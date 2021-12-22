LAGOS، Nigeria

22 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية إلى مستويات خطيرة في جميع أنحاء العالم. ويأتي الوصف غير الحكيم للمضادات الحيوية واسعة المجال، وعدم وجود لوائح تحكم بيع المضادات الحيوية، والوصف الذاتي لها، ونقص التعليم والتوعية فيما يتعلق بالاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية من ضمن بعض العوامل الرئيسية التي تحفز وجود مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات. وهناك آليات جديدة للمقاومة آخذة في الظهور والانتشار على الصعيد العالمي، مما يهدد قدرتنا على علاج الأمراض المعدية الشائعة.

ولعل أهم إجراء وحيد مطلوب لإبطاء تطور وانتشار العدوى المقاومة للمضادات الحيوية بطريقة كبيرة هو تغيير طريقة استخدام المضادات الحيوية. يعتبر ما يصل إلى نصف مقدار استخدام المضادات الحيوية لدى البشر والكثير من استخدام المضادات الحيوية مع الحيوانات غير ضروريًا وغير مناسبًا ويجعل الجميع أقل أمانا. بل ويساعد إيقاف بعض الاستخدامات غير المناسبة وغير الضرورية للمضادات الحيوية لدى البشر والحيوانات كثيرًا في إبطاء انتشار البكتيريا المقاومة. ويعد هذا التزامًا دائمًا باستخدام المضادات الحيوية بشكل مناسب وآمن – فقط عندما تكون هناك حاجة لعلاج الأمراض، وباختيار المضادات الحيوية المناسبة وتعاطيها بالطريقة الصحيحة في كل حالة.

يصبح لإعطاء الدواء المناسب أولوية لأنه ينطوي على إجراء تقييم دوري لاستخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى. فهو يساعد على تحديد نوعية استخدام المضادات الحيوية. ويمكن تحسين استخدام المضادات الحيوية باستخدام معايير تشخيص دقيقة للعدوى، ووصف العوامل الموصى بها لإعطاء مؤشر بشكل خاص، وتحديد المدة، ومزارع الدم التي تم الحصول عليها قبل العلاج بالمضادات الحيوية. يمكن إجراء تقييم تعاطي المخدرات باستخدام نماذج مراجعة المضادات الحيوية.

لتحديد الجرعات وفقًا لروشتة الوصفة الطبية أهمية لا تقل عن الحد من مقاومة مضادات الميكروبات. تُحدد الجرعة بعناية من قبل الطبيب ويمكن أن تتأثر بحسب العمر، والوزن، وحالة الكلى والكبد، وغيرها من الحالات الصحية. يعتبر تحديد الجرعة المناسبة أمرًا ضروريًا بالنسبة لبعض الأدوية؛ فيجب تحديد الجرعة عن طريق التجربة والخطأ. وفي هذه الحالات، يحتاج مقدم الرعاية الصحية إلى مراقبة المريض متى بدأ العلاج لأول مرة. تحتاج العديد من الأدوية إلى الوصول إلى مستوى معين في مجرى الدم حتى تصبح فعالة. يجب تحديد جرعات تعاطي الأدوية في أوقات محددة، مثل كل صباح، للحفاظ على كمية الدواء في النظام. يمكن أن يؤدي تناول الجرعات في مواعيد متقاربة من بعضها إلى ارتفاع مستويات الدواء إلى جرعات عالية جدًا، ويؤدي عدم تعاطي جرعة أو التأخر لفترة طويلة جدًا بين الجرعات إلى تقليل كمية الدواء في الجسم وإعاقة عمله بالشكل الصحيح.