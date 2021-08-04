‫شركة “تايجر” تستعد للنمو الهائل تزامنًا مع انضمام رئيس “ساب آسيا والمحيط الهادئ واليابان” ستيفن واتس لمنصب مدير العمليات

سنغافورة، 4 أغسطس 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة الذكاء الاصطناعي ومقرها سنغافورة والتي تُدعى تايجر (TAIGER) أن المدير التنفيذي للتكنولوجيا المخضرم، ستيفن واتس، قد انضم إلى الشركة كمديرًا للعمليات.

يجلب واتس لشركة تايجر ريادة عالمية شاملة في مجال البرمجيات والخدمات. ولدى واتس سجلاً حافلاً في قيادة النمو التحويلي في المراحل المبكرة والعمليات العالمية. وقد شغل منصب الرئيس ومدير العمليات في ساب عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان من 2007 إلى 2013، مما أدى إلى تسريع هائل لعائدات الشركة إلى أكثر من 2.6 مليار يورو سنويًا قبل التركيز على شغفه بشركات المراحل المبكرة في صناعات تكنولوجيا البرمجيات.

ويُعتبر تعيين ستيف انعكاسًا واضحًا لفورية الفرصة التي تغتنمها شركة تايجر. وقال سينوهيه أرويو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تايجر، “ستيف هو قوة الطبيعة في صناعة التكنولوجيا. إن رؤيته القيادية والتشغيلية تعمل على تسريع زخمنا في خدمة عملائنا وكشريك استراتيجي يقوم بتمكين النمو على نطاق واسع”. “نحن في مهمة لإطلاق نمو وإنتاجية أفضل في كل شركة عالمية من خلال الذكاء الاصطناعي الهجين. وانضمام ستيف يمنح يدًا قوية وجاء في توقيت مثالي بينما نتسارع على مستوى العالم”.

تتواجد تايجر في سنغافورة ومدريد وموسكو ودبي والمكسيك مع أكثر من 50 مشروعًا عالميًا عبر مختلف الصناعات. ويعتمد إعلان اليوم على تعيين برونو دي ليو المدير التنفيذي لشركة IBM في وقت سابق في مجلس إدارة تايجر، حيث تعمل الشركة على تسريع نجاحها في أتمتة عمليات المهام الحرجة والعمليات المعرفية من خلال معالجة اللغة الطبيعية وتقنية الذكاء الاصطناعي الهجين الخاصة بهم.

قال واتس، “تتمتع تايجر برؤية مثيرة وقدرات تقنية هائلة تَجلب فرصًا جديدة للشركات والوكالات الحكومية على مستوى العالم، مما يُوسِّع قطاعًا شديد الأهمية في السوق داخل صناعة تكنولوجيا المعلومات”. “ويستفيد العملاء من حلول تايجر لإعادة اختراع عمليات الأعمال القديمة، وإطلاق العنان لقيمة الأعمال في الوقت الحقيقي. أنا متحمس للانضمام إلى هذا الفريق المذهل في هذا الاتجاه للنمو ونجاح العملاء”.

حول شركة تايجر

تُطلِق تايجر العنان لنمو أفضل للشركات من خلال منحها الأدوات لأتمتة المهام المعرفية المعقدة في العمليات بشكل شامل. وقد ساعدت منصة الذكاء الاصطناعي الهجينة والتي تُدعى “Omnitive” البنوك والمؤسسات المالية العالمية مثل بنك سانتاندرو وبنك أوتكريتي والوكالات الحكومية المختلفة في سنغافورة على تسريع التحول الرقمي وزيادة عائد الاستثمار. كما تم اعتماد تقنية تايجر من قِبَل هيئة تطوير الوسائط الإعلامية المعلوماتية في سنغافورة (IMDA)، وقد فازت بالعديد من الجوائز والتقديرات بما في ذلك الدورة الفائقة من شركة جارتنر “Gartner’s Hype Cycle” لتكنولوجيا اللغة الطبيعية وعِلم المعلومات (الأنطولوجيا) في عام 2020، و”مبتكر IDC” في الذكاء الاصطناعي في عام 2019. ويقع المقر الرئيسي لشركة تايجر في سنغافورة، مع تواجد في مدريد ودبي ومدينة مكسيكو.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.taiger.com أو تابعنا @taiger على لينكد إن.

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جوشوا كواه [email protected]

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