‫شركة جي سي أل أس آي تحوز على تصنيف “الشركة صاحبة الأداء الأعلى” في مسابقة بطاقات درجات موثوقية الوحدات الشمسية لبي في إي أل 2020 للسنة الرابعة على التوالي

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شركة جي سي أل أس آي تحوز على تصنيف “الشركة صاحبة الأداء الأعلى” في مسابقة بطاقات درجات موثوقية الوحدات الشمسية لبي في إي أل 2020 للسنة الرابعة على التواليMay 29, 2020
شوجو، الصين، 29 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 28 أيار/مايو، مُنحت شركة جي سي أل سيستمز إنتيغريشن، وهي شركة رائدة عالمية موردة لحلول الطاقة الشمسية، تصنيف “الشركة صاحبة الأداء العالي” في مسابقة بطاقات درجات الموثوقية للوحدات الشمسية بي في إي أل 2020 للسنة الرابعة على التوالي. وتم الإعلان عن هذا التصنيف في ويبينار استضافته مشاركة شركة بي في تيك.
اختار أكثر من 70٪ من كبار مصنعي الوحدات النمطية و 90٪ من أفضل شركات الطاقة الشمسية إرسال منتجاتها إلىبي في إي أللإجراء الاختبارات عليها. مع ما يقرب من عشر سنوات من الخبرة والبيانات المتراكمة، تجريبي في إي ألاختبارات تثبت مصداقية تقنية الطاقة الشمسية. يبرز اختبار الموثوقية المستقل مجموعة فعالة من الوحدات والمعدات الكهروضوئية لتطوير وتمويل المشاريع الشمسية.
وقال تريستان إيريون لوريكو، رئيس وحدة أعمال الوحدات الكهروضوئيةفي مختبرات بي في إي أل: “حققت منتجاتجي سي أل أس آيالاعتراف كواحدة من الشركات صاحبة الأداء الأفضل لوحداتها الكهروضوئية في بطاقة درجات أداء الوحدات الكهروضوئية للسنة الرابعة على التوالي. الأداء القوي في نظام الاختبار المسرع لبي في إي ألهو مؤشر هام على الموثوقية والجودة، ولذا فإننا نهنئجي سي أل أس آي على هذه النتائج “.
وقال إيريك لو، رئيس مجلس إدارة شركةجي سي أل أس آي: “بعد أن تصدرت القائمة للمرة الرابعة، نحن نقدر الاعتراف بإبداعنا ورؤيتنا التي تتيح لنا التميز كعلامة تجارية مفضلة للعملاء والمستثمرين والبنوك. جي سي أل ستواصل تقديم منتجات الطاقة الشمسية الموثوقة وذات الكفاءة العالية إلى العالم.“
تمتلك جي سي أل أس آي حاليًا قدرة تصنيع وحدات تبلغ قدرتها 8 غيغاواط. ومع دعم البيانات الضخمة، ومدفوعة بالابتكار العلمي والتكنولوجي، ستقوم الشركة بتحسين خدماتها لتوفير وحدات أكثر كفاءة وموثوقية.
حول جي سي أل – أس آي
شركة جي سي أل سيستم إنتيغريشن تكنولوجي المحدودة (SZ: 002506) (جي سي أل – أس آي) هي جزء من مجموعة غولدن جي سي أل غروب، وهي شركة عالمية كبيرة وشركة الطاقة الصينية غير المملوكة للدولة الأكبر، التي تركز على الطاقة الجديدة، الطاقة النظيفة، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة. جي سي أل سيستم إنتيغريشن لديها حاليًا عمليات في جميع أنحاء العالم ولديها قواعد إنتاج مكونة من خمس وحدات في الصين القارية وواحدة في فيتنام، بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 غيغاواط، و 4.3 غيغاواط من قدرة الخلايا العالية الفعالية، ما يجعلها منتجة وحدات على مستوى عالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.gclsi.com/.