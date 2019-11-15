‫شركة جيريه تقدم نخزنا جديدا لها في جبل علي على هامش مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول 2019

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تم عقد معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول في الفترة بين 11-14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وشارك فيه أكثر من 2,200 عارض و145,000 زائر من 59 دولة.

ونظمت مجموعة جيريه، وهي شركة عالمية موفرة للحلول في صناعة النفط والغاز، حفل قص الشريط لتأسيسها مسودعها الجديد في جبل علي، بحضور 14 من عملائها المحليين وشركائها الذين شاركوا في الحفل فضلا عن 30 عميلا شاهدوا هذه اللحظة الخاصة.

المستودع الجديد سيقلص إلى حد كبير وقت التسليم ويمكن الشركة من تقديم استجابة أسرع لاحتياجات العملاء.

وقال السيد هيفن دونغ، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط: “فيما نركز على اعتماد استراتيجية محلية، فإن أعمال جيريه ستغطي المزيد من الأسواق في الشرق الأوسط الكبير، خاصة بعد افتتاح مستودعنا الجديد. سوف يخزن المستودع عددًا كبيرًا من ملحقات خدمة الآبار الموثوق بها وذات المتانة العالية، والتي ستضمن خدمة ما بعد البيع بشكل أسرع وأفضل وتساعدنا على خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء.”

بعد الحفل، كشفت شركة جيريه عن حل أسطول التكسير الكهربائي لاستكشاف النفط. بعد إطلاقه في الصين في نيسان/أبريل، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح الحل لأول مرة على مسرح الشرق الأوسط.

وإذ يأتي مجهزا بمحرك كهربائي قوي ومضخة جيريه JR5000QPN الحاصلة على براءة اختراع، يمكن لهذا الحل أن يلبي متطلبات عمليات إزاحة التربة والصخور الكبيرة والضغط العالي والتشغيل لمدة طويلة. عند تشغيله بواسطة الكهرباء المولدة بواسطة المولدات بدلاً من الديزل، يوفر هذا الحل طريقة أكثر خضرة وأكثر كفاءة واقتصادية لعمليات التكسير.

كما عرضت جيريه أيضا مجموعة نهاية السوائل مع صمام الكرة في المعرض. تتميز هذه الأداة بتكاليف صيانة منخفضة وموثوقية عالية، وهي تلبي متطلبات السوق المحلية تمامًا.

إلى جانب ذلك، عرضت جيريه أنابيب ملفوفة على أحدث طراز في المعرض، وجذبت انتباه الحاضرين. وطلب عميل من الإمارات العربية المتحدة شراء هذه الأداة مباشرة بعد العرض.

وقال السيد جونسون جيانغ، رئيس منطقة الشرق الأوسط في جيريه: “أن نكون أفضل مصمم ومصنع لمعدات البترول، وأكثر مزودي حلول الغاز والنفط احترافًا والحفاظ على اسم محترم من قبل الناس في جميع أنحاء العالم، هو ما نسعى لتحقيقه للجميع في هذا الوقت.”

وقال: “لقد حققت جيريه نتائج وفيرة في رحلتها للتوطين. في المستقبل، سنواصل تحسين منتجاتنا وخدماتنا وتنفيذ إستراتيجية التوطين!”

نبذة حول شركة جيريه

شركة جيريه هي شركة عامة تعمل على الصعيد العالمي. مجموعة جيريه متخصصة في توفير المنتجات والخدمات والحلول النظمية المتميزة بتنافسية وموثوقية عالية في ميادين النفط والغاز والإدارة البيئية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع جيريه: www.jereh.com