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لاستضافة “مسابقة أغاني يوروفيجن” في عرض مباشر على الإنترنت بانوراما و تسجيل الفيديو 8 كي في روتردام وإيندهوفن. وإضافة إلى ذلك، وعن طريق مشاركتها في معارض دولية وغيرها من الجهود، تخطط الشركة لتسويق تقنية بانوروا من دايك عالميا.

مع ظهور عصر الـ 5 جي، أصبح من الصعب تشكيل سوق محتوى جديد في البيئة للمحتوى الواقعي.

استجابةً لذلك، فإندايك، التي تهدف إلى إنتاج مزيج جديد من المحتوى، تلفت الانتباه لمحتوى الفيديو البانورامي 12K الخاص بها على أساس تقنية الكاميرا متعددة “للعرض الواسع” وتكنولوجيا الإنتاج وتجربة الإنتاج الفريدة الخاصة بها.

تتيح ميزة العرض الواسع عمليات البث البانورامية للرياضة والحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث. علاوة على ذلك، من خلال واجهة الوسائط، وجدران الوسائط، والشاشات البانورامية الكبيرة، يمكن للشركة أن توفر شعورًا واقعيًا بالتواجد في المشهد ويمكن أن تعمل أيضًا على هواتف 5 جيالجوالة.

تم إنشاءدايكبواسطة مطوري الفيديو الذين يعملون مع Stereo Scopic 3D وتركز على المحتوى الواقعي والتقنيات ذات الصلة.

كمتخصصين في بانوراما 4K, 8K, S3D, 8KVR, 12K (التي سيشار إليها من الآن فصاعدا على أنها 12K الواسعة المشهد)، البث المباشر وتطوير الفيديو، والشركة لديها محترفون في مجال الكاميرا المتعددة، بما في ذلك StereoScopic 3D . وحاليًا، يعملون على “المشهد الواسع”، وهو إنتاج محتوى واقعي عالي الدقة بانورامي بدقة 12Kx2K.

في العام 2014، بدأوا العمل باسم Dike3D، وفي العام 2015، تحولت الشركة إلى اسم Dike Co., Ltd. منذ تأسيسدايكفي العام 2015، يتم عرض حفلات “Surround View” مع SM Entertainment في مسرحكوكس أس أم أتريوم.

علاوة على ذلك، تحقق دايكنموًا سريعًا في هذا المجال، كما يتضح من مقاطع الفيديو الترويجية البانورامية الخاصة بها خلال أولمبياد PyeongChang ICT 2018 والبث 2018 5GX المباشر للبيسبول المحترف الكوري للاحتفال بإطلاقأس كي تليكوم لشبكة الـ 5 جي.

تقومدايكحاليًا بإعداد خطاب للنوايا مع المعهد الهولندي للأبحاثبشأن تكنولوجيا البانوراما، وفي أيار/مايو 2020، يخططان معا لعرض “مسابقة الأغنية الأوروبية”، التي يشاهدها أكثر من 200 مليون مشاهد كل عام، في بانوراما وتصوير فيديو 8 كي في روتردام، هولندا.

تشمل الإنجازات الرئيسية لـدايكلعام 2019 البث المباشر للعبة البيسبول SKT 5GX المحترفة. تعتبردايك، التي أعدت المحتوى الواقعي والبث المباشر من خلال بحث مشترك مع المعهد الكوري للإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية منذ ما قبل أولمبياد PyeongChang الشتوية، نتيجة لتوقع الآثار المفيدة لاتصالات الـ 5 جي على المشهد العريض عالي الدقة 12 كي والتحضير لها. من خلال هذه الجهود، حصلتدايكعلى لقب الأفضل في مجال البث المباشر عريض المشهد الفائق الدقة.

وقال الرئيس التنفيذي كيم يونغ يول “لقد اعتقدنا دائمًا أن تقنية إنتاج المحتوى الواقعي تشبه التوابل التي تعزز المحتوى، ونحن نسعى جاهدين لتحقيق مزيج مثالي من القصة والتكنولوجيا الإبداعية، وسنواصل استكشاف التقنيات والتحديات الجديدة في أعمال المحتوى الواقعي.”

اتصالات الإعلام: مدير الفريق شين هيو جون/+82 10 -3325-3366

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