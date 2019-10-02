‫شركة تشاينا موبايل إنترنانشيونال تفوز بجائزة أفضل خدمة شركاتية في معرض عالم اتصالات الشرق الأوسط في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أكتوبر/تشرين أول، / بي آر نيوزواير / — تم تقدير تفاني شركة تشاينا موبايل إنترناشيونال المحدودة (سي أم آي) للابتكار حيث فازت الشركة بجائزة أفضل خدمة شركاتية في معرض عالم الاتصالات 2019 في دبي.

تحتفي الجائزة المرموقة بمشغلي الاتصالات الذين أطلق خدمة المؤسسات الأكثر ابتكارا وقابلية للتطوير في العام الماضي. وبدخول عامه الخامس عشر على التوالي في دبي، يجمع معرض عالم الاتصالات في الشرق الأوسط بين الشركات التي يقودها الابتكار ويعمل كمكان لتطوير الشراكات التي يمكن أن تحول الصناعة وينوعها.

تمثل جائزة اليوم علامة فارقة جديدة لشركة سي أم آي وهي تأتي كدليل على تفاني الشركة في التميز والتحول الرقمي. توفر حلول آي من سي أم آي خدمات مؤسسية مخصصة بوقفة واحدة في مجالات الاتصال والسحابة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز البيانات وإنترنت الأشياء للمؤسسات عبر مختلف الصناعات. أطلقت سي أم آي mCloud في هونغ كونغ في أيار/مايو 2019 لتوفير خدمات الشبكة السحابية عبر الإنترنت للعديد من الشركات العالمية.

تشمل الجهات التي كانت الأولى في تبني برنامج mCloud نظامًا أساسيًا لتدفق الفيديو التجاري احتاج في البداية إلى نشر الخدمة السحابية محليًا ثم وسعت منصة أعمالها في الخارج. من خلال ضمان مركز الوصول والبيانات المخصص لـ سي أم آي، حسنت الشركة تجربة المستخدم الخاصة بها، حتى لأولئك الموجودين في المواقع الخارجية، مما أتاح توسيع هذا على المستوى الدولي.

وتبنت مؤسسة تعليمية دولية رائدة على الإنترنت أيضًا برنامج mCloud. ومع وجود متطلبات عالية من الاستقرار والأمان في الشبكة، فهي تعتمد على خدمة الاتصال السحابية الخاصة بـ سي أم آي لتحقيق الموثوقية، والكمون المنخفض، والنطاق الترددي المرن والتركيب السريع مع استيعاب الزيادات في نقل البيانات عبر المناطق المختلفة.

تعمل سي أم آي بنشاط على استخدام التقنيات الجديدة لتعزيز الحوسبة السحابية وترقية البنية التحتية لمراكز البيانات بهدف بناء بنية تحتية جديدة للمعلومات على مستوى عالمي لتزويد العملاء بأفضل خدمة ممكنة. تلتزم سي أم آي بمساعدة عملائها على التركيز على أعمالهم الأساسية والبقاء في المقدمة.

حول سي أم آي

تشاينا موبايل انترناشونال ليميتد (سي أم آي) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل، المسؤولة بشكل رئيسي عن تشغيل الأعمال التجارية الدولية لشركة تشاينا موبايل. من أجل توفير خدمات أفضل لتلبية الطلب المتزايد في سوق الاتصالات الدولية، أنشأت شركة تشاينا موبايل شركة تابعة لها، وهي شركة سي أم آي، في كانون الأول/ديسمبر 2010. تمتلك سي أم آي حاليًا أكثر من 40 من موارد الكابلات الأرضية والبحرية في جميع أنحاء العالم، مع إجمالي نطاق نقل عالمي يزيد عن 42 تي، وما مجموعه 167 من البوبس. ومع كون هونغ كونغ، الصين كمنصة إطلاق، قامت سي أم آي بتسريع عملية تطوير آي دي سي العالمية بشكل كبير، حيث قامت بإنشاء شبكة قوية لمركز البيانات السحابي. وبالاستفادة من الدعم القوي من تشاينا موبايل، أصبحت سي أم آي شريكا موثوقا به يوفر خدمات وحلول الاتصالات الدولية الشاملة للشركات الدولية، وشركات الاتصالات ومستخدمي المحمول. وإذ يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، الصين، وسعت شركة سي أم آي من تواجدها في 22 دولة ومنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.cmi.chinamobile.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1003235/CMI_Telecoms_Awards_2019.jpg