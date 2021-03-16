‫شركة جون كولين تفتتح استوديو تصميم الكويت، وتتوقع نموًا إقليميًا قويًا في قطاع التصميم الفاخر في العام 2021

– الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها تدشن استوديو الكويت ليكون موطنها الدائم الثاني في المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة

– يأتي التوسع الإقليمي للشركة في أعقاب إطلاق جون كولين العالمي لشركة التصميم البريطانية ي أسبوع دبي للتصميم 2020

– ستقدم شركة جون كولين أرقى وأشهر منتجات الإضاءة والتصاميم التي تجمع بين الإبداع والفن والوظيفية للسوق الكويتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،16 آذار/مارس 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة جون كولين، الشركة العالمية الرائدة في تصميم الإضاءة الفاخرة، عن إطلاق استوديوها الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الكويت، حسبما أعلنت الشركة اليوم. يتماشى إطلاق الاستوديو مع توقعات الشركة لتحقيق نمو قوي في سوق التصميمات الفاخرة والإضاءة الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيتر روليدج، المدير الإقليمي لشركة جون كولين للإضاءة: “بعد إعادة فتح الاقتصاد بعد التباطؤ الناجم عن الوباء في العام 2020، نشهد انتعاشًا في سوق المنتجات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي. “على الرغم من القيود المتعلقة بـ كوفيد-19 على العمليات التجارية، فقد تمكنا من رؤية عام مربح وشرعنا في تنفيذ بعض المشاريع المثيرة في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر بما في ذلك المنازل والفنادق الفخمة.

“نتوقع أن يشهد العام 2021 زخمًا مستمرًا في قطاع التصميم الفاخر، لا سيما في الأسواق غير المخدومة جيدا مثل الكويت وقطر. على الصعيد العالمي، تمثل جون كولين هندسة التصميم والإبداع والفن والوظيفية لخبراء الرفاهية. لقد قمنا بتوسيع الالتزام نفسه لعملائنا في المنطقة مع تكييف منتجاتنا لتتلاءم مع الحساسيات المحلية وجماليات التصميم لشركائنا من المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومالكي العقارات “، كما قال.

يأتي افتتاح استوديو جون كولين في الكويت بعد إطلاق دار التصميم البريطانية، وهي أول مجموعة برعاية أرقى وأشهر العلامات التجارية البريطانية الفاخرة خلال أسبوع دبي للتصميم في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

سيترأس استوديو الكويت محمد سكر، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعة الإضاءة الفاخرة في الكويت. سيعمل السيد سكر عن كثب مع المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي وأصحاب العقارات لإنشاء حلول إضاءة مخصصة بالتعاون مع فريق التصميم والمنتج في دبي.

“يمثل إطلاق عملياتنا في الكويت فصلًا جديدًا في قصة نجاحنا هنا في الشرق الأوسط. جون كولين تجد نفسها في وضع جيد لتصبح رائدة إقليمية في حلول الإضاءة الشاملة لقطاع المنتجات الفاخرة، ونأمل أن نكون رائدين بالابتكار وخدمة العملاء الرائعة في الكويت كما فعلنا في الإمارات والأسواق الأخرى”، كما قال جيمي روسو، مدير المبيعات في الشرق الأوسط لشركة جون كولين للإضاءة.

عن شركة جون كولين للإضاءة:

شركة جون كولين هي استوديو تصميم إضاءة فاخر متخصص في تحويل المساحات من خلال التطور البسيط في الإضاءة، مما يعزز الاستمتاع بالمساحات من خلال الضوء. تأسست شركة جون كولين للإضاءة في عام 1981، بقيادة سالي ستوري (Sally Storey)، المشهورة عالميًا كواحدة من أكثر مصممي الإضاءة تأثيرًا في العالم.

افتتحت أول صالة عرض للشركة في شارع سميث بلندن والتي صممتها سالي ستوري وتم الاعتراف بالعلامة التجارية على الفور بنهجها الفريد وفلسفتها. منذ وفاة جون كولين، قادت سالي ستوري ابتكار العلامة التجارية كمديرة إبداعية، مع إيمان عميق بالإلهام من خلال قوة الضوء. على مدى العقود الأربعة الماضية، نمت شركة جون كولين للإضاءة من جذورها في تشيلسي لتصبح فريقًا عالميًا، مع استوديوهات في لندن ودبي وباريس ومومباي، وتقوم بتنفيذ مشاريع في جميع أنحاء العالم.

إن الإضاءة الفاخرة الخفية هي جوهر ما تفعله شركة جون كولين. يلعب كل من الجمال والشكل والوظيفية دورًا في إنشاء وحدات إضاءة عالية الجودة قادرة على تحقيق أكثر التأثيرات الاستثنائية. بُني التاريخ الفريد للعلامة التجارية حول خلق تجربة مفصلة بحق – انطلاقًا من المفهوم إلى الملاءمة وحتى الكمال.

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الصورة- https://mma. prnewswire.com/media/1456455/ Peter_Rowledge.jpg

www.johncullenlighting.com