‫شركة توري هاريس إنتجريشن سوليوشنز (THIS) تفوز بجائزة “شركة الخدمات الرقمية لهذا العام”

بريستول، إنجلترا، ودبي، الإمارات العربية المتحدة وبنغالور، الهند

20 نوفمبر 2020/PRNewswire/ — حصدت شركة توري هاريس إنتجريشن سوليوشنز (THIS) جائزة “شركة الخدمات الرقمية لهذا العام بين المنظمات الكبرى” في حفل توزيع جوائز رواد التكنولوجيا الرقمية لعام 2020.

تُكرِم جوائز رواد التكنولوجيا الرقمية الحاسوبية إنجازات الأفراد والشركات الذين يحققون على أرض الواقع المعادلة الصعبة المعنية بمجموعة التكنولوجيا الرقمية.

كما حظيت توري هاريس العديد بتقدير جهات أخرى متعددة هذا العام، وذلك بفضل تعهدها بتوسيع القدرة الرقمية للمؤسسات من خلال التكامل. فقد نالت توري هاريس إنتجريشن سوليوشنز في شهر أغسطس جائزتين من جوائز المملكة المتحدة للتجربة الرقمية (UKDXA). صرَّحت شوبا سريدهار، نائبة رئيس المبادرات الاستراتيجية في توري هاريس، “يسعدنا تقدير جهودنا في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الرقمية؛ حيث قد مكنت مجموعة أدوات الانتقال الرقمي ومجموعة أدوات “إرث السحابة الأصلية” ومجموعة أدوات “إدارة المنزل الذكي” و”مجموعة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة” العملاء من تسريع عمليات مبادرات التحول الرقمي للمؤسسات وتوسيع نطاقها”.

وأضافت: “لقد جعلنا الالتزام القوي بالنجاح في تحقيق الأهداف الرقمية للعملاء بالاستفادة من الفرص والتكامل المدفوعين بواجهة برمجة التطبيقات، ومجموعات الأدوات الفعالة، والمهارات التقنية العميقة، وخبرة التكامل التي تزيد عن 20 عامًا، شريكًا موثوقًا ومستشارًا لعملائنا في قطاع الاتصالات والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين وقطاعات الطاقة والبيع بالتجزئة”.

تجلب توري هاريس تخصصها وخبرتها لخدمات تكنولوجيا المعلومات وحلولها في مجالات الأتمتة الذكية والتدريب الرقمي وإصقال المهارات وتحديث الإرث إلى جانب أمور أخرى. تكتمل هذه الخدمات بمنتجات رائدة في الصناعة ضمن مجموعة منتجات DigitMarket™، والتي توفرالأسواق الرقمية و حلول إدارة واجهة برمجة التطبيقات.

نبذة عن شركة توري هاريس

شركة توري هاريس (Torry Harris) هي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات استشارية في مجال الأعمال والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. وعلى مدار أكثر من عقدين، ركزت الشركة على توفير الحلول في مجالات التكامل للتمكين الرقمي، وخدمات السوق الرقمي، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات لتمكين النظام البيئي الرقمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في نيو جيرسي (الولايات المتحدة الأمريكية)، ولها مراكز تطوير في بنجالور، الهند.

ولديها مكاتب في بريستول (المملكة المتحدة)، وسلاو (المملكة المتحدة)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ودبلن (إيرلندا)، وميونيخ (ألمانيا) وباريس (فرنسا). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارةhttps://www.torryharris. com

للتواصل الإعلامي:

ديجانتا كومار باروه،

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