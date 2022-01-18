‫شركة بلوريستم للبيوتكنولوجيا ومجموعة تنوفا للأغذية تطلقان تعاونا بارزا لتأسيس منصة تكنولوجية حديثة لصناعة اللحوم المستنبتة

– يجمع التعاون بشكل فريد بين الخبرة التكنولوجية لشركة بلوريستم في تطوير وإنتاج الخلايا وبين قدرات البحث والتطوير والبنية التحتية التابعة لمجموعة تنوفا لإنتاج وتسويق العلامات التجارية بهدف تقصير الوقت الى السوق

– Tnuva Group هي أكبر مجموعة أغذية في إسرائيل، تأسست قبل 96 عامًا، وتتميز بإيرادات سنوية تزيد عن 2 مليار دولار

– يتماشى التعاون مع إستراتيجية شركة بلوريستم لإقامة شراكات جديدة تعزز منصتها التكنولوجية الرائدة في إنتاج الخلايا

حيفا، إسرائيل, 18 يناير / كانون الثاني 2022 حيفا، إسرائيل, 18 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — شركة Pluristem Therapeutics Inc. (يتم تداولها في ناسداك : PSTI) (TASE: PSTI) (ويشار إليها في هذا البيان الصحفي باسم “Pluristem” أو “الشركة”)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وأعلنت Tnuva Group (ويشار إليها باسم “Tnuva Group” أو “Tnuva”)، أكبر منتج للغذاء في إسرائيل (ويُشار إليهما معًا باسم “الأطراف”) اليوم عن إطلاق تعاون مبتكر لتطوير, تصنيع وتسويق المنتجات القائمة على الخلايا المستزرعة لصناعة الأغذية. بدأ التعاون بتأسيس شركة جديدة (“NewCo”)، والتي ستحصل على حقوق ترخيص حصرية وعالمية تحمل حقوق الملكية لاستخدام التكنولوجيا المملوكة لشركة Pluristem والملكية الفكرية والمعرفة، لاستخدامها في مجال اللحوم المستزرعة.

سوف تستثمر Tnuva Group مبلغ 7.5 مليون دولار في NewCo، وفقًا لتقييم ما قبل المال بقيمة 40 مليون دولار، مع خيار استثمار يصل إلى 7.5 مليون دولار إضافي على مدى 12 شهرًا بعد الإغلاق. ستستخدم NewCo تمويلها ومواردها الخاصة للترويج لمهمتها من خلال فريق إدارة وموظفين مخصصين، وستدعم Pluristem إنشاء أنشطة البحث والتطوير لشركة NewCo وفقًا لاتفاقية الخدمات. ستوفر شركة Tnuva منصة البحث والتطوير لتطوير المنتجات الاستهلاكية وستحصل على حقوق التسويق المفضلة لأي من منتجات شركة NewCo المطورة في إسرائيل.

كما تتمتع Pluristem بالقدرة الرائدة في الصناعة على تصميم الخلايا وتطويرها وتصنيعها للاستخدام التجاري. وعلى مدى العقدين الماضيين، طورت الشركة منصة تكنولوجية ثلاثية الأبعاد مملوكة لها يمكنها إنتاج خلايا عالية الجودة بطريقة فعالة وناجعه. ووفقًا لتقديرات وخطط الطرفين، تعتزم الشركة الجديدة تقديم إثبات مفهومها التكنولوجي في عام 2022، بهدف إطلاق أول منتج لحوم مستزرعة في عام 2023.

كجزء من التعاون، قد يقوم الطرفان بتوسيع التعاون ليشمل منتجات الألبان المصنعة والأسماك المستزرعة من خلال إنشاء مشاريع منفصلة وجديدة.

حاييم جافريلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Tnuva : “إن تعاوننا مع Pluristem هو جزء من تنفيذ استراتيجية ورؤية مجموعة Tnuva. تسعى شركة Tnuva جاهدة لقيادة صناعة البروتين البديل في إسرائيل والاستمرار في التوسع في الصناعة على نطاق عالمي. اخترنا التعاون مع Pluristem لأننا نعتقد أنها تمتلك واحدة من أكثر تقنيات إنتاج الخلايا تقدمًا في العالم. نتوقع أن يؤدي التعاون بين الشركات إلى إحداث ثورة في صناعة الأغذية المصنعة وتطوير الجيل التالي من البروتينات البديلة”.

زامي أبرمان، رئيس Pluristem : “كلا الطرفين شركتان رائدتان في مجالاتهما، ولكل منهما خبرة مثبتة وقدرات هائلة، والتعاون بيننا يحمل إمكانات هائلة لقيادة مستقبل أفضل لصناعة المواد الغذائية. يدعم التعاون مع Tnuva استراتيجية Pluristem لإقامة شراكات تعزز منصة التكنولوجيا القائمة على الخلايا. بينما نبدأ هذا التعاون مع Tnuva، لا تزال Pluristem مكرسة لأعمالها الأساسية لتطوير منتجات العلاج بالخلايا”.

ياكي ياناي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Pluristem : “على مر السنين، طورت Pluristem واحدة من أكثر منصات تنمية الخلايا تقدمًا. خلال العام الماضي، جعلنا استراتيجيتنا أكثر دقة، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة القائمة لدينا من خلال الشراكات والتعاون. أما اليوم، نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع Tnuva Group الرائدة في السوق، حيث يجلبون 96 عامًا من الخبرة في العلامات التجارية للأغذية الاستهلاكية والابتكار. نعتقد أن خبرة Tnuva و Pluristem الواسعة ستدعم التطوير السريع والفعال لمنتجات اللحوم المستزرعة على نطاق واسع، بالاعتماد على البنى التحتية الحالية لدينا والفرق الموهوبة. هذا التعاون هو العرض الأول لنية Pluristem لتوسيع أعمالها إلى القطاعات التي تحتاج إلى تقنيات ملكية خاصة لتنمية الخلايا “.

إيال ماليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة Tnuva : “تمتلك Tnuva Group عقودًا من الخبرة في تطوير وتسويق المنتجات المبتكرة للسوق الإسرائيلي. تقود شركة Tnuva سوق البروتين البديل في إسرائيل وقد أخذت خبرتها مؤخرًا على المستوى العالمي. مثلما أتاحت Tnuva مجال البروتينات البديلة في متناول كل منزل إسرائيلي، نعتزم توفير المنتجات الغذائية المستزرعة للجميع. إن التعاون بين اثنين من الرواد المشهود لهم في مجالاتهم، ولكل منهما خبرة مثبتة وقدرات هائلة، يمكن أن يخلق مستقبلًا أفضل لصناعة المواد الغذائية”.

تُعد اللحوم المستزرعة واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم ويقدر أن تصل إلى 140 مليار دولار في السوق بحلول عام 2030[1]. سوف يتطلب الغذاء المستزرع الميسور التكلفة خلايا عالية الجودة منتجة بكميات كبيرة وبتكاليف تنافسية.

نبذة عن Tnuva Group

تعد Tnuva Group أكبر منتج للأغذية في إسرائيل، فضلاً عن كونها الشركة الإسرائيلية الرائدة في مجال منتجات الألبان والبروتينات البديلة. تبلغ الإيرادات السنوية لمجموعة Tnuva أكثر من 2 مليار دولار، و 6,000 موظف في 32 موقعا في جميع أنحاء البلاد. يمكن العثور على علامة Tnuva التجارية في كل منزل تقريبا وكل وجبة في إسرائيل، مع أكبر شبكة توزيع في البلاد للمنتجات المبردة والمجمدة، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات الألبان واللحوم والبيض والأسماك والخضروات المجمدة والمعجنات والأغذية المجمدة والمبردة. تمتلك Tnuva العلامات التجارية الرائدة والأكثر شعبية في إسرائيل، حيث يباع ما يقرب من 4 ملايين منتج من منتجات مجموعة Tnuva Group يوميا.

تشارك Tnuva في إنشاء منصات متقدمة للتكنولوجيا الغذائية في إسرائيل، بما في ذلك “FRESH START”، وهي حاضنة مبتكرة للتكنولوجيا الغذائية في شمال إسرائيل بهدف تطوير صناعة الأغذية الإسرائيلية في المستقبل. وتتخصص الحاضنة، التي أنشئت بالتعاون مع هيئة الابتكار الإسرائيلية، وشركة Tempo Beverages Ltd للمشروبات ، ومنصة الاستثمار Our Crowd، وصندوق الاستثمار الأمريكي Finistere، في تحديد مواقع التكنولوجيات الغذائية الإسرائيلية الرائدة ومرافقتها. كما تدعم Tnuva شركات الأغذية المبتكرة الناشئة، والباحثين الأكاديميين في إسرائيل. وقد وقعت شركة Tnuva مؤخرا اتفاقية ترخيص للدراية الفنية مع شركة “Migros” السويسرية العملاقة للبيع بالتجزئة، والتي بموجبها ستساعد Tnuva الشركة السويسرية على إنتاج بدائل الألبان.

نبذة عن Pluristem

تدفع شركة Pluristem حدود العلوم والهندسة لخلق المنتجات القائمة على الخلايا للاستخدام التجاري. تقدم علاجات الخلايا في الشركة مجال طب التجديد ، مع تطبيقات رائدة محتملة لعلاج نقص التروية، وتلف العضلات، وأمراض الدم، والالتهابات . تستخلص بلوربستم خلاياها العلاجية من المشيمة ، وهو مصدر غني جدا بالخلايا ومقبول أخلاقيا. منصة التصنيع الخاصة بالشركة هو نظام زرع وتنمية خلايا ثلاثي الأبعاد حاصل على براءة اختراع ومعتمد. طريقة Pluristem دقيقة بشكل فريد وفعالة من حيث التكلفة ومتسقة من دفعة إلى دفعة. كما يدعم التعاون مع Tnuva استراتيجية Pluristem لإقامة شراكات تعزز منصة التكنولوجيا القائمة على الخلايا.

فيما يتعلق بشركة Pluristem Therapeutics Inc. و / أو الشركات التابعة لها، يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية ضمن قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية الأخرى. لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالبيانات التطلعية، يرجى الرجوع إلى إعلان Pluristem المبلغ عنه، كما نشر من خلال Edgar.

1. “مستقبل الغذاء”، 4 مايو 2021، أخبار Barclays.

للتواصل:

دانا روبين،

مدير علاقات المستثمرين، Pluristem

972-74-7107194+

danar@pluristem.com

نوي كيدم مادمون

كبير مسؤولي الاتصالات، Tnuva Group

972-50-5200509+

noyke@tnuva.co.il

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