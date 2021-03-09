‫شركة تيراباي تدخل إلى قطاع دفعات الحسابات البنكية في الولايات المتحدة وكندا لتسهيل التحويلات المالية الدولية في نفس اليوم والتحويلات عبر الحدود

– حضور تيرباي اليوم يصل إلى 70 دولة

– الشركة ملتزمة بتعزيز التنقل الرقمي الشامل للجميع وتقوم ببناء طريق سريع للمدفوعات الرقمية يتخطى الحدود.

لاهاي، هولندا،9 مارس / آذار 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة تيراباي TerraPay، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، عن توسعها وصولا إلى مدفوعات الحسابات المصرفية في أسواق الولايات المتحدة وكندا لتسهيل التحويلات الرقمية عبر الحدود والتحويلات المالية السريعة إلى المرسلين (الشركاء وعملائهم) من الممرات المالية الرئيسية حول العالم. يتمثل هدف تيراباي في بناء طرق دفع رقمية عالمية سريعة تربط المؤسسات المالية مثل البنوك ومحافظ الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.

سيتمكن المستخدمون عبر هذه البلدان والقارات الذين لديهم حاليًا وصول تقليدي إلى التحويلات المصرفية مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا، من إرسال واستقبال التحويلات بشكل أكثر كفاءة وبأسعار الممارسات العالمية الأفضل مباشرة إلى حساباتهم المصرفية من خلال شبكات شركاء تيراباي. من خلال هذ العرض، ستصل بصمة تيراباي العالمية إلى 70 دولة.

تمتلك أسواق الولايات المتحدة الأميركية وكندا نظامًا عاما محتملا للمدفوعات إلى حد كبير، بما في ذلك متطلبات الدفع المهمة للأعمال والحسابات الشخصية والتعليم.هذا يوفر ميزة للأسواق التي هي موطن لملايين الطلاب والعمال المهاجرين في جميع أنحاء العالم، الذين يهاجرون للحصول على تعليم وفرص عمل أفضل. مع توسع تيراباي إلى هذه الاقتصادات غير النقدية، يمكن للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يتعين عليهم عمل مدفوعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة إلى الولايات المتحدة أو كندا القيام بذلك من خلال شبكة شركاء تيراباي العالمية الراسخة التي تمثل مبالغ تصل إلى 4 مليار في البنوك وأكثر من 500 مليون في المحافظ الجوالة. سيمكن محرك التشغيل المتطور من تيراباي عملاء شركائها من إرسال واستلام المدفوعات على منصة قابلة للتطوير وآمنة وشفافة وفعالة، مع إشعار ائتماني مضمون في نفس اليوم. كل هذا عبر التحقق الاسمي.

“نحن فخورون بالإعلان عن توسعنا في مدفوعات الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وتوسيع نطاق وصولنا إلى 70 دولة على مستوى العالم. من خلال تسهيل التحويلات المالية الدولية في نفس اليوم والتحويلات عبر الحدود، سنقدم ميزة لعملاء شركائنا. تعد الولايات المتحدة الأميركية وكندا من أكبر الاقتصادات غير النقدية على مستوى العالم، مما يمنحنا الفرصة المناسبة لتوسيع نطاق عملياتنا في المستقبل. ونتطلع إلى تهيئة هاتين الوجهتين الجديدتين على طريق المدفوعات العالمية السريع لدينا”، , “ كما قال آني ساني، الشريك المؤسس ومدير الأعمال في تيراباي.

وقال فيليب دانيال، المدير الإقليمي لشركة تيراباي، متحدثًا عن الدخول إلى المناطق الجغرافية الجديدة، “”في الوقت الحالي، هناك أكثر من 5 ملايين طالب يدرسون ويعملون بعيدًا عن بلدانهم الأصلية. يعيش معظم هؤلاء الطلاب وغيرهم من السكان المهاجرين في بلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، وكندا، وغيرها، ويساهمون بمبلغ تراكمي قدره 300 مليار دولار في الاقتصاد. بالنسبة للطلاب، فإن هذه المليارات من الدولارات التي ينفقونها تلبي رسوم التقديم، وتحويلات الرسوم الدراسية، والإنفاق على بطاقات الخصم خارج الحرم الجامعي، ومدفوعات المعيشة. لذلك، يمكن التحقق بسهولة من حجم إمكانات السوق لمعاملات تحويل رقمية سلسة عبر الحدود. يمكن حلنا من تحويل الأموال للأشخاص للأشخاص، والأعمال للأعمال في نفس اليوم مقارنة بالتسليم الحالي الذي يستغرق 2-3 أيام كما هو الحال مع الخدمات المصرفية التقليدية القنوات. يستفيد شركاؤنا والمستهلكون النهائيون من زيادة كفاءة التكلفة وزيادة الإيرادات، مما يحول مستقبل التحويلات المالية الرقمية الفعالة.”

رسخت تيراباي نفسها كشريك عالمي للبنوك الرائدة ومشغلي تحويل الأموال ومشغلي محافظ الهاتف المحمول والمؤسسات المالية لتسهيل المعاملات الرقمية بلا حدود. كشركة أعمال لأعمال، تتعاون تيراباي مع الشركات الأخرى وتساعدها على الاستفادة من منصة التكنولوجيا المرنة والآمنة والقابلة للتطوير لتعزيز عرض عملائهم للتحويلات والمدفوعات والإنفاق عبر الحدود. تيرابايتخضع لقوانين التنظيم في أكثر من 45 دولة حول العالم.

حول تيراباي

تيراباي هي شركة مرخصة للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية ومزود حلول، مما يمهد الطريق السريع للمدفوعات العالمية.يعمل الأساس القوي للشركة وتكنولوجيا النظام الأساسي المبتكرة بمثابة محرك التشغيل البيني الرقمي الذي يمكّن العملاء والشركات على مستوى العالم من إرسال واستقبال المدفوعات على أساس آمن وشفاف وفعال وفي الوقت الفعلي. تدعم الشبكة الرشيقة أدوات الدفع المتنوعة وأنواع المدفوعات مع الالتزام باللوائح المعقدة ومعايير الامتثال في الأسواق المختلفة.

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