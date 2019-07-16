‫شركة تشب العربية للتأمين التعاوني تحتفظ بتصنيف موديز أيه 3 للقوة المالية للتأمين

الخبر، المملكة العربية السعودية، 17 تموز/يوليو، 2019 / نشرت خدمة مستشمري موديز رأيها الائتماني المحدث لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني، الذي احتفظت فيه الشركة بتصنيف موديز أيه 3 للقوة المائلية للتأمين مع تمتعها بنظرة مستقبلية مستقرة.

وإذ يقع مقرها في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين عقاري متعددة الجنسيات ذات سعة كبيرة توفر أيضًا تأمينًا ضد الحوادث الشخصية والتأمين الجماعي على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء.

وقال عبد العزيز الخريجي، المدير الإداري لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني:

“يسرني أن شركة تشب العربية للتأمين التعاوني قد احتفظت بتصنيف موديز أيه 3 للقوة المالية للتأمين. هذه لحظة مهمة أخرى للشركة في المملكة حيث نواصل العمل بجد لتطوير أعمالنا هنا.”

حول تشب العربية

تشب العربية هي أكبر شركة في العالم للتأمين على الممتلكات والحوادث. وإذ لديها عمليات في 54 دولة وإقليمًا، توفر تشب العربية تأمينًا تجاريًا وشخصيًا ضد الحوادث الشخصية والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي الإضافي وإعادة التأمين والتأمين على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء. كشركة اكتتاب، نقوم بتقييم وتولي وإدارة المخاطر ببصيرة وانضباط. نقوم بخدمة ودفع المطالبات التي تأتينا بعدل وبسرعة. وتعرف الشركة أيضًا من خلال عروض منتجاتها وخدماتها الشاملة، وقدرات توزيعها الواسعة، وقوتها المالية الاستثنائية والعمليات المحلية على مستوى العالم. الشركة الأم تشب المحدودة مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE: CB) وهي جزء من مؤشر أس أند\ بي 500. تحتفظ تشب بمكاتب تنفيذية في زيوريخ ونيويورك ولندن ومواقع أخرى، ويعمل بها حوالي 31000 شخص حول العالم.

تشب العربية للتأمين التعاوني هي شركة تابعة مملوة جزئيا من قبل مجموعة تشب.

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