‫شركة “ثينك ماركتس” تُطلِق الأعمال المؤسسية بـ Liquidity.net

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ بعد الاحتفال بمرور عقد من الزمان في السوق كوسيط للبيع بالتجزئة، قامت شركة ثينك ماركتس (ThinkMarkets) الآن بتقديم موقع Liquidity.net، وهو يُعَد بمثابة فَتحًا في توفير السيولة متعددة الأصول والتي تهدف إلى خدمة العملاء المؤسسيين والمهنيين. إن Liquidity.net هو اسم تجاري مُسجَّل في المملكة المتحدة لدى هيئة السلوك المالي، وقد أسست مكاتب في لندن ودبي.

ومن خلال دمج قائمة بائعي التكنولوجيا من أعلى درجة في العرض، يهدف Liquidiy.net إلى خدمة البنوك والوسطاء وصناديق التحوط ومديري الأصول من خلال الاستفادة من علاقات الوسيط الرئيسي. ويسمح محرك التسعير متعدد الأصول الفريد من Liquidiy.net بتشكيل سعر فريد وإضافة سيولة جديدة إلى السوق، بالإضافة إلى التسعير جنبًا إلى جنب مع السيولة من الدرجة الأولى. وبصرف النظر عن الشراكة الرئيسية التقليدية، يُقدِّم Liquidity.net عرضًا للعلامة البيضاء من خلال ميتاتريدر 4، وميتاتريدر 5، وإنتجرال.

ومع عرض مذهل يشمل تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات والسلع والعملات الرقمية، فإن قدرة Liquidity.net على تقديم خدمة استثنائية مدعومة ببِنية تحتية آمنة وموثوقة أنشأتها ثينك ماركتس على مدار العقد الماضي.

ومع العديد من مواقع مراكز البيانات على أرض الواقع في جميع المراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، تهدف الشركة إلى سد الفجوة بين الوسطاء الرئيسيين والعملاء المؤسسيين. قام موقع Liquidity.net بعَقد شراكة مع شركة إكوينيكس (Equinix) لإدارة مواقع مراكز البيانات عبر بِنيتها التحتية العالمية القوية، مما أدى إلى اتصالات موثوقة وسرعات تنفيذ فائقة السرعة. كما دخل Liquidity.net أيضًا في شراكة مع المزودين من الجهات الخارجية الرائدة في الصناعة، بما في ذلك: وان زيرو، وسبوتكس، وإنتجرال، وفاست ماتش، ويورونيكست إف إكس.

وتعليقًا على الإطلاق، قال فايزان أنيس، الشريك المؤسس ومدير ثينك ماركتس: “نحن سعداء بتوسيع أعمالنا من خلال عرض مؤسسي. تيح لنا علاقات الوسيط الرئيسي تقديم ظروف تداول مخصصة ومصممة خصيصًا لجميع المشاركين في السوق المؤسسية والمهنية. ومع فريق راسخ من المحترفين وبِنية تحتية مجربة ومختبرة، نحن على استعداد لتلبية احتياجات العملاء في السوق”.

ولغرض تأسيس موقع Liquidity.net كمزود رائد للسيولة متعددة الأصول، فقد جمعت ثينك ماركتس فريقًا من الخبراء الماليين والتقنيين، مع أكثر من 100 عام من الخبرة المجمَّعة في الصناعة. يقود الفريق مكرم علي، الذي ستقود ثروته من الخبرة جهود النمو لـ Liquidity.net عبر قارات متعددة. في الآونة الأخيرة، شغل مكرم علي دورًا بارزًا لدى أحد مزودي تكنولوجيا الجسر الرائدين، مكملاً خبرته الواسعة في خدمات التداول المؤسسي لدى كبار مزودي خدمات تداول العملات الأجنبية. وتعليقًا على تعيينه في منصب العضو المنتدب لـ Liquidity.net، قال السيد علي، “يسعدني الانضمام إلى ثينك ماركتس من أجل رئاسة Liquidity.net. نحن ملتزمون بشدة بإحداث هزة في السوق من خلال بِنية تحتية موثوقة، وعلاقة وساطة من أعلى درجة، وقدرتنا على توفير الوصول إلى عرض سيولة فريد لعملائنا”.

حول موقع Liquidity.net

يُعَد موقع Liquidity.net مزودًا للسيولة متعددة الأصول، ويقع مقره الرئيسي في لندن، ويخضع لرقابة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، ويُقدِّم خدمات للعملاء المهنيين فقط. الشركة المملوكة لشركة ثينك ماركتس، يقودها محترفون راسخون في هذه الصناعة، ولديهم مكاتب في لندن ودبي. كما يمتلك Liquidity.net مواقع على أرض الواقع لمراكز بيانات في جميع المراكز المالية العالمية الرئيسية والعديد من الشركاء من مزودي التكنولوجيا، وتُقدِّم الشركة عرضًا متكاملًا للبنوك والوسطاء وصناديق التحوط ومديري الأصول. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.liquidity. net

حول شركة ثينك ماركتس

ثينك ماركتس هي شركة وساطة ممتازة ومتعددة الأصول عبر الإنترنت تأسست في عام 2010، ولها مكاتب في لندن وملبورن وطوكيو، بالإضافة إلى مراكز في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وجنوب أفريقيا. وبصفتها شركة منظَّمة، تعمل ثينك ماركتس بتراخيص مالية عديدة في جميع أنحاء العالم، وتُقدِّم بعض حلول التداول الأكثر شهرة في الصناعة، بما في ذلك منصتها الحائزة على جوائز، ثينك تريدر (ThinkTrader). وتُوفِّر ثينك ماركتس وصولاً سريعًا وسهلاً إلى مجموعة واسعة من الأسواق تشمل الفوركس والأسهم وعقود الفروقات على الأسهم والعملات الرقمية والسلع والمؤشرات والعقود الآجلة والمزيد. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www. thinkmarkets.com/uk/

للتواصل الإعلامي:

فيكتور جولوفتشينكو،

2374 514 203 44+

pr@thinkmarkets.com

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