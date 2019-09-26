‫شركة خدمات تكنولوجيا الانشاء المتطورة (ACTS) تعلن استحواذها على شركتي CQRA و Durocrete Engineering Services DESPL في الهند

بوني – الهند،26 سبتمبر- أعلنت شركة خدمات تكنولوجيا الانشاء المتطورة (ACTS)، وهي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في مجال الاختبارات والفحص والإشراف وإصدار شهادات المصادقة، استحواذها على شركة CQRAالتي تُعد شركة متخصصة في الإشراف الهندسي ووكالة مستقلة لتقييم الجودة ويقع مقرها في مدينة بوني الهندية. تأتي هذه الأنباء بعد أن كشفت شركة ACTS في شهر أغسطس الماضي عن تعاونها مع شركة Durocrete Engineering Services (DESPL) التي تمثل اسمًا رائدًا في مجال اختبارات المواد الإنشائية؛ في إطار شراكة استراتيجية للتوسع في عملياتها بالهند.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ACTS التي تأسست في عام 1996 كانت أول شركة للاختبارات الإنشائية والفحص وإصدار الشهادات تحصل على شهادات الأيزو في إدارة الجودة (ISO 9001) وإدارة المختبرات (ISO 17025) والإدارة البيئية (ISO14001) والصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001) كما تُقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات في قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الخدمات الاستشارية، وخدمات الهندسة الجيوتقنية والاختبارات البيئية والاختبارات غير المُتلفة، وغيرها من الخدمات.

تُعد شركة ACTS الجهة المحلية الراعية لبرامج التدريب وإصدار الشهادات والمؤتمرات التي يقدمها المعهد الأمريكي للخرسانة “ACI” في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى كونها الممثل المُعتمد لكل من معهد “IHS” والجمعية الأمريكية لاختبار المواد “ASTM” والمعهد البريطاني للمعايير”BSI” ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE”.

ومن خلال ما توفره شركة ACTS من مرافق حديثة للمختبرات وفريق من المفتشين المؤهلين على أعلى المستويات في المشاريع الكبرى مثل مترو الرياض ومطار الكويت الدولي ومشروع برج المملكة الذي يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا، استطاعت أن تشغل مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في استخدام مجسات الاستشعار عن بعد لتحديد عمر الخدمة للمنشآت ومراقبة السلامة الهيكلية للجسور ومختلف منشآت البنى التحتية .

تُعتبر شركة CQRA Pvt.Ltd.، التي يقع مقرها في مدينة “بوني” الهندية، من الشركات العاملة في الهند وتضم فريقًا قوامه 300 من المهنيين ذوي الخبرات والمهارات رفيعة المستوى، وتدير عملياتها في مدن “أحمد أباد” و”بنغالور” و”حيدر أباد” و”كلكتا” و”مومباي”. ينصب تركيز شركة CQRA على العمل عن كثب مع شركات التطوير العقاري لمساعدتها في تحسين مستوى جودة المشاريع الإنشائية الخاصة بها، وتقدم لها خدمات مثل إدارة الجودة والخدمات الاستشارية وإدارة الإنشاءات والتدريب (لطاقم الموقع) وفحص ما قبل التسليم وكشف العيوب في المباني والشقق ومراجعات التقييم المستقلة (على مستوى المراحل المُختلفة من البناء ومراجعات التكاليف والمواد، وغيرها من الخدمات.

كما تُعد شركة DESPL اسمًا رائدًا في مجال اختبارات المواد الإنشائية، حيث تمتلك الشركة 3 مُختبرات في كل من “مومباي” و”بوني” و”ناشيك”. وتقدم الشركة مجموعة كبيرة من الخدمات بالهند في مجالات الاختبارات الميكانيكية والكيمائية غير الإتلافية والفحص الجيوتقني، كما توفر المرافق اللازمة لاختبار مجموعة واسعة من مواد البناء.

وفي معرض تعليقه على الشراكة الاستراتيجية؛ صرح المهندس خالد عوض رئيس شركة ACTS والرئيس الأسبق للمعهد الأمريكي للخرسانة ACI قائلاً: “إن شراكتنا مع شركتي (CQRA) و (Durocrete) لتؤكد من جديد على مدى اهتمامنا بالسوق الهندية والتزامنا تجاه التوسع في هذه الدولة الكبيرة الواعدة. كما أن كلاً من هاتين الشركتين تتقاسمان معACTS منظومة واحدة لقيم النزاهة والابتكار والعمل الجد، فضلاً عن أننا قادرون مع شركائنا على تحقيق نمو مستدام في الهند.”

وصرح أوجوال كونتي – العضو المُنتدب لشركة DESPL قائلاً: “ستستفيد شركتا CQRA و DESPL من التحالف مع ACTS بحصولهما على أحدث التقنيات والخبرات في العديد من خدمات الاختبارات المُتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم ACTS يد العون لشركة CQRA في إطلاق بعض من خدماتها القائمة على الكشف العقاري والبرمجيات لفحص الجودة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يمثل فرصة عظيمة لشركةCQRA لتوسيع نطاق عملياتها في البلدان الأخرى.”

نُبذة عن شركة خدمات تكنولوجيا الانشاء المتطورة ACTS

تأسست شركة خدمات تكنولوجيا الانشاء المتطورة ACTS في عام 1996، وأصبحت المزود الخارجي المُفضل لتوفير الخدمات الهندسية الجيوتقنية واختبار المواد والخدمات الاستشارية، وهي الجهة المحلية الراعية لبرامج المعهد الأمريكي للخرسانة ACI في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تُعد شركة ACTS أول شركة استشارية في مجالها في الشرق الأوسط تحصل على شهادات الأيزو في إدارة الجودة (ISO 9001) وإدارة المختبرات (ISO 17025) والإدارة البيئية(ISO 14001) والصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001)، وهي الممثل المُعتمد لكل من معهد”IHS” والجمعية الأمريكية لاختبار المواد “ASTM” والمعهد البريطاني للمعايير”BSI” ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE”، والعديد من المنظمات العالمية الأخرى لتطوير المعايير.

www.acts-int.com

نُبذة عن شركة “ CQRA “

شركة CQRA هي شركة متخصصة في الخدمات الاستشارية لجودة الإنشاءات وتتمتع بحضور قوي في جميع أنحاء الهند، كما أنها حاصلة على اعتماد إدارة المختبرات ISO 17020. يقع مقر الشركة في مدينة “بوني”، ولديها عمليات في كل “مومباي” و”بنغالور” و”حيدر أباد” و”أحمد أباد” و”كلكتا” و”دلهي”. تتمثل مهمة CQRA في العمل عن كثب مع شركات التطوير العقاري ومشغلي البنية التحتية والقطاع الصناعي لمساعدتهم في تحسين الجودة الإنشائية لمشاريعهم الخاصة.

www.cqra.com

نُبذة عن شركة Durocrete Engineering Services (DESPL)

تُعد شركة DESPL من الأسماء الرائدة في مجال اختبارات المواد الإنشائية، حيث تمتلك الشركة 3 مُختبرات في كل من “مومباي” و”بوني” و”ناشيك”. بدأت الشركة عملياتها في عام 1995 بمدينة “بوني” الهندية كمختبر لتصميم الخلطة الخرسانية ومنذ ذلك الحين حققت نموًا مُطردًا لتصل إلى مكانتها الحالية كبيت للاختبارات الشاملة والحديثة لمواد البناء. توفر DESPL المرافق اللازمة لاختبار مجموعة واسعة من مواد البناء، إلى جانب خدماتها التي تشمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية غير الإتلافية.

www.durocrete.com