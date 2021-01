You are here:

‫شركة جي أس جي كيو تزود منتجات الحواجز الحامية لـ 800 كليومتر من شارع سريع في السعودية، ما يرفع حجم شحنات هذه المنتجات الكلي لأسواق الشرق الأوسط إلى 85,000 طن