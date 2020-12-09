‫شركة “بي بي سي” (BPC) ترسي أول حضور لها في سوق المملكة العربية السعودية بإبرام شراكة استراتيجية مع  Interpaymea

المملكة العربية السعودية، 9 ديسمبر 2020 – تفخرشركة “بي بي سي” (BPC)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية، بالإعلان عن دخولها سوق المملكة العربية السعودية بهدف ترسيخ حضورها في المنطقة. وفي إطار استراتيجية الذهاب إلى السوق المطبقة لديها، أعلنت الشركة مؤخرًا عن ترشيح خالد محرم لشغل منصب العضو المنتدب في الشركة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التمثيل المحلي من خلال الشراكة مع Interpaymea.

ويشار إلى أن شركة”بي بي سي” (BPC) ، التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، قد تأسست في عام 1996، وما لبثت أن حققت نمواً متسارعاً ونجاحاً مثبتاً لتتمكّن اليوم من تقديم خدماتها إلى 280 مؤسسة مالية حول العالم. كما استطاعت الشركة السويسرية أن تنمو بذكاء بالتناغم مع التغير المستمر للأسواق، حيث تتعاون عن كثب مع البنوك المركزية وأنظمة ربط محولات الدفع الوطنية (NPSS)، في حين أنها تواصل في الوقت ذاته توسعها في الابتكار لتقدم حلولاً رقمية في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات والتجارة، وقد أضافت مؤخراً إلى حزمة منتجاتها حل الدفع الخاص بالأجهزة المتنقلة والمدينة الذكية، وهو قطاع يحقق حالياً تطوراً متسارعاً في مجال تحوله الرقمي. ومن دواعي فخر الشركة اليوم أن تشارك خبرتها الرئيسية في ممارسة الأعمال المصرفية والمدفوعات على النطاق المحلي إلى جانب رؤاها التي لا تقدر بثمن والتي اكتسبتها الشركة من خلال تقديم خدماتها إلى المؤسسات في أكثر من 90 دولة، بهدف توفير تجربة عملاء غير مسبوقة في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات والتجارة والخدمات المتنقلة.

إن دخولشركة “بي بي سي” (BPC) إلى المملكة العربية السعودية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير وتنويع الخدمات الرقمية بهدف تحسين تبني التكنولوجيا الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد دخل البرنامج مرحلته الثالثة التي تشمل خدمات الرعاية الصحية الرقمية والتعليم الرقمي والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية.

وتقدمشركة “بي بي سي” (BPC) إلى المملكة حل “سمارت فيستا” (SmartVista)، وهي منصة فاعلة وذات إمكانات مستقبلية واعدة، كما أنها مستخدمة من قبل العديد من المؤسسات المرموقة، بما فيها بنك “اتش اس بي سي” وبنك “آي ان جي” وبنك عمان العربي وبنك قطر الوطني و”سبيربنك” و”تايم بنك” جنوب أفريقيا.تم تصميم المنصة لدعم بيئة الخدمات المصغّرة، ومن الممكن استخدامها كمنصة قائمة بذاتهاأو كحزمة متكاملة لتقديم حلول الخدمات المصرفية والدفع. وتشمل المنصة أيضاً حلول إدارة القنوات والخدمات المصرفية الرقمية ومركز واجهة برمجة التطبيقات وبوابات الدفع وحلول معالجة عمليات الدفع لدى التجار والمحافظ الإلكترونية وإدارة البطاقات ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر وحلول إصدار التذاكر الرقمية والأسواق.

وإلى جانب مكاتبها التي تم إنشاؤها مسبقاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، ستشكّل المملكة العربية السعودية بالنسبة لشركة “بي بي سي” (BPC) مركزاً مهماً ومحورياً لمزاولة أنشطتها في الشرق الأوسط. وقد تمكنت شركة “بي بي سي” (BPC) من إرساء حضورها وتواجدها في المملكة من خلال شراكتها الإستراتيجية مع شركة Interpaymea. وبالحديث عن شركة Interpaymea، فهي تعد المزود الرائد في تقديم حلول البطاقاتوالدفع في المملكة العربية السعودية وتمتلك خبرة في هذا المجال تمتد لسنوات اكتسبتها من خلال خدمة المؤسسات المالية وموردي خدمات الدفع. وستقوم Interpaymea بتمثيل شركة “بي بي سي” (BPC) تجارياً في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوصيل والدعم المحلية إلى العديد من العملاء على مدار الساعة.

وتحدث بدري الكاظم – مؤسس شركة Interpaymea، قائلاً، “يأتي دخول شركة “بي بي سي” (BPC) إلى المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب، حيث أنه يتزامن مع انشغال المملكة في تسريع وتيرة برنامج التحول الرقمي. نحن نرى في مؤسساتنا على أنها مكملة لبعضها البعض، فعلى سبيل المثال، تتيح شركة Interpaymea ثروة من المعرفة والخدمات المحلية في حين أن شركة “بي بي سي” (BPC) تقدم أحدثالحلول المصرفية والتجارية والخدمات المتنقلة، والتي تشهد حالياً طلباً كبيراً ومتزايداً في المملكة “.

وعلق العقاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Interpaymea بالقول، “تشترك كل من شركتي “بي بي سي” (BPC) و Interpaymea معاً في الرؤية ذاتها تجاه مستقبل الدفع مع التركيز بشكل أكبر على الاستجابة بدقة لسلوكيات العملاء دائمة التغير فيما يتعلق بإنجاز معاملاتهم المصرفية والتسوق والتنقل والدفع في المتجر ومن خلال التطبيق وعبر الإنترنت. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستجذب اهتمام المؤسسات المالية التي تتطلع إلى تحقيق التميز ولعب دور رائد في أسواق الخدمات المصرفية والتجارة والخدمات المتنقلة المتغيرة باستمرار في المملكة “.

وعلق خالد محرم – العضو المنتدب لشركة “بي بي سي” (BPC) في دول مجلس التعاون الخليجي بالقول، “من دواعي فخري الانضمام إلىشركة “بي بي سي” (BPC) في هذه المبادرة الجديدة التي تأتي في هذا الوقت المناسب. إنني معجب بالنمو المتسارع الذي تحققه الشركة وأتطلع إلى المساهمة في توسيع نطاق تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السوق التي عملت فيها لأكثر من 20 عامًا. ومن الرائع حقاً أن نشهد هذا التطور الملفت للسوق سواء في مجال تقديم خدمات الدفع من دون تلامس أو عبر الإنترنت. وأود التنويه بأن شركة “بي بي سي” (BPC) تأتي في الصدارة من حيث الابتكار في هذه المجالات “.

وعلق أنجيلو بيرتيني – نائب الرئيس الأول ، العضو المنتدب لشركة “بي بي سي” (BPC) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقول، “إنني فخور بأن أشهد شركة “بي بي سي” (BPC) وهي ترسي أول حضور لها في السوق السعودية من خلال هذه الشراكة والتعيين الاستراتيجيين. ويأتي هذا الإعلان ترجمة لرؤيتنا الهادفة إلى توسيع نطاق تواجدنا الإقليمي. وتشهد منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاونالخليجي على وجه الخصوص زخماً كبيراً في الابتكار، لاسيما في مجال حلول التجارة والخدمات المصرفية والخدمات المتنقلة وتجارب الدفع الجديدة – وهي تشكل مجالات التخصص الرئيسي لشركة “بي بي سي” (BPC). إن شراكتنا مع Interpaymea من شأنها أن تتيح لنا تعزيز قدراتنا في المملكة، ونحن في الواقع لانرى ما هو أفضل من شراكتنا مع Interpaymea. كما أننا نتطلع إلى إصدار إعلانات إيجابيةقريبًا “.

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حول “بي بي سي” ( BPC )

تشير الأحرف الثلاثة المختصرة لاسم “بي بي سي” (BPC)، التي تأسست عام 1996، إلى “الخدمات المصرفية” و”الدفعات” و”الإطار”. وقد تمكنت الشركة على مر السنين من تحقيق النمو والتطور لتقدم اليوم حلولاً مبتكرة تواكب المتطلبات دائمة التغير وتتكيف مع نمط حياة المستهلك المعاصرعند إنجاز معاملاته المصرفية أو التسوق أو التنقل في كل من المناطق الحضرية والريفية، وهو ما يلعب دوراً كبيراً في الربط بين الحياة الحقيقية والعالم الافتراضي. وتتعاون “بي بي سي” (BPC)، التي يبلغ عدد عملائها 280 في 90 دولة حول العالم، مع جميع اللاعبين المؤثرين في النظام الإيكولوجي، بدءًا من البنوك المرموقة وصولاً إلى البنوك الجديدة ومقدمي خدمات الدفع، وصولاً إلى موردي خدمات إنجاز المعاملات الكبيرة وعمالقة التجارة الإلكترونية إلى التجار الناشئين، ومن الهيئات الحكومية إلى الشركات غير المرخصة وغيرها. وتشتمل حزمة “سمارت فيستا” (SmartVista) على حلول مصرفية وتجارية وحلول الخدمات المتنقلة المتطورة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية وأجهزة الصراف الآلي والتحويل ومعالجة الدفعات وإدارة البطاقات ومكافحة الاحتيال والشمول المالي وبوابات التجار والنقل وحلول المدن الذكية. www.bpcbt.com

نبذة عن شركة Interpaymea

تُعد Interpaymea شركة متخصصة في حلول التقنيات المالية الخاصة بالمدفوعات تأسست في العام 2015 بهدف تلبية متطلبات المؤسسات المالية وتقديم التكنولوجيا المتطورة والخدمات ذات المنافع والمزايا القيّمة. يتمحور هدف Interpaymea حول توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تتيح الانتقال إلى مجتمع يحظى بخدمات رقمية وخالية من التعامل بالنقد. وتحرص Interpaymea باستمرار على إبرام تحالفات استراتيجية مع كبار مزودي تقنيات الدفع البارزين، فضلاً عن توحيد خدماتها التخصصية مع شركائها لتقديم تجربة فريدة واستثنائية لكل من العملاء والتجار. http://www.Interpaymea.com