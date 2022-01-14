‫شركة تاتا للمشاريع (TATA Projects) تعزز تواجدها في إفريقيا بطلبات يبلغ مجموعها حوالي 323 دولارًا أمريكيًا مليون

مومباي، الهند، 14 يناير 2022/PRNewswire/ — تعمل شركة تاتا المحدودة للمشاريع (TATA Projects Limited) ، وهي إحدى شركات البنية التحتية الأسرع نموًا والأكثر شهرة في الهند، على توسيع تواجدها عالميًا من خلال مجموعة من المشروعات في قطاع النقل والتوزيع. على الرغم من التوقف الناجم عن الجائحة، حصلت شركة تاتا للمشاريع على طلبات بقيمة 323 مليون دولار أمريكي تقريبًا لمشروعات النقل والتوزيع في جميع أنحاء إفريقيا.

في منطقة شرق إفريقيا، مُنحَت شركة تاتا للمشاريع مشروعًا ممولًا بقيمة 79 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقي (AfDB) لخط نقل علوي بطول 280 كم و400 كيلوفولت تيار مباشر من نياكانازي إلى كيغوما في تنزانيا.

في منطقة غرب إفريقيا، حصلت شركة تاتا للمشاريع على عقود تبلغ قيمتها حوالي 244 مليون دولار أمريكي، وتضم مزيجًا من مشروعات خطوط النقل، والمحطات الفرعية، والتوزيع. وقعت شركة تاتا للمشاريع عقدًا بقيمة 106 مليون دولار أمريكي تقريبًا لمشروع توزيع في مالي يموله البنك الدولي في إطار البرنامج الإقليمي لتوصيل الكهرباء التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على أمر تمديد محطة فرعية من شركة الكهرباء بمالي (EDM).

كما تعزز شركة تاتا للمشاريع وجودها في المنطقة من خلال تأمين حوالي 500 كم من مشروعات خطوط النقل العلوية البالغة 330 كيلوفولت في بوركينا فاسو والنيجر، بقيمة تقريبية تصل إلى 110 مليون دولار أمريكي، يمولها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

بعد تعزيز وجودها في شرق وغرب إفريقيا، نجحت شركة تاتا للمشاريع في دخول دولة الكاميرون الواقعة في وسط إفريقيا، حيث حصلت الشركة على مشروع خط نقل تبلغ قيمته حوالي 21 مليون دولار أمريكي، يموله البنك الدولي.

وفي حديث السيد راجيش كومار باندي، رئيس وحدة الأعمال التجارية – الشركات الدولية، شركة تاتا المحدودة للمشاريع، عن تقدم الشركة في إفريقيا، قال: “إن الكهرباء مسألة ضرورية، وسيؤثر تنفيذ هذه المشروعات على عدد أكبر من السكان ويربطهم بنظام محسّن. يساهم هذا في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، أي ضمان حصول الجميع على “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”. مع تقدمنا، نحتاج إلى تقييم أنفسنا في رحلة متسلسلة من اللمس، والاتصال، والوصول، والفعالية، وتيسير التكلفة لتحقيق نمو مستدام للمجتمع والبلد والتعايش مع شركة تاتا”.

عند الانتهاء، ستعمل هذه المشروعات على تعزيز قدرات النظام، وفتح مراكز لتقديم الطلب، وجعل الكهرباء في متناول المستهلكين، مما يبشر بالتنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة.