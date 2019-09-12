‫شركة بيتهارب تطلق حفارات تعدين جديدة – لاير ماينر وهارب ماينر

ويلنغتون، نيوزيلندة، 12 أيلول/سبتمبر / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة بيتهارب غروب المحدودة (www.bitharp.com)، وهي شركة مشهورة مصنعة للعملات المشفرة، حفاري تعدين سائلين عاليي الأداء يتميزان بسمات متقدمة وقدرات استخدام محسنة. هذان الحفاران، وهما لاير ماينر وهارب ماينر، يقدمان منافع كبيرة بما فيها معدلات التجزئة الكبيرة والربحية العالية.

معدل تكسير لاير ماينر

بيتكوين 335 TH/s

لايتكوين 55 GH/s

إيثيريوم 14 GH/s

داش 9 TH/s

لاير ماينر هو حفار تعدين قوي يتميز بتصميم مدمج مصمم ليناسب المساحات المحدودة. يوفر الحفار ميزات سهلة الاستخدام مثل واجهة شاشة تعمل باللمس لتشغيله ومراقبته بسهولة. استهلاك الطاقة 600 واط.

معدل تجزئة هارب ماينر

بيتكوين: 2000 TH/s

لايتكوين: 300 GH/s

إيثيريوم: 75 GH/s

داش: 50 TH/s

هارب ماينر هو حفار تبريد سائل مباشر تم تصميمه لتوفير أقصى قدر من الأمان وتحمل الأعطال. هارب ماينر يزيل المخاطر المرتبطة بالتبريد السائل ويوفر طريقة آمنة ومؤمنة وودية للميزانية. استهلاك طاقة هارب ماينر هو 2400 واط فقط.

تم تصميم وضبط لاير ماينر وهارب ماينر ليستخدمهما المستثمر العادي، وكلا المنتجين يحققان عائدًا استثماريًا خلال شهر واحد. وقال دانيال كوكس، المدير الهندسي لبيتهارب: “منتجات بيتهارب هي ثورة جديدة في سوق العملات المشفرة لأنها تقدم لأي نوع من المستثمرين فرصة تحقيق الربح بعد شهر واحد فقط.”

من خلال الجمع بين واجهات المستخدم سهلة التشغيل والوظائف القوية، أنتجت بيتهارب حفارات تعدين مثالية لأي شخص مهتم بالتعدين بالعملات المشفرة. وفقًا لـبيتهارب، كل ما عليك فعله هو توصيله. يتوفر لاير ماينر وهارب ماينر للتسليم السريع من خلال www.bitharp.com.

حول بيتهارب

بيتهارب هي شركة مصنعة للعملات المشفرة مقرها في نيوزيلندا لأحدث حفارات التعدين أداءً ومرونةً والتي تم تصميمها بهدف جعل التعدين أسهل وأكثر ربحية للمستثمرين.